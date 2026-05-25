Распылила в полицейских перцовый газ и сама же от него пострадала: погоня в Вецмилгрависе. ВИДЕО

Инцидент произошёл вскоре после полуночи 18 мая. Сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили через камеры машину BMW, возле которой находилась группа людей, предположительно в состоянии алкогольного опьянения. Спустя некоторое время автомобиль начал движение, и на место был направлен ближайший экипаж муниципальной полиции.

Прибыв по указанному адресу, полицейские попытались остановить машину, перегородив дорогу служебным автомобилем. Однако водитель BMW проигнорировала требования остановиться, объехала препятствие по пешеходному тротуару и вскоре скрылась в лесу.

Через непродолжительное время женщину удалось догнать. Во время задержания она начала сопротивляться и достала из кармана баллончик с перцовым газом, пытаясь распылить его в лицо одному из полицейских.

Попытка оказалась неудачной — сотрудник полиции быстро отобрал баллончик и задержал нарушительницу. Позже правоохранители заметили, что у женщины начали слезиться глаза и появились проблемы с дыханием. По предварительной версии, она сама попала под воздействие собственного перцового газа.

На место происшествия были вызваны медики скорой помощи, а также экипаж Госполиции, который продолжил процессуальные действия по делу.