Нам и не надо сбивать дроны, они, восстановив ориентацию, затем летят в Россию: Pietiek (1)

Редакция PRESS 23 мая, 2026 07:24

Важно 1 комментариев

«В связи с инцидентами, связанными с вторжением беспилотных летательных аппаратов на территорию Латвии, удивляет то, что ни разу руководство Министерства обороны или министры не объясняют правду, хотя в этих случаях правда проста, понятна с первого взгляда и даже имеет положительный смысл, - пишет Имант Лиепиньш на Pietiek.com.

1) Уже четыре года русские каждую ночь запускают ракеты, планирующие бомбы, дроны и БПЛА по украинским городам.

2) В ответ на российскую агрессию украинцы разработали собственные ракеты, беспилотники и дроны. На данный момент наиболее массовым производителем является компания «FirePoint», чьи БПЛА почти каждую ночь отправляются уничтожать российскую нефтеперерабатывающую промышленность и портовую инфраструктуру.

3) Те самые беспилотники, которые из Черниговской области и севера Сумской области стартуют в направлении Санкт-Петербурга, обычно летят параллельно границам Белоруссии, Латвии и Эстонии. Чтобы их остановить (в основном безуспешно), русские пытаются сбить их с курса с помощью своих средств РЭБ, а также подавляют сигналы GPS на территории России. На этой неделе западная пресса писала, что россияне специально пытаются отклонить украинские беспилотники влево, чтобы сознательно добиться их вторжения в воздушное пространство Латвии или Эстонии.

4) Когда такой потерявший ориентацию украинский БПЛА попадает в воздушное пространство Латвии, где GPS-сигналы не заглушаются, беспилотник почти всегда восстанавливает координаты и видит, где находится, ориентируется, разворачивается обратно в сторону Ленинградской области и возобновляет полет к своей истинной цели. Вот почему сигналы тревоги вечером раздаются сначала в Краславском и Лудзенском районах, затем в Балви, чтобы через несколько часов быть отмененными. А утром в новостях мы читаем, что «в результате удара Украины уничтожена очередная российская нефтебаза и три портовых терминала в Усть-Луге».

5) Латвийская армия и наши союзники по НАТО хорошо понимают, что эти БПЛА попадают в воздушное пространство Балтии только потому, что Россия пытается им противостоять и сознательно направляет их в нашу сторону. Пока украинские беспилотники над территорией Балтии разворачиваются обратно к цели, ориентируются и отправляются обратно в свою одностороннюю миссию, у нас нет повода их сбивать. Точно так же мы не сбили бы, например, украинский военно-транспортный самолет Ан-125 «Руслан», если бы он с грузом оружия по пути из северной Швеции на аэродром Жешува в Польше непреднамеренно влетел в воздушное пространство Латвии, уклоняясь от потенциальной угрозы со стороны Калининградской области.

Дроны или беспилотники, влетевшие в Латвию, подлежали бы немедленному уничтожению только в двух случаях: если бы это были летательные аппараты российского происхождения или если бы они (независимо от происхождения) отклонились от курса настолько безнадежно, что опасно приблизились бы к какому-либо объекту Латвии. В остальных случаях — пусть летят дальше, выполняя свои боевые задачи на территории Российской Федерации».

 

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (1)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (1)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

