На 40 минут позже: самоуправления указывают на проблему рассылки оповещений о дронах

Руководитель комиссии по гражданской обороне Резекненского края, председатель думы Гунтар Скудра («Новое Единство» / «За!» / Латгальская партия / Новая консервативная партия) сообщил, что в Резекне и Резекненском крае SMS-оповещение пришло примерно на 40 минут позже, чем в Лудзенском и Балвском краях.

По его словам, в этой ситуации вряд ли можно было что-то существенно улучшить, поскольку Резекне географически находится дальше от границы, и дроны долетели туда позже. Кроме того, самоуправления не могут предоставить жителям столько информации, сколько те хотят, так как часть данных имеет ограниченный доступ. Из-за этого люди активно ищут сведения в социальных сетях, где далеко не всё заслуживает доверия.

Мэр Лудзенского края Эдгар Мекшс (Союз зелёных и крестьян), который в момент инцидента находился в командировке в Брюсселе, оперативно подключился к ситуации дистанционно. Он получил предупреждение об угрозе дронов своевременно — как от министра обороны, так и от Земессардзе.

Мекшс подчеркнул, что сейчас одна из главных задач — тщательно проанализировать систему обмена информацией: как сведения об угрозе доходят до самоуправлений и жителей. По его словам, алгоритм действий при объявлении угрозы в целом понятен, однако после её отмены остаётся много вопросов.

«Когда мы возвращаемся к нормальной жизни, должны быть чёткие инструкции, чтобы не делать лишнюю работу. В такие моменты мы получаем огромное количество звонков», — отметил Мекшс. Сейчас самоуправление вместе с муниципальными учреждениями оценивает существующие алгоритмы и планирует улучшить внутренний обмен информацией.

Мэр Балвского края Янис Труповниекс (Латвийская зелёная партия) заявил, что не хватает коммуникации с государственными учреждениями, из-за чего отсутствуют единые алгоритмы действий.

«Рассылка оповещений и информирование об угрозе — это не только сфера ответственности Министерства обороны. К этому должны быть подключены Министерство умного управления и регионального развития, Министерство образования и науки и, возможно, другие ведомства», — сказал Труповниекс. Он добавил, что самоуправлениям уже утром были бы очень нужны рекомендации от Министерства образования.

Самоуправления Резекне, Резекненского и Лудзенского краёв с самого утра приняли решение отменить очные занятия в школах. В Лудзенском крае родителям разрешили приводить детей в школы и детские сады, если не с кем оставить дома. Однако позже половина школ края перешла на дистанционное обучение. Муниципальные учреждения также работали удалённо, где это было возможно.

В Балвском крае большинство сотрудников самоуправления работали дистанционно, а школьники полностью перешли на удалённое обучение. При этом использовался опыт организации дистанционных занятий во время пандемии COVID-19. Детские сады в крае продолжали работать в обычном режиме.

Важно отметить, что в Балвском крае к подобным ситуациям готовились заранее: ещё 6 мая в Балвской начальной школе прошло собрание для родителей на тему действий при угрозе.

Мэр Резекне Гунтар Скудра призвал работодателей самостоятельно принимать решения об организации работы в соответствии с ситуацией и рекомендациями ответственных служб.

Другие руководители самоуправлений Латгалии также активно комментировали произошедшее. Мэр Ливанского края Давид Рубенс подчеркнул, что полученный опыт показал необходимость разработки чёткого алгоритма действий для защиты детей в случае повторения подобных угроз. Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что созвал заседание комиссии по гражданской обороне для анализа ситуации и проверки готовности всех служб.