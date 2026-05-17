Экс-спикер Сейма, который, напомним, возглавляет правление Объединения регионов Латвии и является депутатом от Объединённого списка, считает, что такая ситуация демонстрирует отсутствие в "Новом единстве" политиков, готовых взять на себя ответственность за данную отрасль.

Смилтенс подчёркивает, что в демократическом государстве должность министра обороны является гражданской и политической, а не военной, сравнивая этот принцип с отделением церкви от государства.

Депутат считает, что назначение полковников и генералов на политические должности характерно скорее для авторитарных государств, чем для демократических систем. Даже если конкретный военнослужащий перед вступлением в должность формально завершит службу в НВС, то это, по мнению Смилтенса, не решит проблему по существу.

Кроме того, такое решение может означать потерю для армии: если опытный полковник уйдёт со службы, НВС лишится офицера-профессионала, а в политике он может пробыть недолго, в результате чего его профессиональный потенциал будет растрачен попусту.