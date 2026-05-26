Начала болеть спина! Как вернуть свободу движений и забыть о боли? 26 мая, 2026

Важную роль здоровой спины, которая не болит, часто понимают только тогда, когда происходит обратное – появляется боль, скованность и вы уже не можете двигаться так свободно, как раньше. В возрасте от 40 до 70 лет боли в спине для многих становятся одной из самых частых причин потери трудоспособности и радости в жизни, и эти люди нередко обращаются за помощью в реабилитационный центр Jaunķemeri.

Современная медицина и реабилитация предлагают решения, выходящие далеко за рамки обезболивающих препаратов. Курортно-реабилитационный центр (КРЦ) Jaunķemeri благодаря накопленному за десятилетия опыту и целебным природным ресурсам является местом, где пациенты восстанавливают свое здоровье после травм, операций и перенесенных заболеваний, а также в профилактических целях, то есть когда они еще чувствуют себя хорошо и хотят сохранить это хорошее самочувствие как можно дольше. Именно поэтому здесь разработан курс реабилитации, включающий занятия под наблюдением физиотерапевта, расслабляющие процедуры для мышц и знания о более здоровом образе жизни - без болей в спине.

Почему спина начинает "пошаливать"?

Такова физиология - после 40 лет организм претерпевает структурные и функциональные изменения, связанные с процессами старения. Снижается эластичность межпозвоночных дисков, связки становятся менее эластичными, мышечная масса уменьшается, а вместе с этим ухудшается и стабильность позвоночника. Если эти физиологические изменения усугубляются малоподвижным образом жизни, длительным сидением за рулем или компьютером, неправильным поднятием тяжестей и стрессом, то результатом, естественно, будут боли в спине.

"Многиепациентыошибочнополагают, что реабилитация - это просто выполнение упражнений под наблюдением физиотерапевта.На самомделе это многопрофильный процесс, и в нем участвуют разные специалисты – физиотерапевт, эрготерапевт, а при необходимости на помощь приходят психолог, диетолог, невролог”, - подчеркивает Элина Малкиель, руководитель отделения медицинской реабилитации и амбулаторных услуг КРЦ Jaunķemeri.

Реабилитация - это не просто устранение симптомов. Это работа над причинами, обучение пациента лучшему пониманию своего тела и предоставление ему необходимых инструментов для процессов самовосстановления.

Физиотерапия - для архитектуры позвоночника

Физиотерапевт - главный специалист, который поможет понять, какие мышцы перегружены, а какие – слишком малоподвижны. Индивидуально разработанный комплекс упражнений способствует укреплению глубоких мышц спины, которые, как корсет, удерживают позвоночник на своем месте.

* Сила грязей и минеральной воды

Одно из главных преимуществ КРЦ Jaunķemeri – это природные целебные факторы, широко используемые в процедурах: согревающие грязевые аппликации и ванны с минеральной водой. При хронических болях в спине эти процедуры входят в план реабилитации пациента, так как сероводородная и бромная минеральная вода, а также согревающие грязи способны улучшить кровообращение, уменьшить воспаление и расслабить даже самые глубокие мышечные спазмы. После согревающих процедур самочувствие претерпевает приятные изменения.

* Эрготерапия - как правильно сидеть, поднимать и переносить тяжести

Часто причина болей в спине довольно проста - это наши повседневные привычки. Эрготерапевт - профессионал, который помогает адаптировать рабочую среду и учит выполнять повседневные движения, не причиняя вреда спине. Это особенно важно, чтобы неправильные движения во время работы в саду или по дому не вызвали острый приступ.

* Физикальная терапия – для целенаправленного облегчения боли

В Jaunķemeri доступен широкий спектр физиотерапевтических процедур, которые помогают облегчить боль, улучшить регенерацию тканей и ускорить выздоровление. Чаще всего при болях в спине используются методы электротерапии, которые могут сочетаться с применением лекарственных препаратов во время процедуры, - такие, например, как электрофорез с лидокаином,

В центре внимания - здоровье спины!

Пациенты часто спрашивают: «Какие услуги и процедуры стоит выбирать в КРЦ Jaunķemeri, если есть жалобы на боли в спине?»

Индивидуальный курс медицинской реабилитации (минимальная продолжительность - 7 дней). План процедур и занятий составляется индивидуально для каждого пациента, с учетом состояния его здоровья и целей реабилитации. План реабилитации может включать как грязевые аппликации и ванны с минеральной водой, так и массаж, занятия с физиотерапевтом, слинг-терапию, а также другие занятия или процедуры для облегчения болей в спине. Узнать подробнее можно здесь:

Программа "Здоровая спина" (7 дней / 6 ночей). Подходит для тех, кто хочет позаботиться о здоровье своей спины; для тех, кто выполняет сидячую или физически тяжелую работу, а также для тех, кто страдает хроническими болями в спине. План процедур в программе уже известен заранее, но после консультации с врачом его можно дополнить. Узнать больше можно здесь:

Программа "Антистресс" (10 дней / 9 ночей). Длительный стресс приводит к постоянному напряжению мышц. Именно поэтому хронический стресс является причиной не только болей в спине, но и проблем с пищеварительным трактом, высокого кровяного давления, сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений сна, сахарного диабета второго типа, нейродермита, артрита и т. д. Программа "Антистресс" призвана помочь уменьшить последствия стресса для здоровья. Узнать больше можно здесь:

Что говорят специалисты-реабилитологи КРЦ Jaunķemeri?

Для каждого пациента - своя тактика реабилитации

Врач физикальной и реабилитационной медицины Эрикс Стельмачонокс:

"Реабилитолог рассматривает пациента больше со стороны возникших функциональных нарушений. Необходимо понять, что человек в настоящее время не может делать из-за проблем со спиной. Если это будет пациент с проблемами спины, у которого грыжа межпозвоночного диска с воздействием на нервный корешок и выраженный болевой синдром, то при составлении плана реабилитации тактика будет совсем иной, чем в ситуации, когда у пациента с грыжей межпозвоночного диска из-за сдавления нервного корешка уже возникли сенсорные нарушения, парез стопы и, как следствие, двигательные нарушения».

Грязетерапия как курс лечение

Элина Малкиель, руководитель отделения медицинской реабилитации и амбулаторных услуг:

«Грязетерапия подходит для пациентов с хроническими заболеваниями, поскольку позволяет достичь более длительной ремиссии – периода ослабления болезни и уменьшения симптомов. Поэтому грязетерапия рекомендуется пациентам с проблемами опорно-двигательного аппарата - болями в суставах и спине, напряжением в различных отделах позвоночника. Для достижения максимального эффекта от грязетерапии рекомендуется пройти полный курс процедур, который должен состоять как минимум из 5-6, а в идеале из 8-10 процедур грязевых аппликаций».

Релаксация тоже может помочь...

Физиотерапевт Марта Фогель:

"Многие пациенты, начиная курс физиотерапии, приходят к выводу, что одной из причин болей в спине может быть стресс. Если человек длительное время живет с болью, то он привыкает к ней и не может объективно оценить, как долго будет продолжаться этот дискомфорт. Когда физиотерапевт начинает работать с телом, то с помощью различных техник он помогает расслабить мышцы, которые долгое время были напряжены, и пациент понимает, что он может чувствовать себя по-другому. Это побуждает глубже заглянуть внутрь себя и начать анализировать истинные причины боли».

Будем рады позаботиться о здоровье вашей спины!

