Преступников оставили на свободе. В Риге пенсионер отдал мошенникам золота на 22 000 евро

Редакция PRESS 15 мая, 2026 15:39

Новости Латвии 0 комментариев

В Риге пенсионер поверил мошенникам, купил за свои деньги золотые монеты почти на 22 000 евро и передал их преступникам. Об этом агентству LETA сообщили в Государственной полиции.

Уголовный процесс о возможном мошенничестве и легализации преступно полученных средств начат 28 апреля в Рижском Пардаугавском управлении Государственной полиции.

По данным расследования, мужчине 1958 года рождения звонили несколько человек, которые представлялись сотрудниками разных учреждений. Сначала с ним связался лжесотрудник службы безопасности Google и заявил, что его аккаунт якобы взломан.

Затем пенсионеру позвонил якобы банковский работник. Он утверждал, что на счёт мужчины поступила крупная сумма денег, которая может быть связана с мошенничеством. После этого ещё один самозванец представился сотрудником полиции и заявил, что идёт расследование, для которого нужна «помощь».

Эта «помощь» свелась к покупке золотых монет. Мужчина поверил мошенникам и купил монеты на общую сумму 21 654 евро.

После этого пенсионер передал монеты гражданину Латвии 1966 года рождения. Тот, по данным полиции, передал их гражданину Азербайджана 1967 года рождения.

Обоих мужчин полиция задержала. Им избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Точные детали мошеннической схемы полиция сейчас не раскрывает.

Комментарии (0)

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

