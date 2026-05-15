В настоящее время для перевозчиков уже действует ограничение на нерегулярные международные автобусные перевозки через латвийско-российскую и латвийско-белорусскую границы. Теперь же министерство подготовило поправки к правилам международных пассажирских перевозок автобусами, которые предусматривают распространение запрета и на регулярные рейсы.

Как пояснили в Министерстве сообщения, после утверждения новых правил государственная компания Дирекция автотранспорта (ATD) сможет принимать индивидуальные административные решения об аннулировании разрешений конкретным перевозчикам в соответствии с Законом об административном процессе.

«Решения ATD являются индивидуальными административными актами, реализующими предусмотренный проектом правил запрет на международные перевозки в Россию и Белоруссию, а также на международные перевозки транзитом через территорию Латвии, распространяя его на конкретных перевозчиков», — отметили в министерстве.

В ведомстве также подчеркивают, что такие ограничения соответствуют Сатверсме и являются оправданными в демократическом обществе.

«В связи с выводами Службы государственной безопасности, изложенными в отчете о деятельности службы за 2025 год, есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией объективно способствует реализации выявленной угрозы национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Белоруссию и Россию наряду с другими возможностями поездок повышает для граждан Латвии риск столкнуться с ситуациями влияния и вербовки», — заявили в министерстве.

При этом в Министерстве сообщения признают, что перевозчики могут понести убытки из-за запрета международных маршрутов в третьи страны. В таком случае компенсация возможна в рамках Закона об административном процессе.

В аннотации к поправкам министерство ссылается на данные перевозчика Ecolines, работающего через компанию Norma-A. По оценке перевозчика, запрет регулярных международных автобусных рейсов в Россию и Белоруссию через Латвию приведет к значительным финансовым потерям.

Так, прямые потери доходов на маршрутах Рига — Санкт-Петербург и Рига — Москва могут составить около четырех миллионов евро ежегодно. Еще примерно в два миллиона евро в год оцениваются убытки, связанные с простоем автобусного парка, используемого для дальних перевозок.

Чтобы новые правила вступили в силу, их еще должен утвердить Кабинет министров. Однако, учитывая, что правительство Эвики Силини подало в отставку, видимо, теперь некоторое время будет не до продвижения этих поправок.