Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
Вт, 26. Мая Завтра: Eduards, Edvards, Varis
Какие приоритеты будут у Домбравы на посту министра МВД?

26 мая, 2026 14:27

Будущий министр внутренних дел Янис Домбрава (Национальное объединение) в случае утверждения в должности обещает в отрасли "достаточно кардинальные изменения", делая упор на совершенствование гражданской обороны и ограничение иммиграции.

Домбрава сообщил агентству ЛЕТА, что его приоритетами будут совершенствование и упорядочение сферы гражданской обороны, с особым вниманием к подготовке критической инфраструктуры к вероятности различных военных и террористических атак. "Я планирую по крайней мере начать этот процесс, потому что ясно, что за такое короткое время будет сложно все полноценно завершить", - добавил политик.

Также приоритетом Домбравы будет ограничение иммиграции и "гораздо более строгий контроль", в том числе он обещает ввести ограничения на выдачу новых видов на жительство. Домбрава также обязался постепенно внедрять рекомендации, изложенные в итоговом докладе возглавляемой им парламентской следственной комиссии по проблемам иммиграции.

Среди приоритетов Домбравы будет модернизация служб внутренних дел, в том числе внедрение дроновых и автоматизированных систем. Это также будет означать совершенствование в сотрудничестве с Национальными вооруженными силами возможностей обнаружения в случае угроз воздушному пространству.

"Я думаю, что изменения будут достаточно кардинальными, особенно в иммиграционной политике. Но, может быть, не буду начинать с обещаний, пусть за ними последуют дела", - подчеркнул Домбрава и добавил, что службам внутренних дел "определенно придется работать иначе".

У Домбравы есть на примете сотрудники бюро министра и парламентский секретарь, однако до голосования Сейма по правительству Андриса Кулбергса он их не назовет.

Парламентарий и земессарг Домбрава, родившийся в 1988 году, был депутатом нескольких предыдущих созывов Сейма. В настоящее время он является членом комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, членом подкомиссии по всеобъемлющей государственной обороне и заместителем председателя комиссии по национальной безопасности.

В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом
В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму
Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму (1)

«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму
«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму

Премьера переносится на неопределенный срок: артистам нездоровится

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством?

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума?

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

