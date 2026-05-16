По словам автора публикации, после посадки она сняла промокшее пальто и аккуратно убрала его наверх. Сидевший рядом мужчина заявил, что с пальто будет капать ему на голову, сорвал вещь с полки и бросил в проход.

Женщина попыталась спокойно решить конфликт и предложила поменяться местами. Мужчина отказался, а затем снова сбросил её пальто.

«Ты мне не жена, поэтому я могу так делать», - заявил он.

Особенно Эдиту возмутило не только поведение агрессивного пассажира, но и реакция окружающих. По её словам, рядом были молодой парень и мужчины напротив, однако никто не вмешался и не поддержал её.

«Ни парень, ни мужчины напротив не вмешались, ничего не сказали и не поддержали меня, но своим молчанием поддержали его и его поступок. Латыш. Говорил на чистом латышском языке», - написала Эдита.

История вызвала резкую реакцию пользователей. Одни напомнили, что чужие личные вещи нельзя трогать ни при каких обстоятельствах. Другие назвали поведение мужчины хулиганством и посоветовали в подобных случаях обращаться в полицию.

В комментариях многие поддержали автора публикации и отдельно обратили внимание на молчание свидетелей. Пользователи писали, что именно бездействие окружающих часто позволяет агрессорам вести себя всё наглее.

Позже сама Эдита поблагодарила людей за поддержку. Она отметила, что такая реакция помогает справиться со стрессом и сохранить веру в то, что нормальных и порядочных людей всё же больше.

«Спасибо! Я очень ценю эту виртуальную поддержку. Она позволяет продолжать верить, что есть много замечательных мужчин, просто сегодня мне не повезло, и я встретила того, кого встретила», - написала она.