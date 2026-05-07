На 40 минут позже: самоуправления указывают на проблему рассылки оповещений о дронах

Редакция PRESS 7 мая, 2026 20:23

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Самоуправления восточной границы Латвии после инцидента с дронами 7 мая указывают на серьёзные проблемы в обмене информацией и отсутствие единого чёткого алгоритма действий. Особенно неясно, как вести себя после того, как угроза в воздушном пространстве уже устранена, пишет LSM.

Руководитель комиссии по гражданской обороне Резекненского края, председатель думы Гунтар Скудра («Новое Единство» / «За!» / Латгальская партия / Новая консервативная партия) сообщил, что в Резекне и Резекненском крае SMS-оповещение пришло примерно на 40 минут позже, чем в Лудзенском и Балвском краях.

По его словам, в этой ситуации вряд ли можно было что-то существенно улучшить, поскольку Резекне географически находится дальше от границы, и дроны долетели туда позже. Кроме того, самоуправления не могут предоставить жителям столько информации, сколько те хотят, так как часть данных имеет ограниченный доступ. Из-за этого люди активно ищут сведения в социальных сетях, где далеко не всё заслуживает доверия.

Мэр Лудзенского края Эдгар Мекшс (Союз зелёных и крестьян), который в момент инцидента находился в командировке в Брюсселе, оперативно подключился к ситуации дистанционно. Он получил предупреждение об угрозе дронов своевременно — как от министра обороны, так и от Земессардзе.

Мекшс подчеркнул, что сейчас одна из главных задач — тщательно проанализировать систему обмена информацией: как сведения об угрозе доходят до самоуправлений и жителей. По его словам, алгоритм действий при объявлении угрозы в целом понятен, однако после её отмены остаётся много вопросов.

«Когда мы возвращаемся к нормальной жизни, должны быть чёткие инструкции, чтобы не делать лишнюю работу. В такие моменты мы получаем огромное количество звонков», — отметил Мекшс. Сейчас самоуправление вместе с муниципальными учреждениями оценивает существующие алгоритмы и планирует улучшить внутренний обмен информацией.

Мэр Балвского края Янис Труповниекс (Латвийская зелёная партия) заявил, что не хватает коммуникации с государственными учреждениями, из-за чего отсутствуют единые алгоритмы действий.

«Рассылка оповещений и информирование об угрозе — это не только сфера ответственности Министерства обороны. К этому должны быть подключены Министерство умного управления и регионального развития, Министерство образования и науки и, возможно, другие ведомства», — сказал Труповниекс. Он добавил, что самоуправлениям уже утром были бы очень нужны рекомендации от Министерства образования.

Самоуправления Резекне, Резекненского и Лудзенского краёв с самого утра приняли решение отменить очные занятия в школах. В Лудзенском крае родителям разрешили приводить детей в школы и детские сады, если не с кем оставить дома. Однако позже половина школ края перешла на дистанционное обучение. Муниципальные учреждения также работали удалённо, где это было возможно.

В Балвском крае большинство сотрудников самоуправления работали дистанционно, а школьники полностью перешли на удалённое обучение. При этом использовался опыт организации дистанционных занятий во время пандемии COVID-19. Детские сады в крае продолжали работать в обычном режиме.

Важно отметить, что в Балвском крае к подобным ситуациям готовились заранее: ещё 6 мая в Балвской начальной школе прошло собрание для родителей на тему действий при угрозе.

Мэр Резекне Гунтар Скудра призвал работодателей самостоятельно принимать решения об организации работы в соответствии с ситуацией и рекомендациями ответственных служб.

Другие руководители самоуправлений Латгалии также активно комментировали произошедшее. Мэр Ливанского края Давид Рубенс подчеркнул, что полученный опыт показал необходимость разработки чёткого алгоритма действий для защиты детей в случае повторения подобных угроз. Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что созвал заседание комиссии по гражданской обороне для анализа ситуации и проверки готовности всех служб.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

