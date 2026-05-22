Бездонная бочка. airBaltic снова может попросить до 150 млн евро

Редакция PRESS 22 мая, 2026 18:18

airBaltic уже получила часть краткосрочного государственного займа на 30 млн евро, но это не снимает главный вопрос: хватит ли этих денег надолго. Финансовое положение национального авиаперевозчика остается тяжелым, IPO фактически отложено, а в документах самой компании уже говорится о возможной новой потребности в капитале - от 100 до 150 млн евро.

В Министерстве сообщения подтвердили, что часть займа airBaltic уже перечислена. Процентную ставку там не называют. Объяснение стандартное: условия рассчитаны по методике Государственной кассы и с учетом рыночной ситуации. Возврат денег должен начаться 31 мая, а полностью погасить заем вместе с процентами компания обязана до 31 августа.

Более детальные параметры займа ведомство не раскрывает. В министерстве ссылаются на то, что airBaltic является эмитентом регулируемого рынка и должна соблюдать европейские правила о злоупотреблениях на рынке. За тем, как компания использует заемные средства, следит рабочая группа, созданная распоряжением министра сообщения.

Решение о выдаче 30 млн евро Сейм поддержал 16 апреля. Заем предоставлен без обеспечения. И это делает ситуацию особенно чувствительной: речь идет о деньгах государства, а значит - о рисках для налогоплательщиков.

Финансовые показатели у airBaltic пока не выглядят успокаивающе. В первом квартале этого года убытки концерна достигли 70,064 млн евро - в 2,4 раза больше, чем за тот же период 2025 года. Оборот при этом вырос на 12,3% и составил 149,086 млн евро.

В самой компании объясняли такой результат валютными колебаниями, расходами на финансирование, снижением коммерческой поддержки и ростом затрат по нескольким направлениям. Проще говоря, пассажиры есть, оборот растет, но деньги все равно утекают быстрее, чем хотелось бы.

По итогам прошлого года оборот концерна составил 779,344 млн евро, что на 4,2% больше, чем в 2024 году. Убытки достигли 44,337 млн евро, хотя это в 2,7 раза меньше, чем годом ранее. В 2025 году airBaltic перевезла 5,2 млн пассажиров - на 1% больше, чем в предыдущем году.

В структуре акционеров доминирует Латвия: государству принадлежит 88,37% акций. Lufthansa владеет 10%, компания Aircraft Leasing 1 датского предпринимателя Ларса Тусена - 1,62%, остальные акционеры контролируют 0,01%. Основной капитал airBaltic составляет 41,819 млн евро.

Проблема в том, что ставка на IPO пока не сработала. После возможного размещения акций доля Lufthansa должна зависеть от рыночной цены, но не быть ниже 5%. Латвия, по решению правительства от 30 августа 2024 года, после IPO должна сохранить не менее 25% плюс одну акцию. Однако из-за финансовых результатов 2025 года и ситуации на рынке airBaltic приостановила подготовку к IPO и больше не рассматривает его как источник капитала в 2026 году.

В годовом отчете также сказано, что даже при ожидаемом улучшении операционной и коммерческой деятельности в 2026 году компания будет работать с отрицательным свободным денежным потоком. По нынешним расчетам руководства, для зимнего сезона 2026/2027 года airBaltic может понадобиться еще одно вливание - от 100 до 150 млн евро.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

