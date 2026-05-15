Вентспилс выдохнул: опасной концентрации метанола нет

Вызов на улицу Зиемелю Государственная пожарно-спасательная служба получила в пятницу в 12:54. На месте выяснилось, что метанол вытекает из железнодорожной цистерны.

Спасатели ограничили утечку, однако работы на месте продолжаются. Проведённые замеры воздуха показали, что опасная концентрация вещества не обнаружена.

По данным Государственной службы среды, утечка возникла из верхнего отверстия цистерны. В службе также отметили, что метанол растворяется в воде, а дополнительной опасности сейчас не выявлено.

Ответственные службы подчёркивают: ситуация находится под контролем, угрозы для жителей нет.