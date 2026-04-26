Стендзениекс: «В Риге бомбоубежищ нет, есть только таблички!»

"Например, я - так как у меня есть "штабик" в Риге (когда я приезжаю из Колки), он находится в многоэтажке. К ней приклеен знак "Укрытие". Есть парадная дверь, а есть дверь рядом, к которой эта вывеска приклеена. Мне кажется, что мэр Риги Вилнис Кирсис ещё сам их клеил, такие таблички теперь есть во всех районах Риги", - описывает он ситуацию в доме, где живёт.

Но одной таблички недостаточно: "Шутка в том, что никаких укрытий там нет. Там просто лестница вниз, у этих домов нет подвала - это помещение, где находятся трубы. Холодной и горячей воды. В законе написано, что в укрытии не должно быть труб, потому что в принципе нет разницы - рухнет дом тебе на голову или ты в подвале сваришься в горячей воде".

По поводу съёмок для СМИ Стендзениекс высказался весьма скептически: "В классическом понимании в Риге укрытий фактически нет, есть только наклеенные таблички. Я знаю, что приглашали и президента страны - там [в убежище], кажется, были матрас и кровать. Когда он уезжает, видимо, эти матрас и кровать увозят в другое место, куда едет смотреть кто-нибудь другой".

Есть и ещё один момент, который Стендзениекса даже рассмешил, несмотря на то, что ситуация, вообще-то, страшная: "Ключи [от подвала] у дворника, но номер дворника никто не знает. Ты получаешь оповещение и начинаешь бегать по соседям - не видел ли кто дворника на этой неделе?"