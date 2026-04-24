Пробка на Эвересте? Сезон восхождения под угрозой!

Огромный ледяной блок высотой около 30 метров встал прямо на основном маршруте. Он находится в ледопаде Кхумбу — самом опасном участке пути — и полностью перекрыл проход к верхним лагерям.
Шерпы, которые прокладывают маршрут и устанавливают лестницы, несколько дней пытались найти обход. Безрезультатно.
Сдвинуть, обойти или как-то «разобрать» эту массу льда невозможно. Единственный вариант — ждать, пока она сама разрушится.
И это происходит в самый неудобный момент.
Обычно к этому времени маршрут уже открыт почти до третьего лагеря. Сейчас команды застряли значительно ниже — и теряют драгоценное время. Окно для восхождения на Эверест короткое и заканчивается уже к концу мая.
Чем дольше стоит ледяной блок, тем плотнее становится график.
А значит — выше риск.
В базовом лагере уже говорят о возможных «пробках» на горе, когда десятки альпинистов будут вынуждены идти почти одновременно.
И всё это — из-за одной ледяной стены, с которой невозможно ничего сделать.