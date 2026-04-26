Стендзениекс: «В Риге бомбоубежищ нет, есть только таблички!»

TV24 26 апреля, 2026 13:37

0 комментариев

Депутат Рижской думы и специалист по рекламе Эрик Стендзениекс высказал это на телеканале TV24 в программе Preses klubs, основываясь на личном опыте.

"Например, я - так как у меня есть "штабик" в Риге (когда я приезжаю из Колки), он находится в многоэтажке. К ней приклеен знак "Укрытие". Есть парадная дверь, а есть дверь рядом, к которой эта вывеска приклеена. Мне кажется, что мэр Риги Вилнис Кирсис ещё сам их клеил, такие таблички теперь есть во всех районах Риги", - описывает он ситуацию в доме, где живёт.

Но одной таблички недостаточно: "Шутка в том, что никаких укрытий там нет. Там просто лестница вниз, у этих домов нет подвала - это помещение, где находятся трубы. Холодной и горячей воды. В законе написано, что в укрытии не должно быть труб, потому что в принципе нет разницы - рухнет дом тебе на голову или ты в подвале сваришься в горячей воде".

По поводу съёмок для СМИ Стендзениекс высказался весьма скептически: "В классическом понимании в Риге укрытий фактически нет, есть только наклеенные таблички. Я знаю, что приглашали и президента страны - там [в убежище], кажется, были матрас и кровать. Когда он уезжает, видимо, эти матрас и кровать увозят в другое место, куда едет смотреть кто-нибудь другой".

Есть и ещё один момент, который Стендзениекса даже рассмешил, несмотря на то, что ситуация, вообще-то, страшная: "Ключи [от подвала] у дворника, но номер дворника никто не знает. Ты получаешь оповещение и начинаешь бегать по соседям - не видел ли кто дворника на этой неделе?"

За прошедшие сутки в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступило всего 17 вызовов в связи с разрушениями из-за сильного ветра. 

В Латвии реформы годами откладываются не из-за нехватки знаний, а из-за политической воли - считает режиссёр и лидер партии "Мы меняем правила" Алвис Херманис. На телеканале TV24 в программе Kārtības rullis он заявил, что большинство необходимых перемен давно известны, но не осуществляются потому, что политики боятся потерять власть.

Об этом свидетельствует информация в системе электронных закупок (EIS).

Объединение обоих министерств глава Минздрава считает долгосрочным решением для удовлетворения потребностей стареющего общества и ухода за сложными пациентами. Об этом он заявил агентству LETA. 

В ходе важного первого визита на Южный Кавказ после начала полномасштабного вторжения РФ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным в Азербайджане. Дипломатические трехсторонние переговоры с участием США зашли в тупик в течение последних недель.

В столице Мали, Бамако, слышны взрывы и звуки перестрелки. Вооруженные джихадистские группировки, по всей видимости, начали скоординированные атаки по всей стране.

