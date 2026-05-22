«Мы теперь будем дефилировать с куском дерьма». Коза, аппарат и навоз: деревенский день Магоне удался

Редакция PRESS 22 мая, 2026 20:16

Телезвезда и участница шоу «Знаменитости. Без фильтра» Магоне Лиедескална вместе с подругой Илвой отправилась в гости к знакомой Даце. Обычная поездка в деревню быстро превратилась в маленький сельский спектакль: сначала дамы пытались разобраться с дойкой коз, а потом устроили почти модный показ с обувью, пострадавшей от навоза.

Все началось во дворе. Даце пришлось уговаривать коз подойти ближе, а Илва снимала происходящее на видео и предположила, что животные просто почувствовали неладное. Хозяйка объяснила проще: козы нервничают из-за чужих людей. Магоне тем временем готовилась к делу без лишней уверенности.

«Первый и последний раз я доила козу у Даце года три-четыре назад», - призналась она.

Даце предложила ей попробовать современный доильный аппарат. Для Магоне это оказалось почти технологическим вызовом века: штука гудит, шланги есть, коза стоит, а понимание где-то сбежало вместе с уверенностью.

«Я с таким не умею обращаться, я только руками!» - заявила Магоне.

Хозяйка попыталась успокоить гостью и объяснила, что принцип похож на дойку коровы, только аппарат крепится не к четырем соскам, а к двум. Илва при этом решила, что ей ближе старый способ, и захотела попробовать доить вручную.

Позже Магоне уже не скрывала восторга от прогресса.

«Какая у Даце шикарная техника! Тогда мы там с бидончиком возились. Смотри - тип-тирип, две минуты, коза пустая, половина бидона молока. Отлично».

Но настоящая кульминация не от  козы, а от обуви. Забравшись на трактор, Магоне заметила, что ее белые кроссовки уже не такие белые, как хотелось бы.

«Блин, мои белые кроссовки!» - рассмеялась она.

Эмоции на этом не закончились.

«Кошмар! Какашки! А я так их мыла, чтобы в белых приехать в деревню!»

Почти сразу выяснилось, что пострадали не только кроссовки Магоне. Элегантные туфли Илвы на каблуках тоже встретились с деревенской реальностью. Магоне отнеслась к этому философски и с явным удовольствием.

«Мы теперь будем дефилировать с куском дерьма по... где? Я не знаю! Две облепленные!»

В итоге прямо во дворе женщины устроили импровизированный показ. Магоне подвела итог просто: главное - сохранять элегантность и шарм даже тогда, когда к обуви прилипли следы настоящей сельской жизни.

Главные новости

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Важно

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

