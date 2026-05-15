Press.lv
Вс, 24. Мая
Латвия введет полный запрет на автобусные рейсы в Россию и Белоруссию: министерство (6)

15 мая, 2026 10:02

Министерство сообщения намерено ввести запрет на все автобусные пассажирские перевозки в Россию и Белоруссию, а также на транзитные рейсы через территорию Латвии.

В настоящее время для перевозчиков уже действует ограничение на нерегулярные международные автобусные перевозки через латвийско-российскую и латвийско-белорусскую границы. Теперь же министерство подготовило поправки к правилам международных пассажирских перевозок автобусами, которые предусматривают распространение запрета и на регулярные рейсы.

Как пояснили в Министерстве сообщения, после утверждения новых правил государственная компания Дирекция автотранспорта (ATD) сможет принимать индивидуальные административные решения об аннулировании разрешений конкретным перевозчикам в соответствии с Законом об административном процессе.

«Решения ATD являются индивидуальными административными актами, реализующими предусмотренный проектом правил запрет на международные перевозки в Россию и Белоруссию, а также на международные перевозки транзитом через территорию Латвии, распространяя его на конкретных перевозчиков», — отметили в министерстве.

В ведомстве также подчеркивают, что такие ограничения соответствуют Сатверсме и являются оправданными в демократическом обществе.

«В связи с выводами Службы государственной безопасности, изложенными в отчете о деятельности службы за 2025 год, есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией объективно способствует реализации выявленной угрозы национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Белоруссию и Россию наряду с другими возможностями поездок повышает для граждан Латвии риск столкнуться с ситуациями влияния и вербовки», — заявили в министерстве.

При этом в Министерстве сообщения признают, что перевозчики могут понести убытки из-за запрета международных маршрутов в третьи страны. В таком случае компенсация возможна в рамках Закона об административном процессе.

В аннотации к поправкам министерство ссылается на данные перевозчика Ecolines, работающего через компанию Norma-A. По оценке перевозчика, запрет регулярных международных автобусных рейсов в Россию и Белоруссию через Латвию приведет к значительным финансовым потерям.

Так, прямые потери доходов на маршрутах Рига — Санкт-Петербург и Рига — Москва могут составить около четырех миллионов евро ежегодно. Еще примерно в два миллиона евро в год оцениваются убытки, связанные с простоем автобусного парка, используемого для дальних перевозок.

Чтобы новые правила вступили в силу, их еще должен утвердить Кабинет министров. Однако, учитывая, что правительство Эвики Силини подало в отставку, видимо,  теперь некоторое время будет не до продвижения этих поправок.

Комментарии (6)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (6)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (6)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (6)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (6)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (6)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (6)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (6)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

