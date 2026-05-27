А лето будет? В Латвию идут тёплые выходные, но сначала ударят грозы

В четверг во многих местах кратковременно пройдут дожди, местами ожидаются грозовые ливни и град. Северо-западный ветер снова усилится и в порывах достигнет 14-19 метров в секунду. Во время грозы порывы могут быть ещё сильнее.

Максимальная температура воздуха в четверг составит +11...+16 градусов. Уже в пятницу, субботу и воскресенье кратковременные дожди прогнозируются только местами, а ветер в выходные станет слабым.

Ночами температура в отдельных районах может опуститься до +3 градусов. В пятницу воздух прогреется до +13...+18 градусов, а в субботу и воскресенье во многих местах столбик термометра поднимется выше +20 градусов.

По нынешним прогнозам, на следующей неделе дожди будут идти часто, но погода останется тёплой и влажной. Средняя температура воздуха ожидается примерно на два градуса выше нормы. Вероятно, начнётся не только календарное, но и метеорологическое лето.