«Мы теперь будем дефилировать с куском дерьма». Коза, аппарат и навоз: деревенский день Магоне удался

Все началось во дворе. Даце пришлось уговаривать коз подойти ближе, а Илва снимала происходящее на видео и предположила, что животные просто почувствовали неладное. Хозяйка объяснила проще: козы нервничают из-за чужих людей. Магоне тем временем готовилась к делу без лишней уверенности.

«Первый и последний раз я доила козу у Даце года три-четыре назад», - призналась она.

Даце предложила ей попробовать современный доильный аппарат. Для Магоне это оказалось почти технологическим вызовом века: штука гудит, шланги есть, коза стоит, а понимание где-то сбежало вместе с уверенностью.

«Я с таким не умею обращаться, я только руками!» - заявила Магоне.

Хозяйка попыталась успокоить гостью и объяснила, что принцип похож на дойку коровы, только аппарат крепится не к четырем соскам, а к двум. Илва при этом решила, что ей ближе старый способ, и захотела попробовать доить вручную.

Позже Магоне уже не скрывала восторга от прогресса.

«Какая у Даце шикарная техника! Тогда мы там с бидончиком возились. Смотри - тип-тирип, две минуты, коза пустая, половина бидона молока. Отлично».

Но настоящая кульминация не от козы, а от обуви. Забравшись на трактор, Магоне заметила, что ее белые кроссовки уже не такие белые, как хотелось бы.

«Блин, мои белые кроссовки!» - рассмеялась она.

Эмоции на этом не закончились.

«Кошмар! Какашки! А я так их мыла, чтобы в белых приехать в деревню!»

Почти сразу выяснилось, что пострадали не только кроссовки Магоне. Элегантные туфли Илвы на каблуках тоже встретились с деревенской реальностью. Магоне отнеслась к этому философски и с явным удовольствием.

«Мы теперь будем дефилировать с куском дерьма по... где? Я не знаю! Две облепленные!»

В итоге прямо во дворе женщины устроили импровизированный показ. Магоне подвела итог просто: главное - сохранять элегантность и шарм даже тогда, когда к обуви прилипли следы настоящей сельской жизни.