В социальной сети Threads пассажиры airBaltic поделились своими впечатлениями от новости. Некоторые пользователи опасаются, что это не последние изменения в расписании, и переживают за свои будущие перелёты.

"Я получила электронное письмо о том, что рейс в Абердин в сентябре отменен. Вопрос: будут ли отменены рейсы в июле и августе? Хотелось бы узнать заранее", - жалуется Элина.

Судя по обсуждениям, ситуация вызвала заметное недовольство клиентов авиакомпании. Пользователи сообщают об отменах рейсов в Абердин, Анталию, Аликанте, Салоники, Прагу, Мюнхен и по другим популярным направлениям.

"Наш рейс в Аликанте отменили, предположительно, есть возможность перенести его на несколько дней раньше. Я очень надеюсь, что это не изменится, я чуть не расплакалась вчера, когда увидела это письмо", - пишет Линда.

Часть комментаторов признаётся, что заранее отказалась от покупки билетов airBaltic, опасаясь подобных ситуаций. Другие называют происходящее тревожным и обсуждают возможные финансовые трудности авиакомпании.

В airBaltic, в свою очередь, сообщили, что на данный момент не планируют отменять летние рейсы по маршруту Рига — Абердин. Пассажирам же отменённых сентябрьских рейсов предлагают либо альтернативные варианты перелёта, либо возврат средств.

"Сегодня Airbaltic отменил множество рейсов на лето, июль и август. Хорошо, что была возможность изменить даты. Но для тех, кто забронировал отели/автомобили и развлечения, ничего хорошего не произошло", - сетует Айя.

Дополнительное раздражение у клиентов вызывает то, что многие уже успели оплатить гостиницы, аренду автомобилей и развлечения, и теперь опасаются финансовых потерь из-за изменений в расписании рейсов.