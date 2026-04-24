Взрыв, 80 раненых и час на спасение: медики учились войне

Редакция PRESS 24 апреля, 2026 20:33

Важно 0 комментариев

 

В Валмиере медики, больничные специалисты и земессарги отработали один из самых тяжелых сценариев военной медицины - помощь большому числу пострадавших после взрыва. Учения "Ausma" прошли при участии Службы неотложной медицинской помощи, больниц и Земессардзе.

По легенде учений, после имитированного взрыва на месте оказалось около 80 пострадавших. Бригады Службы неотложной медицинской помощи оценивали ситуацию, сортировали раненых по тяжести травм и оказывали первую помощь.

Командир Земессардзе, бригадный генерал Айварс Крюковс, заявил, что главным в этих учениях была совместная работа разных служб. По его словам, сценарий включал травмы разной тяжести - от легких до тяжелых, поэтому медики могли тренироваться на всех уровнях.

Директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле рассказала, что впервые служба работала со специальной защитной экипировкой - касками и жилетами.

«Говоря о серьезных угрозах, особенно военных инцидентах, мы должны учитывать реальность современной войны. Это дроны, которые могут летать, поэтому нам нужно работать иначе - с довольно тяжелой экипировкой. Это было вызовом», - признала Ципуле.

В больнице медики также должны были реагировать немедленно: в таких ситуациях каждая секунда может решать, выживет ли человек. Одновременно специалисты отслеживали расход ресурсов. Особенно быстро при массовых поражениях уходят перевязочные материалы и компоненты крови.

Часть медиков дополняла свои знания с учетом опыта Украины.

После учений последует подробный анализ. Но первые выводы уже есть: такие тренировки нельзя останавливать, их нужно усложнять и проводить не только в одном регионе.

Ципуле признала, что Служба неотложной медицинской помощи, стремясь все сделать правильно и эффективно, слишком долго оставалась на месте происшествия.

«В современных условиях войны медики подвергаются повторным атакам уже на существующих местах происшествий, и длительное пребывание там не только снижает возможность спасти пациентов, но и угрожает самим медикам», - сказала она.

Задача состояла в том, чтобы справиться за час. Почти получилось: итоговое время составило один час и одну минуту.

Председатель правления Видземской больницы Угис Мусковс назвал вызовом связь и технику, но отметил, что в целом коллеги справились с задачами.

Всего в военных медицинских учениях "Ausma" участвовали около 200 человек. В будущем такие тренировки продолжатся с более широким участием пожарных, полиции и добровольцев.

