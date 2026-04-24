В Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) сообщили, что в 6:18 был получен вызов на улицу Грециниеку, где в общественных помещениях на первом этаже шестиэтажного жилого дома произошло возгорание.
Согласно данным агентства ЛЕТА, пожар произошел на улице Грециниеку, 11А, и, согласно доступной информации, по этому адресу находится ночной клуб и бар "The Sinners".
Владелец "The Sinners" Микс Галвановскис cообщил в "Instagram", что бар по неизвестным причинам загорелся после окончания рабочего времени. "На данный момент наша деятельность приостановлена", - сообщил он.
До прибытия ГПСС самостоятельно из здания эвакуировались три человека, а спасатели эвакуировали еще четырех.
В 7:21 распространение огня было ограничено. Общая площадь возгорания составляет 300 кв. м.
Пожарные продолжают работу на месте происшествия, движение транспорта на улице Грециниеку ограничено.