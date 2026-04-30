Не ходите в травмпункт снимать клещей: что врачи советуют?

Поскольку заболеваемость переносимыми клещами болезнями в последние годы растет, специалисты призывают соблюдать особую осторожность и напоминают, что самая надежная защита - это вакцинация.

"Прошедшая зима была благоприятной для клещей. Землю покрывал толстый слой снега, что создавало хорошие условия для их зимовки в почве", - говорит председатель правления Латвийского общества энтомологов Инесе Цера.

Медики подчеркивают, что желательно, чтобы человек снял клеща сам, как только его заметил, так как это снизит риск инфицирования.

"Не нужно обращаться в травмпункт, потому что придется ждать. Это займет четыре-пять часов, поскольку первыми в очереди будут люди с острыми заболеваниями и травмами", - говорит помощник врача Екабпилсской региональной больницы Наталия Козлова.

После того как клещ вытащен, нужно наблюдать за своим здоровьем. Если появляются такие симптомы, как красное пятно вокруг места укуса или гриппоподобные признаки, необходимо обратиться к семейному врачу. Клещевой энцефалит - очень опасное заболевание.

"Самой страшной является его менингоэнцефалитическая или, как раньше говорили, очаговая форма, что означает уже необратимые повреждения. Главный синдром - так называемый вялый парез, когда все мышцы атрофируются и человек не может поднять даже чашку кофе", - предупреждает семейный врач Марис Белте.

Незамеченная своевременно болезнь Лайма тоже может вызвать серьезные нарушения здоровья. В предыдущие годы заболеваемость этой инфекцией существенно возросла, к тому же против нее нет защиты.

Вакцина разработана только против клещевого энцефалита, однако многие этой возможностью не пользуются. Реже встречается эрлихиоз, который также может вызвать тяжелые осложнения.

