Распылила в полицейских перцовый газ и сама же от него пострадала: погоня в Вецмилгрависе. ВИДЕО

Редакция PRESS 25 мая, 2026 16:51

В рижском микрорайоне Вецмилгравис женщина на автомобиле BMW попыталась скрыться от полиции, а при задержании распылила перцовый газ и, предположительно, сама же от него пострадала.

Инцидент произошёл вскоре после полуночи 18 мая. Сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили через камеры машину BMW, возле которой находилась группа людей, предположительно в состоянии алкогольного опьянения. Спустя некоторое время автомобиль начал движение, и на место был направлен ближайший экипаж муниципальной полиции.

Прибыв по указанному адресу, полицейские попытались остановить машину, перегородив дорогу служебным автомобилем. Однако водитель BMW проигнорировала требования остановиться, объехала препятствие по пешеходному тротуару и вскоре скрылась в лесу.

Через непродолжительное время женщину удалось догнать. Во время задержания она начала сопротивляться и достала из кармана баллончик с перцовым газом, пытаясь распылить его в лицо одному из полицейских.

Попытка оказалась неудачной — сотрудник полиции быстро отобрал баллончик и задержал нарушительницу. Позже правоохранители заметили, что у женщины начали слезиться глаза и появились проблемы с дыханием. По предварительной версии, она сама попала под воздействие собственного перцового газа.

На место происшествия были вызваны медики скорой помощи, а также экипаж Госполиции, который продолжил процессуальные действия по делу.

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня?

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

