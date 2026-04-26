Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 26. Апреля Завтра: Alina, Rusins, Sandris
Доступность

Минэкономики переедет; на это планируется потратить 80 тысяч евро (1)

© LETA 26 апреля, 2026 12:25

СГД VID

Об этом свидетельствует информация в системе электронных закупок (EIS).

Ведомство объявило тендер на услуги по переезду самого министерства и ряда учреждений. Предполагаемая стоимость услуг - 80 тысяч евро.

Заявлено, что переезд состоится в офисное здание по адресу: Рига, ул. Талеяс, 1, или в другой объект в границах административной территории Риги.

Претенденты могут подавать заявки до 10 часов 5 мая.

Уже сообщалось, что переезд Минэкономики и ряда подчинённых ему учреждений на ул. Талеяс, 1, то есть в здание СГД, планируется на второй квартал 2026 года.

Кроме министерства, в здание переедут Центр защиты прав потребителей, Совет по конкуренции, Латвийское национальное бюро аккредитации и Центральное статистическое управление.

Минэкономики поясняет, что площадь занимаемых помещений в результате переезда сократится более чем на 50%, это повлечёт за собой уменьшение коммунальных платежей и других расходов, связанных с эксплуатацией здания. Точный размер сэкономленных средств станет известен после отчуждения зданий, занимаемых ведомством сейчас. По прогнозу министерства, к 2044 году госбюджет в результате сбережёт примерно 30 миллионов евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Главные новости

Вопрос, в котором политики сохраняют осторожность: Бен Латковскис — о пенсиях и выборах
Важно

Вопрос, в котором политики сохраняют осторожность: Бен Латковскис — о пенсиях и выборах (2)

Резкое переключение: май начнётся почти с летнего тепла — надолго ли, пока неясно
Важно

Резкое переключение: май начнётся почти с летнего тепла — надолго ли, пока неясно (1)

Площадь у старой церкви Св. Гертруды хотят переделать почти за миллион; многие рижане против
Важно

Площадь у старой церкви Св. Гертруды хотят переделать почти за миллион; многие рижане против

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Всего 17 вызовов из-за бури и снег в отдельных районах: что принёс циклон, которым так пугали (1)

Важно 13:56

За прошедшие сутки в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступило всего 17 вызовов в связи с разрушениями из-за сильного ветра. 

Читать
Загрузка

Стендзениекс: «В Риге бомбоубежищ нет, есть только таблички!» (1)

Важно 13:37

Депутат Рижской думы и специалист по рекламе Эрик Стендзениекс высказал это на телеканале TV24 в программе Preses klubs, основываясь на личном опыте.

Читать

Херманис боится, что его «кинут», и обещает «кровавые» перемены (1)

Важно 13:11

В Латвии реформы годами откладываются не из-за нехватки знаний, а из-за политической воли - считает режиссёр и лидер партии "Мы меняем правила" Алвис Херманис. На телеканале TV24 в программе Kārtības rullis он заявил, что большинство необходимых перемен давно известны, но не осуществляются потому, что политики боятся потерять власть.

Читать

Абу Мери: объединение Минблага и Минздрава поможет стареющему населению (1)

Важно 11:56

Объединение обоих министерств глава Минздрава считает долгосрочным решением для удовлетворения потребностей стареющего общества и ухода за сложными пациентами. Об этом он заявил агентству LETA. 

Читать

Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Азербайджане (1)

Важно 11:36

В ходе важного первого визита на Южный Кавказ после начала полномасштабного вторжения РФ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным в Азербайджане. Дипломатические трехсторонние переговоры с участием США зашли в тупик в течение последних недель.

Читать

Джихадисты начали штурм столицы Мали, оборонямой российским «Африканским корпусом» (1)

Важно 11:22

В столице Мали, Бамако, слышны взрывы и звуки перестрелки. Вооруженные джихадистские группировки, по всей видимости, начали скоординированные атаки по всей стране.

Читать