Пора создавать объединенную армию Европы: еврокомиссар

"Предложение о создании Европейского оборонного союза ни в коем случае не заменит НАТО, но в то же время позволит укрепить европейскую опору внутри альянса и сделает нас более защищенными", - сказал еврокомиссар в эфире радио LRT.

Как сообщалось, на прошлой неделе Кубилюс предложил новый межправительственный европейский договор для создания оборонного союза и подготовки Европейского союза (ЕС) к возможному смещению фокуса внимания США на Индо-Тихоокеанский регион.

"Суть предельно проста: назрело время для серьезных изменений внутри самого НАТО. Американцы четко осознают угрозы не только на Европейском континенте, но и в Индо-Тихоокеанском регионе, планируя усилить там свое присутствие. Поэтому они последовательно и рационально призывают Европу взять на себя гораздо больше ответственности за собственную безопасность", - пояснил Кубилюс.

"Иными словами, они прямо заявляют о необходимости переброски ресурсов, используемых сейчас для безопасности Европы, в Индо-Тихоокеанский регион. Это означает, что Евросоюз должен развивать свой потенциал гораздо быстрее, чем раньше, значительно больше инвестировать и думать о том, как заместить те мощности, которые сейчас предоставляет США - от материальных ресурсов и космических услуг до военного потенциала", - добавил он.

По мнению Кубилюса, к такому договору могли бы присоединиться и не входящие в ЕС в страны - Великобритания, Украина и Норвегия.

"Потенциал Украины и ее военный опыт - один из важнейших элементов, способных сделать всю Европу значительно безопаснее", - подчеркнул член Еврокомиссии.

В январе еврокомиссар призвал страны ЕС рассмотреть возможность создания объединенных вооруженных сил, которые в перспективе могли бы заменить американские войска в Европе. Он выдвинул идею формирования "мощных постоянных европейских вооруженных сил численностью 100 тысяч человек" как один из вариантов надежной защиты Европы.

