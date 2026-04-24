Vivi решил дать личные имена всем своим электричкам: угадайте какие?

PV и АО "Latvijas valsts meži" (LVM) в среду, 29 апреля, представят инициативу по присвоению названий поездам и карту маршрутов с находящимися вблизи железнодорожных остановок местами отдыха LVM. Карты будут размещены в вагонах поездов.

Как отметили в компании, во многих странах поездам присваивают названия в честь регионов, городов или известных людей. Главное богатство Латвии - ее леса, поэтому электропоезда получат соответствующие названия.

Мероприятие состоится в 13:00 на перроне Рижского центрального вокзала, у 1-го пути. В нем примут участие министр сообщения Атис Швинка, глава представительства Европейской комиссии в Латвии Андрис Кужниекс, председатель правления PV Райтис Нешпорс и директор направления рекреации и экологического бизнеса LVM Иева Сипола.

В прошлом году PV перевезло 21,3 млн пассажиров, что на 10% больше, чем в 2024 году.