Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 26. Апреля Завтра: Alina, Rusins, Sandris
Доступность

Абу Мери: объединение Минблага и Минздрава поможет стареющему населению

© LETA 26 апреля, 2026 11:56

Важно 0 комментариев

LETA

Объединение обоих министерств глава Минздрава считает долгосрочным решением для удовлетворения потребностей стареющего общества и ухода за сложными пациентами. Об этом он заявил агентству LETA. 

Такая модель, пояснил министр, не является новой и уникальной идеей: аналогичный подход имеет место в Эстонии и других странах Севера. Об этом замысле говорят уже два года, на интеграцию ведомств понадобилось бы вдвое больше времени - пока будет чётко разработан путь пациента.

По мнению Абу Мери, объединение могло бы помочь людям, которые сейчас оказались между двумя системами, особенно тяжелобольным, инвалидам, одиноким пенсионерам и пациентам, нуждающимся в длительном уходе после больничного лечения.

Министр заявил, что в настоящее время часто возникают ситуации, когда человеку требуется поддержка как медицинская, так и социальная, но ни одна из систем не берёт на себя ответственность в полной мере. В качестве примеров он привёл паллиативный уход, хосписы, уход на дому и центры социального ухода, где финансирование и ответственность разделены между двумя министерствами, самоуправлениями и различными другими учреждениями. В одной системе зачастую решение удаётся найти, а в другой - нет, и от этого страдают люди.

Кроме того, общество стареет, одиноких людей становится больше, всё чаще возникают ситуации, когда человек, перенёсший инсульт или другое тяжёлое заболевание, больше не соответствует больничному пациенту, но при этом неясно, кто будет дальше за ним ухаживать. 

Общая административная система обоих ведомств могла бы способствовать единому обмену информацией и единому подходу к услугам. 

Министр отвергает упрёки в том, что объединение министерств означало бы перераспределение средств во вред какой-либо из отраслей, и подчёркивает, что речь не идёт о том, что средства будут отняты у пенсий или других социальных выплат. Он предполагает, что в объединённой модели администрация может быть общей, но при этом министров по-прежнему будет два.

Абу Мери подчеркнул, что сказанное им - это его личный взгляд на ситуацию, основанный на опыте в качестве министра и на беседах с коллегами из-за рубежа, и что совсем не обязательно новый Сейм или правительство поддержат этот замысел.

Как сообщалось, Абу Мери заявлял, что на ожидаемых выборах в Сейм "Новое единство" предложит объединить оба министерства.

Против этого возразил глава Минблага Рейнис Узулниекс, заявив, что это предложение "категорически не стоит поддерживать".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Площадь у старой церкви Св. Гертруды хотят переделать почти за миллион; многие рижане против
Важно

Площадь у старой церкви Св. Гертруды хотят переделать почти за миллион; многие рижане против

Вопрос, в котором политики сохраняют осторожность: Бен Латковскис — о пенсиях и выборах
Важно

Вопрос, в котором политики сохраняют осторожность: Бен Латковскис — о пенсиях и выборах (2)

Что такое «очередь на очередь»? Как пациентка ждала записи к врачу и не дождалась
Важно

Что такое «очередь на очередь»? Как пациентка ждала записи к врачу и не дождалась (1)

Всего 17 вызовов из-за бури и снег в отдельных районах: что принёс циклон, которым так пугали

Важно 13:56

Важно 0 комментариев

За прошедшие сутки в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступило всего 17 вызовов в связи с разрушениями из-за сильного ветра. 

За прошедшие сутки в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступило всего 17 вызовов в связи с разрушениями из-за сильного ветра. 

Читать
Стендзениекс: «В Риге бомбоубежищ нет, есть только таблички!»

Важно 13:37

Важно 0 комментариев

Депутат Рижской думы и специалист по рекламе Эрик Стендзениекс высказал это на телеканале TV24 в программе Preses klubs, основываясь на личном опыте.

Депутат Рижской думы и специалист по рекламе Эрик Стендзениекс высказал это на телеканале TV24 в программе Preses klubs, основываясь на личном опыте.

Читать

Херманис боится, что его «кинут», и обещает «кровавые» перемены

Важно 13:11

Важно 0 комментариев

В Латвии реформы годами откладываются не из-за нехватки знаний, а из-за политической воли - считает режиссёр и лидер партии "Мы меняем правила" Алвис Херманис. На телеканале TV24 в программе Kārtības rullis он заявил, что большинство необходимых перемен давно известны, но не осуществляются потому, что политики боятся потерять власть.

В Латвии реформы годами откладываются не из-за нехватки знаний, а из-за политической воли - считает режиссёр и лидер партии "Мы меняем правила" Алвис Херманис. На телеканале TV24 в программе Kārtības rullis он заявил, что большинство необходимых перемен давно известны, но не осуществляются потому, что политики боятся потерять власть.

Читать

Минэкономики переедет; на это планируется потратить 80 тысяч евро

Важно 12:25

Важно 0 комментариев

Об этом свидетельствует информация в системе электронных закупок (EIS).

Об этом свидетельствует информация в системе электронных закупок (EIS).

Читать

Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Азербайджане

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

В ходе важного первого визита на Южный Кавказ после начала полномасштабного вторжения РФ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным в Азербайджане. Дипломатические трехсторонние переговоры с участием США зашли в тупик в течение последних недель.

В ходе важного первого визита на Южный Кавказ после начала полномасштабного вторжения РФ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным в Азербайджане. Дипломатические трехсторонние переговоры с участием США зашли в тупик в течение последних недель.

Читать

Джихадисты начали штурм столицы Мали, оборонямой российским «Африканским корпусом»

Важно 11:22

Важно 0 комментариев

В столице Мали, Бамако, слышны взрывы и звуки перестрелки. Вооруженные джихадистские группировки, по всей видимости, начали скоординированные атаки по всей стране.

В столице Мали, Бамако, слышны взрывы и звуки перестрелки. Вооруженные джихадистские группировки, по всей видимости, начали скоординированные атаки по всей стране.

Читать