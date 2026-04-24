Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 24. Апреля Завтра: Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Доступность

Пора создавать объединенную армию Европы: еврокомиссар

© LETA 24 апреля, 2026 11:05

Мир 0 комментариев

Предложение о новом договоре, который заложит основы для создания оборонного союза в ЕС, не направлено на замену НАТО, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

"Предложение о создании Европейского оборонного союза ни в коем случае не заменит НАТО, но в то же время позволит укрепить европейскую опору внутри альянса и сделает нас более защищенными", - сказал еврокомиссар в эфире радио LRT.

Как сообщалось, на прошлой неделе Кубилюс предложил новый межправительственный европейский договор для создания оборонного союза и подготовки Европейского союза (ЕС) к возможному смещению фокуса внимания США на Индо-Тихоокеанский регион.

"Суть предельно проста: назрело время для серьезных изменений внутри самого НАТО. Американцы четко осознают угрозы не только на Европейском континенте, но и в Индо-Тихоокеанском регионе, планируя усилить там свое присутствие. Поэтому они последовательно и рационально призывают Европу взять на себя гораздо больше ответственности за собственную безопасность", - пояснил Кубилюс.

"Иными словами, они прямо заявляют о необходимости переброски ресурсов, используемых сейчас для безопасности Европы, в Индо-Тихоокеанский регион. Это означает, что Евросоюз должен развивать свой потенциал гораздо быстрее, чем раньше, значительно больше инвестировать и думать о том, как заместить те мощности, которые сейчас предоставляет США - от материальных ресурсов и космических услуг до военного потенциала", - добавил он.

По мнению Кубилюса, к такому договору могли бы присоединиться и не входящие в ЕС в страны - Великобритания, Украина и Норвегия.

"Потенциал Украины и ее военный опыт - один из важнейших элементов, способных сделать всю Европу значительно безопаснее", - подчеркнул член Еврокомиссии.

В январе еврокомиссар призвал страны ЕС рассмотреть возможность создания объединенных вооруженных сил, которые в перспективе могли бы заменить американские войска в Европе. Он выдвинул идею формирования "мощных постоянных европейских вооруженных сил численностью 100 тысяч человек" как один из вариантов надежной защиты Европы.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)

Главные новости

Всюду жизнь 14:33

Важно 14:28

7 суперСекретов 14:19

Важно 14:09

Мир 14:01

История и культура 13:52

Выбор редакции 13:50

