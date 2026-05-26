Какие приоритеты будут у Домбравы на посту министра МВД?

Домбрава сообщил агентству ЛЕТА, что его приоритетами будут совершенствование и упорядочение сферы гражданской обороны, с особым вниманием к подготовке критической инфраструктуры к вероятности различных военных и террористических атак. "Я планирую по крайней мере начать этот процесс, потому что ясно, что за такое короткое время будет сложно все полноценно завершить", - добавил политик.

Также приоритетом Домбравы будет ограничение иммиграции и "гораздо более строгий контроль", в том числе он обещает ввести ограничения на выдачу новых видов на жительство. Домбрава также обязался постепенно внедрять рекомендации, изложенные в итоговом докладе возглавляемой им парламентской следственной комиссии по проблемам иммиграции.

Среди приоритетов Домбравы будет модернизация служб внутренних дел, в том числе внедрение дроновых и автоматизированных систем. Это также будет означать совершенствование в сотрудничестве с Национальными вооруженными силами возможностей обнаружения в случае угроз воздушному пространству.

"Я думаю, что изменения будут достаточно кардинальными, особенно в иммиграционной политике. Но, может быть, не буду начинать с обещаний, пусть за ними последуют дела", - подчеркнул Домбрава и добавил, что службам внутренних дел "определенно придется работать иначе".

У Домбравы есть на примете сотрудники бюро министра и парламентский секретарь, однако до голосования Сейма по правительству Андриса Кулбергса он их не назовет.

Парламентарий и земессарг Домбрава, родившийся в 1988 году, был депутатом нескольких предыдущих созывов Сейма. В настоящее время он является членом комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, членом подкомиссии по всеобъемлющей государственной обороне и заместителем председателя комиссии по национальной безопасности.