Для пациентов это означает месяцы ожидания, а иногда и годы. Альтернатива есть, но она больно бьет по кошельку: платные услуги доступны быстрее, однако позволить их себе могут не все.

На этом фоне пользователь Endijs написал в Threads, что, будучи медиком, сам оказался один на один с системой после тяжелой травмы.

«Я медик, честно плачу налоги и помогал людям, но теперь, когда у меня самого три перелома, я остался один против системы. Операцию нужно ждать семь месяцев, деньги по больничному листу B задерживаются на 10 дней, а тем временем мне приходится занимать деньги у бабушки, думать, как заплатить за аренду и как выжить. Самое смешное - эти расчеты можно сделать за 30 секунд, но человек с болью вынужден ждать днями. У меня даже на обезболивающие больше нет денег. Почему мне приходится так дозировать анальгетики? Что происходит в Латвии? Министры за миллионы покупают ху*ню».

Позже он добавил:

«Мне кажется, в интересах государства должно быть быстрее вернуть медиков к работе, помочь им восстановиться, а не доводить до отчаяния и долгов. Потому что, если даже медик не может получить своевременную помощь, то что происходит с остальными людьми?»

В комментариях люди начали рассказывать похожие истории. Одни говорили о детях, которые месяцами ждут психиатров и терапию. Другие - о платных обследованиях, которые внезапно становятся единственным быстрым вариантом.

«Ребенку к психиатру очередь нужно ждать 1,5 года, на интервенционную программу в Айнажи - тоже почти год, терапии в Видземской больнице - тоже полгода. Сегодня получила сообщение из Рижской Восточной клинической университетской больницы, что для моего обследования квот нет и нужно заплатить всего 159 евро, если хочу попасть. Платные услуги всегда доступны быстрее, но не у всех есть возможность сотни евро пихать в медицину, особенно в детские терапии, которые в месяц стоят около 500 евро».

Другой комментарий был жестче:

«Тем временем бомжи и алкоголики в приемном покое или отделении за деньги налогоплательщиков вымыты и три раза в день накормлены».

Еще один пользователь сформулировал проблему коротко:

«После двух лет борьбы с болезнью мужа скажу еще раз - у нас отличные медики, но система - полный крышеснос».

Отдельно люди возмущались выплатами по больничному листу B.

«Да, эта выплата по больничному листу B немного абсурдна. Человек заболел, есть расходы на лечение, а потом еще нужно ждать деньги. Моей подруге даже отказали, потребовали дополнительные доказательства диагноза или еще какие-то бумаги, в итоге выплатили почти через год. На что человеку жить в это время, никого не интересует. Пусть получится выздороветь!»

Но часть комментаторов перевела разговор в сторону личных накоплений.

«А сбережения? На каждый случай жизни? Финансовая грамотность среди жителей катастрофически низкая».

«Жаль, что так. Но финансовая грамотность должна быть, тут не нужно винить никого со стороны. Каждому следовало бы накопить хотя бы такой прожиточный минимум, чтобы несколько месяцев можно было жить, если потеряна трудоспособность или происходит что-то другое непредвиденное».

История медика стала болезненным напоминанием: в Латвии система может подвести не только пациента без связей и денег, но и человека, который сам каждый день работает внутри этой системы.