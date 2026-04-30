Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп грозит вывести американские войска из Германии после перепалки с Мерцем

Euronews 30 апреля, 2026 09:15

Президент США Дональд Трамп в среду выступил с новой угрозой в адрес союзника по НАТО - Германии, предположив, что вскоре может сократить там американское военное присутствие. Заявление прозвучало на фоне разногласий с канцлером Германии Фридрихом Мерцем по поводу войны США и Израиля против Ирана.

Ранее на этой неделе Мерц заявил, что Вашингтон "унижен" иранским руководством, и раскритиковал отсутствие у Вашингтона стратегии в этой войне.

"Соединенные Штаты изучают и рассматривают возможность сокращения войск в Германии, и решение будет принято в течение ближайшего короткого периода времени", - говорится в сообщении Трампа в социальных сетях, размещенном в среду.

Вашингтон располагает в стране несколькими крупными военными объектами, включая штаб-квартиры Европейского и Африканского командований США, авиабазу Рамштайн и региональный медицинский центр Ландштуль, крупнейший американский госпиталь за пределами Соединенных Штатов. 
 
Угроза сократить присутствие американских войск в Германии дополняет выпад Трампа против НАТО за отказ альянса помочь США в войне, которая продолжается два месяца. Однако это не первый раз, когда Трамп говорит о планах по сокращению войск в Германии. Во время своего первого срока в Белом доме Трамп также собирался сократить американские войска в Германии, поскольку, по его словам, страна тратила слишком мало средств на оборону.

В июне 2020 года Трамп объявил, что собирается вывести около 9 500 из примерно 34 500 американских военнослужащих, которые в то время были расквартированы в Германии. Но на самом деле процесс так и не начался. Президент-демократ Джо Байден официально остановил запланированный вывод войск вскоре после вступления в должность в 2021 году.

Отношения Мерца и Трампа
Ранее в среду Мерц заявил, что его личные отношения с Трампом остаются "такими же хорошими, как и прежде". Однако немецкий лидер добавил, что "с самого начала он испытывал сомнения по поводу того, что там началось с войной в Иране".

Мерц встречался с Трампом в Белом доме в марте, всего через несколько дней после того, как США и Израиль начали бомбардировки Ирана.

Тогда Мерц сказал Трампу, что Германия готова сотрудничать с Вашингтоном в разработке стратегии на случай, когда нынешнее иранское правительство перестанет существовать. Мерц также выразил обеспокоенность тем, что затяжной конфликт может нанести огромный ущерб мировой экономике.

Президент Дональд Трамп встречается с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Овальном кабинете в Белом доме, 3 марта 2026 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Mark Schiefelbein, Fil) Mark Schiefelbein/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.
Обеспокоенность Мерца, как и многих других европейских лидеров, только возросла, поскольку США и Иран до сих пор не пришли к соглашению о возобновлении работы Ормузского пролива - важнейшего водного пути, через который до начала войны проходило около 20 % мировых поставок нефти. С момента начала конфликта 28 февраля он фактически закрыт.

"Мы значительно страдаем в Германии и в Европе от последствий, например, закрытия Ормузского пролива", - заявил Мерц в среду, за несколько часов до того, как Трамп опубликовал свою угрозу в социальных сетях. "И в этой связи я настоятельно призываю разрешить этот конфликт".

Мерц добавил, что его правительство "находится в хороших отношениях" с администрацией Трампа. Со своей стороны, Трамп едва ли скрывает своё недовольство Мерцем. Во вторник он написал: "Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Ирану можно иметь ядерное оружие. Он не понимает, о чём говорит!" Трамп добавил, что неудивительно, "что Германия так плохо себя чувствует как в экономическом, так и в других отношениях!"



На каком языке? Коммуникация пациентов с медиками по-прежнему хромает
На каком языке? Коммуникация пациентов с медиками по-прежнему хромает

Латвийцам советуют запасаться лекарствами: эксперты

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

Долг сектора госуправления Латвии составил 46,9% от ВВП: это много или мало?

Общий долг сектора госуправления Латвии в конце прошлого года составил 46,9% от валового внутреннего продукта (ВВП), говорится в годовом отчете Госказны.

Полиция Латгалии призывает жертв группы мошенников, передавших деньги некоему мужчине, обратиться в полицию, сообщила LETA Государственная полиция (ГП).

«В латвийском общественном пространстве немало организаций, которые смело выступают «от имени народа». У некоторых это даже заранее подсказывает само название. Например, «Смелость действовать». Смелость — это, конечно, хорошо. Вопрос только в том, что именно делать и в чьих интересах? – вопрошает анонимный автор портала Pietiek.com, комментируя прошедший давеча у Кабинета министров пикет против строительства ветропарков.

Одна из самых частых операций на колене неожиданно получила очень неудобный вопрос: а что, если многим пациентам она вообще не помогает?

Прошедшая зима была очень благоприятной для вредителей, и сезон активности клещей в Латвии уже начался. Только в Екабпилсской региональной больнице в этом году снято уже 12 клещей, при этом первый - 26 марта.

Многонациональная дивизия НАТО «Север» проведет в четверг на военной базе Адажи церемонию смены командующего, в ходе которой генерал-майор Вооруженных сил Дании Ульрих Эссеман-Бек сменит нынешнего командующего, генерал-майор Йете Альбинус.

