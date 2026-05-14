Работа на пенсии: что важно учитывать человеку

Есть варианты

Как увеличить пенсию

Вышедшие на пенсию жители, если они не работали в высокооплачиваемых государственных и муниципальных структурах, в основном довольствуются скромными пенсиями по старости и не всегда могут оплатить минимальные расходы из «заслуженных пенсий». Понятно, что многие ищут работу или продолжают трудиться на прежнем поприще. И тут для них предусмотрены определенные льготы.

Вот уже второй год не облагаемый налогом минимум для пенсионеров составляет 1 000 евро в месяц, или 12 000 евро в год. Значит, пенсии до 1 000 евро не облагаются подоходным налогом (IIN) по ставке 25,5%.

А что происходит с необлагаемым минимум, если пенсионер работает? Законодательство позволяет сениору использовать свой не облагаемый налогом пенсионный минимум в размере 1 000 евро для получения дополнительных льгот.

Правила налогообложения

Как поделить необлагаемый минимум

Необлагаемый минимум в полном размере — 1 000 евро в месяц - применяется к пенсиям жителей, которые:

- не работают;

- работают, но не предоставили своему работодателю налоговую книжку заработной платы.

Если получатель пенсии предоставил своему работодателю налоговую книжку (в системе EDS Службы госдоходов (VID), то не облагаемый налогом минимум для пенсионеров делится пополам.

Половина (500 евро, или 1/24 от не облагаемого налогом годового минимума для пенсионеров) направляется на пенсию, выплачиваемую VSAA, а другая половина — на заработную плату. Таким образом, по выбору получателя к пенсии применяется не облагаемый налогом минимум в размере 500 евро, а не 1 000 евро.

Это удобно для пенсионеров, чья пенсия оставляет менее 1 000 евро. Но многие спрашивают: почему именно делить на 500 + 500? Можно ли делить необлагаемый минимум 1 000 евро в другой пропорции, например 300 и 700 евро, 600 и 400 и так далее?

Нельзя, законом принята только одна позиция – 500 + 500 евро.

Минус 25,5%

Как высчитывается подоходный налог

При расчете подоходного налога с пенсии VSAA учитывает не облагаемый налогом минимальный размер пенсии. 25,5% в виде подоходного налога удерживается с той части пенсии, которая превышает не облагаемый налогом минимальный размер пенсии и дополнительные налоговые льготы.

* Если пенсия человека в течение года не достигает 12 000 евро, подоходный налог с пенсии не удерживается.

Например, если до индексации пенсия составляла менее 1 000 евро в месяц, а с октября после индексации она превысила 1 000 евро, но за год общая сумма годовой пенсии не превысила 12 000 евро, то подоходный налог с пенсии не будет удерживаться.

Но уже с 1 января 2026 года, если размер пенсии превышает 1 000 евро в месяц, с превышающей 1 000 евро части удерживается 25,5%. Уточняем: у работающего пенсионера, который предоставил налоговую книжку работодателю, подоходный налог удерживается с суммы свыше 500 евро в месяц.

ПерерасчЕт пенсий

Кого касается новая норма

Ранее широко было объявлено, что в апреле в Латвии произойдет автоматический перерасчет пенсий по старости и по инвалидности. Однако некоторые читатели сообщили, что им ничего не пересчитали и они получили в апреле пенсию в прежнем размере.

В чем дело? А дело в том, что перерасчет пенсий в апреле относится ТОЛЬКО к работающим пенсионерам, у которых за счет выплаты социального налога образуется прирост размера пенсии.

Если вы пенсионер, работаете и перечисляете обязательные взносы социального страхования, ваша пенсия может увеличиваться каждый год - за счет выплаты взносов социального страхования.

По закону каждый пенсионер раз в 12 месяцев (не раньше) может подать заявление о перерасчете в Государственное агентство социального страхования (VSAA). Как оказалось, не все пенсионеры об этом знают. А пенсию пересчитывали только на основании заявления лица.

Причем заявление надо подавать в электронном виде, отыскав нужный раздел на портале Latvija.lv, где найти что-то без подготовки очень трудно. Можно и с электронной подписью или другими видами электронного подтверждения личности, но такие нововведения еще не стали нормой для каждого пенсионера.

Теперь поправки к пенсионному закону сделали возможным автоматический перерасчет пенсии тем, кто после назначения пенсии по старости или инвалидности платит взносы обязательного социального страхования.

Автоматический перерасчет производится не ранее чем через 12 месяцев после предыдущего перерасчета или через 12 месяцев после назначения пенсии. Этот период считается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в который назначена или перечислена пенсия.

Если же получатель пенсии захочет, чтобы пенсия была пересчитана в другое время, то он должен подать заявление с указанием желаемого месяца автоматического перерасчета. Но не ранее чем через 12 месяцев после последнего перерасчета пенсии или ее назначения.

По данным Министерства благосостояния, порядка 36 тысяч пенсионеров увеличили размер пенсий вследствие их автоматического перерасчета. Если после выхода на пенсию человек продолжает работу, то 20% его зарплаты в виде социального налога зачисляется на первый пенсионный уровень.

Первый автоматический перерасчет в истории пенсионного законодательства Латвии состоялся, и теперь каждый год перерасчет пенсий работающим пенсионерам будет производиться 1 апреля.

Напомним, что в октябре ежегодно проводится индексация пенсий – всем пенсионерам, не только работающим.

Цифры и факты

* 44,2% латвийских пенсионеров в возрасте до 74 лет продолжают работать, говорят данные Eurostat. Это второй показатель в Евросоюзе. На первом месте — Эстония (54,9% пенсионеров работают), на третьем — Литва (43,7% работающих пенсионеров).

* В Латвии средний размер государственной пенсии составляет 52% от прежнего уровня доходов человека. А для более или менее комфортной старости, говорят экономисты, необходимо, чтобы доход составлял не менее 70% от зарплаты.

Подготовила Вера ВОЛОДИНА