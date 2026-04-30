Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 30. Апреля Завтра: Liana, Lilija
Доступность

Не ходите в травмпункт снимать клещей: что врачи советуют?

© LETA 30 апреля, 2026 10:18

Прошедшая зима была очень благоприятной для вредителей, и сезон активности клещей в Латвии уже начался. Только в Екабпилсской региональной больнице в этом году снято уже 12 клещей, при этом первый - 26 марта.

Поскольку заболеваемость переносимыми клещами болезнями в последние годы растет, специалисты призывают соблюдать особую осторожность и напоминают, что самая надежная защита - это вакцинация.

"Прошедшая зима была благоприятной для клещей. Землю покрывал толстый слой снега, что создавало хорошие условия для их зимовки в почве", - говорит председатель правления Латвийского общества энтомологов Инесе Цера.

Медики подчеркивают, что желательно, чтобы человек снял клеща сам, как только его заметил, так как это снизит риск инфицирования.

"Не нужно обращаться в травмпункт, потому что придется ждать. Это займет четыре-пять часов, поскольку первыми в очереди будут люди с острыми заболеваниями и травмами", - говорит помощник врача Екабпилсской региональной больницы Наталия Козлова.

После того как клещ вытащен, нужно наблюдать за своим здоровьем. Если появляются такие симптомы, как красное пятно вокруг места укуса или гриппоподобные признаки, необходимо обратиться к семейному врачу. Клещевой энцефалит - очень опасное заболевание.

"Самой страшной является его менингоэнцефалитическая или, как раньше говорили, очаговая форма, что означает уже необратимые повреждения. Главный синдром - так называемый вялый парез, когда все мышцы атрофируются и человек не может поднять даже чашку кофе", - предупреждает семейный врач Марис Белте.

Незамеченная своевременно болезнь Лайма тоже может вызвать серьезные нарушения здоровья. В предыдущие годы заболеваемость этой инфекцией существенно возросла, к тому же против нее нет защиты.

Вакцина разработана только против клещевого энцефалита, однако многие этой возможностью не пользуются. Реже встречается эрлихиоз, который также может вызвать тяжелые осложнения.

(Lsm.lv)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Главные новости

К Латвии подходит тёплый атмосферный фронт: что будет?
Важно

На каком языке? Коммуникация пациентов с медиками по-прежнему хромает
Важно

Большой кризис и бесконечные очереди: семейные врачи с тревогой ждут перехода на электронные направления
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Латвийцам советуют запасаться лекарствами: эксперты

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

Читать
Загрузка

Долг сектора госуправления Латвии составил 46,9% от ВВП: это много или мало?

Общий долг сектора госуправления Латвии в конце прошлого года составил 46,9% от валового внутреннего продукта (ВВП), говорится в годовом отчете Госказны.

Читать

Пострадавших от группы мошенников приглашают обратиться в полицию

Полиция Латгалии призывает жертв группы мошенников, передавших деньги некоему мужчине, обратиться в полицию, сообщила LETA Государственная полиция (ГП).

Читать

Уж не агенты ли вы Кремля, кунги? Pietiek наехал на организаторов пикета против ветропарков

«В латвийском общественном пространстве немало организаций, которые смело выступают «от имени народа». У некоторых это даже заранее подсказывает само название. Например, «Смелость действовать». Смелость — это, конечно, хорошо. Вопрос только в том, что именно делать и в чьих интересах? – вопрошает анонимный автор портала Pietiek.com, комментируя прошедший давеча у Кабинета министров пикет против строительства ветропарков.

Читать

Операция понарошку оказалась лучше настоящей: что нашли врачи через 10 лет

Одна из самых частых операций на колене неожиданно получила очень неудобный вопрос: а что, если многим пациентам она вообще не помогает?

Читать

Смена командования натовской дивизии «Север», дислоцированной в Адажи

Многонациональная дивизия НАТО «Север» проведет в четверг на военной базе Адажи церемонию смены командующего, в ходе которой генерал-майор Вооруженных сил Дании Ульрих Эссеман-Бек сменит нынешнего командующего, генерал-майор Йете Альбинус.

Читать