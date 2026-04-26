Американка заплатила 50 тыс. долларов, чтобы ей клонировали её погибшего кота. Теперь у неё их сразу два

Жила-была в Канаде женщина по имени Крис Стюарт. И был у неё кот — Беар. Медведь. Не просто кот, а, судя по описанию, смесь гения, наглеца и домашнего божества. Пять лет прожил, после чего, как это часто бывает в нашем несовершенном мире, встретился с автомобилем. Автомобиль победил.

Но Крис оказалась не из тех, кто сдаётся. Видимо, принцип «кот умер — да здравствует кот» ей показался недостаточно буквальным. Она обратилась в компанию ViaGen, где, как выяснилось, умеют делать то, что раньше считалось уделом фантастики и плохих фильмов — клонировать питомцев.

Четыре попытки. Четыре провала. Любой нормальный человек уже бы плюнул, взял нового кота из приюта и жил дальше. Но нет. Упрямство — двигатель не только прогресса, но и странных решений. На пятый раз техасцы таки вытащили джекпот.

В результате — два котёнка. Не один. Видимо, решили: гулять так гулять. Назвали без лишней фантазии — Беар Беар и Хани Беар. То есть Медведь-Медведь и Медовый Медведь. Если первый — это чистый оригинал, то второй, вероятно, версия с DLC.

Технология, конечно, звучит как инструкция по сборке человека из IKEA: берём клетку умершего кота, вытаскиваем из неё ядро, пересаживаем в чужую яйцеклетку, потом всё это отправляем в суррогатную кошку. На выходе получаем котят с ДНК покойного. Почти как он. Но уже не он.

И вот тут начинается самое интересное. Крис говорит: «Я чувствовала, что Медведю нужно было дать больше жизни». Прекрасная формулировка. Вселенная, видимо, забыла выдать коту дополнительный абонемент, и пришлось решать вопрос через техасскую биотехнологию.

Котята, по её словам, «смелые и нахальные». То есть характер тоже скопировали. Или просто все коты такие, и мы наконец это признали.

Родились они в январе 2024-го, два месяца провели с суррогатной матерью — потому что даже клонам нужно молоко и базовое кошачье воспитание. А потом их передали заказчице. Финал истории, где на месте трагедии аккуратно поставили биотехнологическую заплатку.

Остаётся только один вопрос. Если это тот же кот — зачем тогда два? А если не тот — то кого именно вернули?

Но, возможно, это как раз тот случай, когда логика лишняя. Потому что когда человек теряет любимое существо, он готов поверить даже в то, что ДНК — это душа. Или хотя бы её черновик.