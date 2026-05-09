Люди не справляются с бюрократами. Бороться с ними Латвии поручат роботу

По словам Эндзиньша, Латвия сталкивается с ситуациями, когда европейские требования внедряются строже, чем это необходимо. В английском языке такое явление называют gold-plating - чрезмерным ужесточением регулирования по сравнению с тем, что требует Европа.

«Если Европа говорит, что, например, присяжные ревизоры должны проверять годовой отчёт только у крупных и средних предприятий, Латвия говорит - нет, нам это нужно и для малых», - сказал Эндзиньш.

Главная проблема в снижении такой нагрузки - огромный объём информации. Вручную пройти всё европейское регулирование и сравнить его с нормативными актами Латвии было бы очень сложно. По оценке Эндзиньша, обычным способом такой процесс занял бы многие годы.

Для решения этой задачи запущен инновационный проект. К работе привлечён Центр искусственного интеллекта, а совместно с Microsoft началось обучение ИИ. Цель - научить систему самостоятельно отбирать данные и показывать конкретные места, где Латвия переусердствовала с европейскими требованиями.

«Я надеюсь, что в течение нескольких месяцев мы обучим робота, и уже через месяц у нас будет таблица с областями и конкретными местами, где мы переусердствовали», - заявил Эндзиньш.

Такой подход должен помочь выявлять и устранять лишнюю бюрократию не за десятилетия, а значительно быстрее.