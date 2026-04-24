В Варшаве павлина приняли за лебедя и вернули домой с полицией

Сначала патруль городской стражи решил, что перед ними лебедь. Но вскоре стало ясно: это белый павлин, сбежавший из знаменитого парка «Лазенки Крулевские» — одного из самых известных исторических парков польской столицы, где такие птицы живут свободно и давно стали частью пейзажа.

Возвращение оказалось не таким простым.

Стражи решили сопроводить птицу обратно: один из них регулировал движение, другой буквально «направлял» павлина в нужную сторону.

По дороге «беглец» несколько раз сбивался с маршрута, а в какой-то момент и вовсе перелетел через забор — прямо на территорию полицейской лаборатории.

Оттуда его уже выводили вместе с охраной.

В итоге птицу довели до входа со стороны улицы Стемпиньска и убедились, что она вернулась на территорию парка.

Обычная городская смена — с регулировкой движения и… сопровождением павлина.





