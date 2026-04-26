Ведомство объявило тендер на услуги по переезду самого министерства и ряда учреждений. Предполагаемая стоимость услуг - 80 тысяч евро.

Заявлено, что переезд состоится в офисное здание по адресу: Рига, ул. Талеяс, 1, или в другой объект в границах административной территории Риги.

Претенденты могут подавать заявки до 10 часов 5 мая.

Уже сообщалось, что переезд Минэкономики и ряда подчинённых ему учреждений на ул. Талеяс, 1, то есть в здание СГД, планируется на второй квартал 2026 года.

Кроме министерства, в здание переедут Центр защиты прав потребителей, Совет по конкуренции, Латвийское национальное бюро аккредитации и Центральное статистическое управление.

Минэкономики поясняет, что площадь занимаемых помещений в результате переезда сократится более чем на 50%, это повлечёт за собой уменьшение коммунальных платежей и других расходов, связанных с эксплуатацией здания. Точный размер сэкономленных средств станет известен после отчуждения зданий, занимаемых ведомством сейчас. По прогнозу министерства, к 2044 году госбюджет в результате сбережёт примерно 30 миллионов евро.