"Для Украины жизненно важно, чтобы Россия нашла в себе силы прекратить эту несправедливую войну", - заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего первого визита в Азербайджан с начала полномасштабного вторжения России в Украину. По его словам, Баку может выступить посредником в дипломатическом процессе, чтобы положить конец тотальной войне Москвы.

На пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Зеленский сказал, что сообщил президенту Азербайджана о готовности его страны к трехсторонним переговорам и добавил, что Киев уже проводил такие переговоры в Турции и Швейцарии.

"Мы, конечно, готовы к предстоящим переговорам в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии", - сказал президент Украины, подчеркнув значимость своего первого визита на Южный Кавказ с начала войны.

Кремль отвергал идею встречи лидеров где-либо, кроме Москвы. В то время как Россия продолжает непрекращающиеся обстрелы Украины и военное наступление, Кремль не снижает своих максималистских требований и неоднократно отвергал любые компромиссы.

В ответ Киев заявил, что Зеленский готов встретиться с Путиным в любой стране, кроме России или Беларуси, которая поддерживает тотальную войну Москвы и стала плацдармом для полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Ильхам Алиев подчеркнул, что "Украина и Азербайджан поддерживали и будут поддерживать территориальную целостность" двух стран, подтвердив давнюю позицию Баку по отношению к войне в Украине.

Алиев напомнил о визите в Киев в январе 2022 года, за несколько недель до нападения Москвы, и объявил в субботу, что лидеры договорились провести следующую встречу в Украине.

"Мы обменялись мнениями, и, в общем, на сегодняшний день у нас достаточно существенное сотрудничество, которое сегодня было подтверждено", - сказал Алиев.

Алиев подтвердил, что среди вопросов, обсуждавшихся в субботу в Азербайджане, лидеры уделили особое внимание сотрудничеству в энергетическом секторе.

"Мы достигли определенных рубежей. SOCAR (государственная национальная нефтегазовая компания Азербайджана) уже много лет успешно работает в Украине. И сейчас есть очень хорошие перспективы. У нас есть совместные проекты, совместные инициативы, инвестиции. Все эти вопросы мы сегодня подробно обсудили. Но, конечно, мы обсуждали и торговлю, и ее нужно наращивать".

Но прежде всего речь шла о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Азербайджаном.

Зеленский сказал, что Киев и Баку "сделали очень значительный шаг" в направлении сотрудничества в области оборонно-промышленного комплекса и безопасности. Он также подтвердил, что "соответствующие документы" уже подписаны, но не стал раскрывать детали.

"Я считаю, что это не вопрос оружия. Сегодня это вопрос стабильности для государств и спокойствия для людей во всем мире, обеспечения того, чтобы страны были достаточно сильны, чтобы защитить себя от любых вызовов", - сказал президент Украины.

"Любая страна, прежде чем даже рассматривать возможность агрессии, должна знать, что страны, против которых она хочет спровоцировать военные действия, готовы к любым вызовам", - добавил он.

Президент Азербайджана отметил, что за последние четыре года субботние переговоры в Габале стали седьмой встречей двух президентов.

Габала - город на севере Азербайджана, расположенный примерно в 100 км от границы с Россией.

Габала - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, исторический город, имеющий огромное значение для Азербайджана, символ многонационального и религиозного сосуществования и толерантности на протяжении веков.

Город, насчитывающий 2500 лет, был крупным транзитным узлом Шелкового пути, соединявшего Восток и Запад, Каспийское и Черное моря, что подчеркивает нынешнюю роль Азербайджана как ключевого пункта глобального транзита энергоносителей и крупного поставщика энергии в Европу.

Украинские военные эксперты в Азербайджане

Зеленский также впервые подтвердил, что украинские военные эксперты были направлены в Азербайджан для обмена опытом и ноу-хау в области защиты от беспилотников.

"Украина всегда стремится к сотрудничеству, которое укрепляет как наших партнеров, так и нас", - сказал Зеленский, подтвердив, что Киев уже работает с Ближним Востоком, регионом Персидского залива, Европейским союзом и имеет "предметную работу с Азербайджаном".

Война в Иране коснулась Азербайджана в начале марта, когда беспилотники Тегерана нанесли удар по пассажирскому терминалу аэропорта в азербайджанском Нахичевани и школе возле села Шакарабад, расположенного недалеко от границы с Ираном.

Но если о других сделках Украины в сфере безопасности было объявлено публично, то это первый случай, когда Киев и Баку подтвердили свое сотрудничество в долгожданном заявлении.

Недавно Зеленский заявил, что после достижения 10-летних соглашений с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром. Украина теперь "постепенно переключает внимание на Кавказ".

Военное внимание Украины к Кавказу

На протяжении десятилетий этот регион рассматривался как часть сферы влияния России.

Первый визит Зеленского в Азербайджан с начала войны, а также символичность переговоров, проходящих так близко к российской границе, подчеркивают быстро меняющуюся динамику в регионе, несмотря на усилия Москвы по нормализации отношений на Южном Кавказе.

Азербайджан неоднократно оказывал Украине гуманитарную помощь во время тотальной войны с Москвой, в том числе после российских ударов по азербайджанским деловым и дипломатическим объектам.

Зеленский и Алиев встретились на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. В кулуарах этого мероприятия президент Азербайджана заявил, что во время атак на Украину Россия намеренно атаковала энергетическую инфраструктуру и посольство Азербайджана.

"Было три нападения на энергетическую инфраструктуру Азербайджана в Украине, также было три нападения на посольство Азербайджана в Украине", - сказал Алиев в Мюнхене.

"После первого нападения мы могли предположить, что оно было случайным, и мы передали нашим российским коллегам все координаты дипломатических представительств Азербайджана, включая консульский отдел, наши культурные центры и все остальное. Несмотря на это, произошло еще два нападения. Так что это была целенаправленная атака на дипломатическую миссию Азербайджана".

В ноябре Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало российского посла, чтобы выразить "решительный протест" после того, как посольство Азербайджана в Киеве было повреждено ракетой типа "Искандер" в результате российской атаки.