Так вы страну не защитите: британский эксперт о халатности латвийского правительства

Глен Грант признает, что падение латвийского правительства было оправданным. «Правительство очень медленно принимало реальные меры. И проявляло халатность, фактически не только ничего не делая в рамках латвийской системы, но и не принимая во внимание советы, которые многие предлагали для понимания того, как развивать систему», — убежден эксперт.

«В Латвии существует многоуровневая проблема. Это, по сути, симптом халатности, которая длится уже более десяти лет с начала войны в Крыму», — критикует Глен Грант и говорит о состоянии Земессардзе. «Если бы мы были серьёзны, земессарги тренировались бы должным образом. Но этого нет. Мы ожидали бы от них хотя бы одного дня тренировок в неделю. Мы бы увеличили количество тренировочных дней Национальной гвардии до 50 дней в году, может быть, даже до 60. Но мы этого не сделали. Вот почему мы до сих пор не воспринимаем это всерьёз».

Инцидент с беспилотником в Латгалии стал последней каплей в плане доверия к бывшему министру обороны Андрису Спрудсу. «Я не могла не отреагировать, если обещания не выполняются», — сказала Силиня в своей речи 14 мая.

Напомним, конфликт между «Новым единством» премьер-министра и «Прогрессивными» обострился вечером 10 мая после того, как Силиня объявила об отставке министра обороны Андриса Спрудса. Вскоре она сообщила и о своей отставке.