Уж не агенты ли вы Кремля, кунги? Pietiek наехал на организаторов пикета против ветропарков

28 апреля организация устроила пикет против строительства трех ветропарков у здания Кабинета министров, поскольку правительство планировало принять решение об одобрении этого проекта. Протест направлен против одной из редких возможностей для Латвии самостоятельно производить энергию и меньше смотреть на внешний мир. Оказывается, ветряные турбины – это проблема.

Интересно, что эта «проблема» очень хорошо совпадает с интересами тех, кто зарабатывает на том, что ветряных парков нет, а газ по-прежнему нужно импортировать. Здесь, конечно, неизбежно всплывают такие слова, как «Газпром». А также хорошо известные в Латвии личности, например, Юрис Савицкис, чье имя на протяжении многих лет ассоциировалось с интересами этого концерна.

Действительно ли «Drosme darīt» работает в орбите этих интересов? На этот вопрос нет однозначного ответа. Но количество совпадений становится… впечатляющим.

Основанием для опасений служит также отношение организации к финансовой прозрачности. Публично доступная информация не упрощает задачу убедиться, что годовой отчет за прошлый год был представлен своевременно и в полном объеме. И о том, насколько необоснованны ходящие в кулуарах слухи о финансировании в размере 200 тысяч евро на «борьбу с ветром».

Напротив, в общедоступной базе данных «Lursoft» в разделе финансовых показателей красуется лаконичная надпись «Нет записей». Конечно, может быть, все в порядке. Может быть, просто неудобно искать. Может быть...

Может быть, все это лишь энтузиазм и убежденность идеалистов. Но в равной степени (и этот вопрос не хочет исчезнуть, как слова, брошенные на ветер) — в чьих интересах на самом деле действует эта «смелость»?

Ведь в энергетике совпадения бывают очень... выгодными.»

Комментарий Press.lv:

Ну что ж, перед нами очередной пример «журналистского расследования», которыми в последние годы так богаты латвийские СМИ. «А вот по слухам... А вот я попытался проверить, но данных нет... Так может быть... О, это было бы поистине ужасно.. Рука Москвы! Прямо у нас на загривке. Нет, не то что я ее вот прямо вижу, но мое пролетарское чутье мне подсказывает... Нет, я не утверждаю категорически, но ведь может быть... Может ведь, а?»

То бишь собрались на пикет вполне конкретные люди и им на – со всего маха наклейку «Агенты Кремля»! А что – удобно, после этого и не нужно разбирать аргументы «за» и «против» ветропарков.

Но ведь ровно точно так же «может быть», что анонимному автору заплатили владельцы этих самых ветропарков. От него то не то что финансовой отчетности, от него даже фамилии-имени не осталось. А по слухам, ветропарками заправляют очень влиятельные и состоятельные господа. Нет, конечно, мы свечку не держали, но... всё может быть. Ведь может же, правда?