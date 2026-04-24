Врагу помогаем? Оборонщики хотят засекретить адреса критически важных предприятий

© LETA 24 апреля, 2026 10:01

Новости Латвии 0 комментариев

Обнародованный Министерством обороны России список европейских компаний, производящих дроны для Украины, вновь заставляет задаться вопросом о безопасности и защите данных. Эту проблему уже неоднократно призывали решить и Латвийская федерация индустрии безопасности и обороны, и предприниматели, но среди политиков понимания ее важности пока найти не удалось.

"Еще в 2023 году при разработке закона об оборонной индустрии мы обращали внимание на то, что публично не должна быть доступна информация о предприятиях, производящих военную продукцию, заключивших договоры о критически важных услугах и состоящих в стратегическом партнерстве с Минобороны", - напомнила глава федерации Элина Эгле.

Однако победило другое мнение - политики сочли, что важно обеспечить открытость и прозрачность, а право общества знать эту информацию - выше национальной безопасности. Как сообщила Эгле, она вновь актуализировала этот вопрос в Минобороны весной этого года.

"Я обратила внимание на то, что в соответствии с классификацией NACE можно увидеть не только основной вид деятельности предприятия, но и то, какие предприятия важны для национальной безопасности. Это делает ситуацию еще более абсурдной", - отметила глава федерации.

Член правления предприятия "Origin Robotics" Агрис Кипурс также считает, что подобная информация не должна быть доступной.

"Не нужно думать, что, если эти данные не будут доступны, это автоматически будет означать, что невозможно вычислить работающие в этой индустрии предприятия. Тот, кто захочет, все равно это сделает. Вопрос только в том, насколько легко это можно сделать. Сейчас для этого не нужно делать ничего - можно просто заглянуть в "Lursoft" и узнать, кто является участником, кто входит в правление и юридический адрес", - сказал Кипурс.

В Минобороны пояснили, что цель России при распространении подобных данных - "запугать общество и предприятия, чтобы ослабить поддержку Украины".

(Lsm.lv)

Комментарии (0)

Суббота будет дождливой

Новости Латвии 14:41

Новости Латвии 0 комментариев

В субботу во многих регионах Латвии ожидается дождь и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

«Макслу на хлеб не положишь!» Что ждет Центральный рынок и какие сегодня там цены?

Важно 14:39

Важно 0 комментариев

Рижский Центральный рынок ожидают большие перемены. К своему столетию, в 2030 году, он должен полностью преобразиться. Но будут ли эти перемены к лучшему? Мы узнали у посетителей и работников рынка, как они относятся к планам руководства по реорганизации рынка.

Путешественникам советуют менять паспорта: данные утекли в даркнет

Всюду жизнь 14:33

Всюду жизнь 0 комментариев

Европейские туристы столкнулись с неожиданной проблемой — после хакерской атаки их личные данные оказались в открытом доступе.

Пограничники за сутки задержали трёх перевозчиков нелегалов

Важно 14:28

Важно 0 комментариев

Государственная пограничная охрана Латвии совместно с Государственной полицией Латвии за последние сутки задержали трёх перевозчиков нелегальных мигрантов в Аугшдаугавском крае, Краславском крае и Резекненском крае.

Елена Пальчевская: «Никогда не поздно изменить свою жизнь!»

7 суперСекретов 14:19

7 суперСекретов 0 комментариев

Имя Елены Пальчевской хорошо известно в сфере шоу-бизнеса. А с недавнего времени – еще и в мире литературы. Книги Елены («Найти его», «До свадьбы еще надо дойти», «Диета любви», «IT-любовь», «Дом», «Солнечное шоу», «Величие сапфирового лотоса, или Приключения Алены в стране Ом») – это истории, которые читаются взахлеб. В каждой из них нас встречают узнаваемые героини, близкие и понятные ситуации из жизни. И сердце мгновенно откликается.

Стали известны причины пожара в баре The Sinners в Старой Риге. ФОТО

Важно 14:09

Важно 0 комментариев

Пожар в баре и ночном клубе "The Sinners" в Вецриге предположительно произошел из-за короткого замыкания, сообщили в Госполиции.

ЕС готовит новые санкции против РФ после ухода Орбана

Мир 14:01

Мир 0 комментариев

После поражения на выборах венгерского премьера Виктора Орбана, на протяжении многих лет блокировавшего санкционные решения против Москвы, России грозит значительное ужесточение ограничительных мер со стороны ЕС. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила после консультаций на саммите Евросоюзана Кипре в пятницу, 24 апреля, что лидеры европейских стран оказывают давление в пользу скорейшей подготовки 21-го санкционного пакета. По ее словам, это стало бы четким сигналом Москве о том, что ЕС не собирается сворачивать поддержку Украины.

