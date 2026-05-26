Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума?

В прошлом месяце администрация президента Дональда Трампа разрешила школам, участвующим в федеральной программе школьного питания, подавать цельное молоко.

«Благодаря лидерству президента Трампа цельное молоко вернулось — и это правильный шаг для детей, для родителей и для американских фермеров-молочников», — заявила министр сельского хозяйства Брук Роллинс. Роллинс отметила, что когда Трамп одобрил возвращение цельного молока в школы, это исправило «недальновидную кампанию бывшей первой леди Мишель Обамы по отказу от цельного молока».

Новые правила изменят питание примерно 30 миллионов учащихся, участвующих в Национальной программе школьных обедов.

Однако член Палаты представителей от Демократической партии Максин Декстер из Орегона заявила, что за этим стоит гораздо более глубокий заговор.

«Пожалуйста, требуйте научно обоснованных программ, — заявила она. – [Не голосуйте] за что Р. Ф. Кеннеди-младший получает откаты, или, знаете, все эти намеки на превосходство белой расы, связанные с цельным молоком, которые сейчас имеют место».