Храните образцы в банке: Сейм установил правила деятельности биобанков

Закон предусматривает, что перед созданием биобанка его управляющий должен будет получить заключение Центральная медицинская этическая комиссия и зарегистрироваться в Инспекция здравоохранения. Одновременно в законе определены обязанности управляющего биобанком в отношении получения, использования, передачи, хранения и уничтожения биологических образцов и связанных с ними данных. Регулирование также предусматривает требования по псевдонимизации образцов и данных, информированию общества и ежегодной публикации отчёта о деятельности биобанка.

Надзор за деятельностью биобанков будет осуществлять Инспекция здравоохранения, которая получит право принимать решения о приостановке или прекращении работы биобанка в случае существенных нарушений нормативных актов.

Закон также определяет порядок получения согласия человека на использование биологических образцов и связанных с ними данных. Человек сможет самостоятельно устанавливать объём согласия и ограничения, а также в любой момент отзывать своё согласие.

Отдельно урегулирован международный оборот биологических образцов и связанных с ними данных. Их передача странам Европейского союза и третьим государствам будет разрешена только в псевдонимизированной форме и в соответствии с требованиями защиты персональных данных.

До сих пор в Латвии не существовало единого регулирования биобанков, что осложняло научную деятельность и международное сотрудничество. После вступления в силу нового закона утратит силу Закон об исследовании генома человека.

Кабинет министров до 1 октября 2027 года должен будет принять необходимые для реализации закона нормативные акты, а также к этому сроку обеспечить передачу Государственного регистра генома населения Национальный институт исследований и инноваций.