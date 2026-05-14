Напомним, что фактическое падение правительства спровоцировало требование Силини об отставке министра обороны от "Прогрессивных" Андриса Спрудса после нескольких инцидентов с дронами.

И вот в эфире программы Pēcpusdiena на Латвийском радио экс-президент Вайра Вике-Фрейберга призвала, на манер кота Леопольда, всех жить дружно. Она сказала, что сейчас "те, кто находится в лодке и кому поручено грести вперед наше государство", даже если между ними возникают разногласия, должны их решать, "но раскачивать правительственную лодку в такой момент, на мой взгляд, крайне безответственно".

Хорошо, что она не владеет русским, иначе с ужасом поняла бы, что точь-в-точь повторила знаменитую фразу... Путина В.В.

В 2011 году Путин заявил, что большинство ждёт от оппозиции, что она «будет вести себя спокойно и не будет раскачивать лодку». В ходе массовых протестов 2012 года в Москве оппозиция взяла эту фразу на вооружение, превратив ее в мем: «Не раскачивайте лодку - нашу крысу тошнит».

Митинг на Болотной 4 февраля 2012 года. Дмитрий Быков с плакатом «Не раскачивайте лодку — нашу крысу тошнит!» стоит рядом с Алексеем Навальным. Сам Быков позже говорил, что автором фразы был не он, ее произнёс главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов (ныне Нобелевский лауреат).

Также непонятно, что имела в виду экс-президент под термином « в такой момент». В какой момент? Момент сложной геополитической ситуации? Так она уже пятый год сложная, да и до этого простой не была.

Не меньше недоумения доставляет выступление политолога, исследователя факультета социальных наук Рижского университета имени Страдиня Лелды Метла-Розентале в эфире той же программы: она заявила, что политикам следует думать не только о собственной репутации и личных обидах, но и об общем благе государства.

А еще политикам нужно чистить зубы по утрам, заправлять постель и, желательно, не ругаться матом.

Политолог словно вчера проснулась, но мы то с вами в Латвии давно живем и двухлетний избирательный цикл – мунициальные\парламентские – выучили уже как смену времен года. И перед каждыми выборами наблюдаем, как политики думают о чем угодно (в основном о собственном рейтинге-репутации и личных обидах) только не о благе государства. Странно, что этого не видит г-жа Метла-Розентале, аттестуемая политологом.

Странно при этом, что обе высокоуважаемые дамы старательно избегают касаться больной темы – а именно: кто же все таки вызвал кризис?

Потому что вообще-то правительственный кризис спровоцировали не "Прогрессивные" - как ни относись к их деятельности. Его спровоцировала лично премьер-министр Эвика Силиня.

И причины, по которым она его спровоцировала, лежат на поверхности не то что для политологов и экс-президентов, а для обычного стороннего наблюдателя. Рейтинг «Прогрессивных» растет, рейтинг «Нового единства» падает.

Отсюда в верхах последнего возникло страстное желание мазнуть дерьмецом коллег по коалиции, тем более что обе партии претендуют во многом на один и тот же электорат.

Вот и повод подвернулся прекрасный – министр обороны собирался было заявить о своей отставке, но Силиня высказлась первой: нет, это я – я! – его увольняю.

После чего, не проконсультировавшись с партнерами по коалиции, попыталась посадить в ещё еще не остывшее кресло министра обороны (а все посты, напомним, закреплены в коалиционном договоре) "нейтрального профессионала". То есть отобрать у «Прогрессивных» законно. По коалиционному соглашению принадлежащее им кресло. Понятно, что стерпеть эдакий плевок в лицо "Прогрессивные" без потери репутации – да еще перед выборами! - не могли. И заявили о выходе из коалиции.

Но больше всего порадовал, конечно, экс-президент Латвии Валдис Затлерс. "Здесь проявляется очень серьезная детская политическая болезнь", - заявил он, подчеркнув, что по Конституции именно премьер-министр приглашает министров в правительство, и если какой-то министр утратил доверие, у премьера есть полное право его заменить. "Не так, как в детском саду, где у каждого свой голос и все хотят быть главными. Нет, главный в правительстве — премьер-министр, и это нужно уважать", — заявил Затлерс.

Ну, тог есть человек отработал почти весь срок президентом, но так и не смог понять механизм формирования кабинета министров, согласно которой за коалиционными партиями закрепляются определенные министерства, которые премьер не может тасовать по собственному усмотрению, не рискуя вызвать правительственный кризис. Вы можете поверить, что г-н Затлерс, так, похоже, и не вышедший из ясельной группы политического детсада, когда-то занимал высший государственный пост в стране?

А еще экс-президент Затлерс с высоты своего политического опыта посоветовал «Прогрессивным» все же остаться в правительстве. Совет звучал бы намного весомее, если бы не одно «но»: Валдис Затлерс является одним из самых ярких политических лузеров новейшей латвийской политики.

Давайте ка вспомним его собственную феерическую карьеру как политика: неожиданное для всех избрание президентом; знаменитый указ №2 о роспуске Сейма и досрочных выборах; Партию реформ Затлерса, созданную летом 2011 года сразу после указа №2. Наконец, сенсационный результат на выборах в сентябре того же - 20,8% и 22 места, второе место после «Центра согласия».

Затем Затлерс благополучно слил в унитаз выпавший ему исторический шанс – идею сотрудничества с «Центром согласия», затем Партия реформ Затлерса вошла в правительство Валдиса Домбровскиса вместе с «Единством» и Нацобъединением на правах младшего партнера.

В 2012 она убрала имя Затлерса из названия и стала просто Партией реформ. К выборам 2014 года партия уже фактически разваливалась: она не только не пошла на выборы 12-го Сейма, но и очередной ее конгресс даже не собрал кворума. Кто-то теперь - кроме политологов и журналистов - вообще помнит, что такая была?

Что ж, советы от человека, в рекордно короткий срок из политического фаворита превратившегося в политического неудачника, конечно, «дорого стоят».

...Вообще, латвийская политика последних лет всё больше напоминает дурно сыгранный провинциальный спектакль, где актёры забыли текст, режиссёр пьян, суфлёр сбежал, а зрителей всё равно заставляют аплодировать стоя. Одни с пафосом призывают «не раскачивать лодку», другие изображают государственную мудрость, третьи учат жизни, успев перед этим эффектно утопить собственную карьеру. И только избиратель, наблюдая всё это, уже давно не спрашивает, кто тут прав, а пытается понять другое: ещё остался смысл идти на выборы – или уже ну его нафиг?