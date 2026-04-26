Абу Мери: объединение Минблага и Минздрава поможет стареющему населению

Такая модель, пояснил министр, не является новой и уникальной идеей: аналогичный подход имеет место в Эстонии и других странах Севера. Об этом замысле говорят уже два года, на интеграцию ведомств понадобилось бы вдвое больше времени - пока будет чётко разработан путь пациента.

По мнению Абу Мери, объединение могло бы помочь людям, которые сейчас оказались между двумя системами, особенно тяжелобольным, инвалидам, одиноким пенсионерам и пациентам, нуждающимся в длительном уходе после больничного лечения.

Министр заявил, что в настоящее время часто возникают ситуации, когда человеку требуется поддержка как медицинская, так и социальная, но ни одна из систем не берёт на себя ответственность в полной мере. В качестве примеров он привёл паллиативный уход, хосписы, уход на дому и центры социального ухода, где финансирование и ответственность разделены между двумя министерствами, самоуправлениями и различными другими учреждениями. В одной системе зачастую решение удаётся найти, а в другой - нет, и от этого страдают люди.

Кроме того, общество стареет, одиноких людей становится больше, всё чаще возникают ситуации, когда человек, перенёсший инсульт или другое тяжёлое заболевание, больше не соответствует больничному пациенту, но при этом неясно, кто будет дальше за ним ухаживать.

Общая административная система обоих ведомств могла бы способствовать единому обмену информацией и единому подходу к услугам.

Министр отвергает упрёки в том, что объединение министерств означало бы перераспределение средств во вред какой-либо из отраслей, и подчёркивает, что речь не идёт о том, что средства будут отняты у пенсий или других социальных выплат. Он предполагает, что в объединённой модели администрация может быть общей, но при этом министров по-прежнему будет два.

Абу Мери подчеркнул, что сказанное им - это его личный взгляд на ситуацию, основанный на опыте в качестве министра и на беседах с коллегами из-за рубежа, и что совсем не обязательно новый Сейм или правительство поддержат этот замысел.

Как сообщалось, Абу Мери заявлял, что на ожидаемых выборах в Сейм "Новое единство" предложит объединить оба министерства.

Против этого возразил глава Минблага Рейнис Узулниекс, заявив, что это предложение "категорически не стоит поддерживать".