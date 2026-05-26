А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений

Критику по поводу оповещений по сотовой сети и событий в Латгале высказал мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш ("Sarauj, Latgale!"). Он сказал, что всех ранее успокаивали, что все будет в порядке и граница Латвии будет защищена с первого сантиметра. И после инцидентов всех успокаивали, что все в порядке, сказал политик.

Он обратил внимание на то, что оповещения по сотовой сети получают и дети, которые в случае возможной угрозы могут находиться в школе. "И как они могут реагировать? Как дети", - сказал Элксниньш, уточнив, что оповещения тревожат детей.

Также мэр второго по величине города Латвии сказал, что школьная инфраструктура не подготовлена к угрозам и не может обеспечить принцип двух стен. "Его невозможно соблюсти практически ни в одном учебном заведении. В Даугавпилсе его можно соблюсти в одной из более чем десяти школ", - признал Элксниньш.

В свою очередь, группам детских садов, в которых до 25 детей, иногда приходится укрываться в очень тесных помещениях.

Председатель Лудзенской краевой думы Эдгарс Мекшс (СЗК) призвал изменить нормативные акты, предусматривающие немедленный созыв комиссии по гражданской обороне.

Также необходим механизм, регулирующий действия на краевых праздниках и других мероприятиях. Праздники сейчас - это вызов, прокомментировал Мекшс.

Председатель Алуксненской краевой думы Дзинтарс Адлерс ("Новое Единство") на заседании указал, что у руководителей дум должно быть больше информации о возможной угрозе и ее серьезности. Он сказал, что должен быть разработан алгоритм и для работы с центрами социального ухода в таких ситуациях, поскольку там проживают как лежачие больные, так и люди с психическими проблемами.

Также самоуправлениям нужно знать, что делать с культурными мероприятиями, сказал представитель Алуксненской краевой думы.

"Возможности разные, но все зависит от средств. Я понимаю, что средства не в неограниченном количестве, но, глядя на отдельные случаи, как они тратятся, я не верю, что денег нет", - сказал Адлерс.

Он считает, что самоуправления могли бы найти средства и на гражданскую оборону, если бы им постоянно не расширяли функции. В качестве примера он привел необходимость дигитализации, а также ограждения кладбищ, на что тоже нужны средства. "Государству мы построили границу, теперь нам надо думать о кладбищах", - иронизировал Адлерс.

Председатель Валмиерской краевой думы Янис Байкс рассказал, что неделю назад, когда оповещение о возможной угрозе получили многие края Латвии, в Валмиерском крае многие получили и сообщение, предназначенное для жителей Эстонии. Он также указал на нехватку информации после оповещения по сотовой сети, поскольку руководство думы видит только ту информацию, которая содержится в сообщении.

Также мэр призвал разработать механизм действий для массовых мероприятий, поскольку, например, Валмиера летом примет Молодежную олимпиаду с несколькими тысячами участников. Мэр края сказал, что на стадионе такое большое количество людей спрятать невозможно.

К единому алгоритму действий по крайней мере для приграничных самоуправлений призвал и председатель Аугшдаугавской краевой думы Виталий Айзбалтс (Латгальская партия). Он рассказал, что согласно решению самоуправления, школьники учатся удаленно и школьные перевозки не обеспечиваются, если до 6 часов утра не получено сообщение об окончании возможной угрозы. "Наш автобус заезжает и в соседние самоуправления. И как поступать, если в одном доме живут две семьи, а дети учатся в разных самоуправлениях. Было бы очень хорошо, если бы был единый подход и алгоритмы во всех приграничных самоуправлениях", - сказал Айзбалтс.

Председатель Балвской краевой думы Янис Труповниекс (Латвийская Зеленая партия) сообщил, что к предстоящему в субботу празднику духовых оркестров Латвии подготовлены схемы для участников, где им укрыться в случае кризиса. В то же время он признал, что с участниками проще, а с оповещением зрителей ситуация сложнее.

Также руководители дум призвали установить порядок для торговых точек, поскольку торговые сети, которые в случае возможной угрозы продолжали работу и люди могли укрыться в магазинах, так и те, которые закрывали двери.

Командующий Национальными вооруженными силами Каспарс Пуданс на заседании призвал воспринимать каждое оповещение по сотовой сети как такое, которое может иметь летальные последствия. Он сообщил, что обсуждалась возможность отправлять оповещения и на меньшие территории, однако это означает дополнительное время, а в этих ситуациях важно сообщить быстро.