Преступников оставили на свободе. В Риге пенсионер отдал мошенникам золота на 22 000 евро

Уголовный процесс о возможном мошенничестве и легализации преступно полученных средств начат 28 апреля в Рижском Пардаугавском управлении Государственной полиции.

По данным расследования, мужчине 1958 года рождения звонили несколько человек, которые представлялись сотрудниками разных учреждений. Сначала с ним связался лжесотрудник службы безопасности Google и заявил, что его аккаунт якобы взломан.

Затем пенсионеру позвонил якобы банковский работник. Он утверждал, что на счёт мужчины поступила крупная сумма денег, которая может быть связана с мошенничеством. После этого ещё один самозванец представился сотрудником полиции и заявил, что идёт расследование, для которого нужна «помощь».

Эта «помощь» свелась к покупке золотых монет. Мужчина поверил мошенникам и купил монеты на общую сумму 21 654 евро.

После этого пенсионер передал монеты гражданину Латвии 1966 года рождения. Тот, по данным полиции, передал их гражданину Азербайджана 1967 года рождения.

Обоих мужчин полиция задержала. Им избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Точные детали мошеннической схемы полиция сейчас не раскрывает.