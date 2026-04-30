Уж не агенты ли вы Кремля, кунги? Pietiek наехал на организаторов пикета против ветропарков

Редакция PRESS 30 апреля, 2026 10:28

Iepretim Ministru kabineta ēkai notiek pikets pret trīs vēja parku būvniecību.

«В латвийском общественном пространстве немало организаций, которые смело выступают «от имени народа». У некоторых это даже заранее подсказывает само название. Например, «Смелость действовать». Смелость — это, конечно, хорошо. Вопрос только в том, что именно делать и в чьих интересах? – вопрошает анонимный автор портала Pietiek.com, комментируя прошедший давеча у Кабинета министров пикет против строительства ветропарков.

28 апреля организация устроила пикет против строительства трех ветропарков у здания Кабинета министров, поскольку правительство планировало принять решение об одобрении этого проекта. Протест направлен против одной из редких возможностей для Латвии самостоятельно производить энергию и меньше смотреть на внешний мир. Оказывается, ветряные турбины – это проблема.

Интересно, что эта «проблема» очень хорошо совпадает с интересами тех, кто зарабатывает на том, что ветряных парков нет, а газ по-прежнему нужно импортировать. Здесь, конечно, неизбежно всплывают такие слова, как «Газпром». А также хорошо известные в Латвии личности, например, Юрис Савицкис, чье имя на протяжении многих лет ассоциировалось с интересами этого концерна.

Действительно ли «Drosme darīt» работает в орбите этих интересов? На этот вопрос нет однозначного ответа. Но количество совпадений становится… впечатляющим.

Основанием для опасений служит также отношение организации к финансовой прозрачности. Публично доступная информация не упрощает задачу убедиться, что годовой отчет за прошлый год был представлен своевременно и в полном объеме. И о том, насколько необоснованны ходящие в кулуарах слухи о финансировании в размере 200 тысяч евро на «борьбу с ветром».

Напротив, в общедоступной базе данных «Lursoft» в разделе финансовых показателей красуется лаконичная надпись «Нет записей». Конечно, может быть, все в порядке. Может быть, просто неудобно искать. Может быть...

Может быть, все это лишь энтузиазм и убежденность идеалистов. Но в равной степени (и этот вопрос не хочет исчезнуть, как слова, брошенные на ветер) — в чьих интересах на самом деле действует эта «смелость»?

Ведь в энергетике совпадения бывают очень... выгодными.»

Комментарий Press.lv:

Ну что ж, перед нами очередной пример «журналистского расследования», которыми в последние годы так богаты латвийские СМИ. «А вот по слухам... А вот я попытался проверить, но данных нет... Так может быть... О, это было бы поистине ужасно.. Рука Москвы! Прямо у нас на загривке. Нет, не то что я ее вот прямо вижу, но мое пролетарское чутье мне подсказывает... Нет, я не утверждаю категорически, но ведь может быть... Может ведь, а?»

То бишь собрались на пикет вполне конкретные люди и им на – со всего маха наклейку «Агенты Кремля»! А что – удобно, после этого и не нужно разбирать аргументы «за» и «против» ветропарков.

Но ведь ровно точно так же «может быть», что анонимному автору заплатили владельцы этих самых ветропарков. От него то не то что финансовой отчетности, от него даже фамилии-имени не осталось. А по слухам, ветропарками заправляют очень влиятельные и состоятельные господа. Нет, конечно, мы свечку не держали, но... всё может быть. Ведь может же, правда?

Опубликован мировой индекс свободы прессы: где там Латвия?
«Вы же губите бизнес, остановитесь!» Нет, депутаты Рижской думы не остановятся — объясняем почему
Большой кризис и бесконечные очереди: семейные врачи с тревогой ждут перехода на электронные направления
Латвийцам советуют запасаться лекарствами: эксперты

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

Долг сектора госуправления Латвии составил 46,9% от ВВП: это много или мало?

Общий долг сектора госуправления Латвии в конце прошлого года составил 46,9% от валового внутреннего продукта (ВВП), говорится в годовом отчете Госказны.

Пострадавших от группы мошенников приглашают обратиться в полицию

Полиция Латгалии призывает жертв группы мошенников, передавших деньги некоему мужчине, обратиться в полицию, сообщила LETA Государственная полиция (ГП).

Операция понарошку оказалась лучше настоящей: что нашли врачи через 10 лет

Одна из самых частых операций на колене неожиданно получила очень неудобный вопрос: а что, если многим пациентам она вообще не помогает?

Не ходите в травмпункт снимать клещей: что врачи советуют?

Прошедшая зима была очень благоприятной для вредителей, и сезон активности клещей в Латвии уже начался. Только в Екабпилсской региональной больнице в этом году снято уже 12 клещей, при этом первый - 26 марта.

Смена командования натовской дивизии «Север», дислоцированной в Адажи

Многонациональная дивизия НАТО «Север» проведет в четверг на военной базе Адажи церемонию смены командующего, в ходе которой генерал-майор Вооруженных сил Дании Ульрих Эссеман-Бек сменит нынешнего командующего, генерал-майор Йете Альбинус.

