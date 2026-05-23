1) Уже четыре года русские каждую ночь запускают ракеты, планирующие бомбы, дроны и БПЛА по украинским городам.

2) В ответ на российскую агрессию украинцы разработали собственные ракеты, беспилотники и дроны. На данный момент наиболее массовым производителем является компания «FirePoint», чьи БПЛА почти каждую ночь отправляются уничтожать российскую нефтеперерабатывающую промышленность и портовую инфраструктуру.

3) Те самые беспилотники, которые из Черниговской области и севера Сумской области стартуют в направлении Санкт-Петербурга, обычно летят параллельно границам Белоруссии, Латвии и Эстонии. Чтобы их остановить (в основном безуспешно), русские пытаются сбить их с курса с помощью своих средств РЭБ, а также подавляют сигналы GPS на территории России. На этой неделе западная пресса писала, что россияне специально пытаются отклонить украинские беспилотники влево, чтобы сознательно добиться их вторжения в воздушное пространство Латвии или Эстонии.

4) Когда такой потерявший ориентацию украинский БПЛА попадает в воздушное пространство Латвии, где GPS-сигналы не заглушаются, беспилотник почти всегда восстанавливает координаты и видит, где находится, ориентируется, разворачивается обратно в сторону Ленинградской области и возобновляет полет к своей истинной цели. Вот почему сигналы тревоги вечером раздаются сначала в Краславском и Лудзенском районах, затем в Балви, чтобы через несколько часов быть отмененными. А утром в новостях мы читаем, что «в результате удара Украины уничтожена очередная российская нефтебаза и три портовых терминала в Усть-Луге».

5) Латвийская армия и наши союзники по НАТО хорошо понимают, что эти БПЛА попадают в воздушное пространство Балтии только потому, что Россия пытается им противостоять и сознательно направляет их в нашу сторону. Пока украинские беспилотники над территорией Балтии разворачиваются обратно к цели, ориентируются и отправляются обратно в свою одностороннюю миссию, у нас нет повода их сбивать. Точно так же мы не сбили бы, например, украинский военно-транспортный самолет Ан-125 «Руслан», если бы он с грузом оружия по пути из северной Швеции на аэродром Жешува в Польше непреднамеренно влетел в воздушное пространство Латвии, уклоняясь от потенциальной угрозы со стороны Калининградской области.

Дроны или беспилотники, влетевшие в Латвию, подлежали бы немедленному уничтожению только в двух случаях: если бы это были летательные аппараты российского происхождения или если бы они (независимо от происхождения) отклонились от курса настолько безнадежно, что опасно приблизились бы к какому-либо объекту Латвии. В остальных случаях — пусть летят дальше, выполняя свои боевые задачи на территории Российской Федерации».