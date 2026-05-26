Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума?

Редакция PRESS 26 мая, 2026 17:16

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

В прошлом месяце администрация президента Дональда Трампа разрешила школам, участвующим в федеральной программе школьного питания, подавать цельное молоко.

«Благодаря лидерству президента Трампа цельное молоко вернулось — и это правильный шаг для детей, для родителей и для американских фермеров-молочников», — заявила министр сельского хозяйства Брук Роллинс. Роллинс отметила, что когда Трамп одобрил возвращение цельного молока в школы, это исправило «недальновидную кампанию бывшей первой леди Мишель Обамы по отказу от цельного молока».

Новые правила изменят питание примерно 30 миллионов учащихся, участвующих в Национальной программе школьных обедов.

Однако член Палаты представителей от Демократической партии Максин Декстер из Орегона заявила, что за этим стоит гораздо более глубокий заговор.

«Пожалуйста, требуйте научно обоснованных программ, — заявила она. – [Не голосуйте] за что Р. Ф. Кеннеди-младший получает откаты, или, знаете, все эти намеки на превосходство белой расы, связанные с цельным молоком, которые сейчас имеют место».

 

Премьера переносится на неопределенный срок: артистам нездоровится

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством?

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

