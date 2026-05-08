В квартире прописались мигранты: собственник вообще ничего не может сделать?

С похожей проблемой столкнулась и Инесе — адрес ее недвижимости указан как юридический адрес одной компании. Ниже приводится описание ее ситуации.

«Если по моему адресу зарегистрирован юридический адрес какой-то фирмы, что мне делать? Получается, что государственные учреждения отправляют письма этой компании на мой адрес, но она их все равно не получает, и ничего не меняется. Выходит, я как собственник вообще ничего не могу сделать?» — спрашивает читательница LA.LV Инесе.

Как пояснили в Департаменте по делам гражданства и миграции, человек имеет право декларировать место жительства только по адресу, где у него есть законные основания проживать. Даже если при подаче декларации были указаны ложные сведения, сам факт декларирования не создает гражданско-правовых последствий и не дает человеку права проживать по этому адресу.

«Согласно 12-й статье Закона о декларировании места жительства, задекларированное место жительства может быть аннулировано, если декларант предоставил ложные сведения или у него нет законного основания находиться в конкретной недвижимости. В таких случаях собственнику необходимо обратиться с заявлением в соответствующее самоуправление. Это можно сделать электронно через портал latvija.gov.lv, отправив документ с безопасной электронной подписью на электронную почту или e-adresi самоуправления, а также по почте или лично», — пояснили в PMLP.