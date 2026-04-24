Vivi решил дать личные имена всем своим электричкам: угадайте какие?

Редакция PRESS 24 апреля, 2026 13:04

32 пассажирским электропоездам будут присвоены названия, связанные с лесом, сообщили агентству ЛЕТА в АО "Pasažieru vilciens" (PV), которое работает под брендом "Vivi".

PV и АО "Latvijas valsts meži" (LVM) в среду, 29 апреля, представят инициативу по присвоению названий поездам и карту маршрутов с находящимися вблизи железнодорожных остановок местами отдыха LVM. Карты будут размещены в вагонах поездов.

Как отметили в компании, во многих странах поездам присваивают названия в честь регионов, городов или известных людей. Главное богатство Латвии - ее леса, поэтому электропоезда получат соответствующие названия.

Мероприятие состоится в 13:00 на перроне Рижского центрального вокзала, у 1-го пути. В нем примут участие министр сообщения Атис Швинка, глава представительства Европейской комиссии в Латвии Андрис Кужниекс, председатель правления PV Райтис Нешпорс и директор направления рекреации и экологического бизнеса LVM Иева Сипола.

В прошлом году PV перевезло 21,3 млн пассажиров, что на 10% больше, чем в 2024 году.

На Латвию идёт снежная буря: обновлённый прогноз на выходные
40 000 евро в год: латыши нашли работу мечты, но не в Латвии
Погибли оба питомца: окончание истории с растерзанной в Яунмарупе корги
Суббота будет дождливой

В субботу во многих регионах Латвии ожидается дождь и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

«Макслу на хлеб не положишь!» Что ждет Центральный рынок и какие сегодня там цены?

Рижский Центральный рынок ожидают большие перемены. К своему столетию, в 2030 году, он должен полностью преобразиться. Но будут ли эти перемены к лучшему? Мы узнали у посетителей и работников рынка, как они относятся к планам руководства по реорганизации рынка.

Путешественникам советуют менять паспорта: данные утекли в даркнет

Европейские туристы столкнулись с неожиданной проблемой — после хакерской атаки их личные данные оказались в открытом доступе.

Пограничники за сутки задержали трёх перевозчиков нелегалов

Государственная пограничная охрана Латвии совместно с Государственной полицией Латвии за последние сутки задержали трёх перевозчиков нелегальных мигрантов в Аугшдаугавском крае, Краславском крае и Резекненском крае.

Елена Пальчевская: «Никогда не поздно изменить свою жизнь!»

Имя Елены Пальчевской хорошо известно в сфере шоу-бизнеса. А с недавнего времени – еще и в мире литературы. Книги Елены («Найти его», «До свадьбы еще надо дойти», «Диета любви», «IT-любовь», «Дом», «Солнечное шоу», «Величие сапфирового лотоса, или Приключения Алены в стране Ом») – это истории, которые читаются взахлеб. В каждой из них нас встречают узнаваемые героини, близкие и понятные ситуации из жизни. И сердце мгновенно откликается.

Стали известны причины пожара в баре The Sinners в Старой Риге. ФОТО

Пожар в баре и ночном клубе "The Sinners" в Вецриге предположительно произошел из-за короткого замыкания, сообщили в Госполиции.

ЕС готовит новые санкции против РФ после ухода Орбана

После поражения на выборах венгерского премьера Виктора Орбана, на протяжении многих лет блокировавшего санкционные решения против Москвы, России грозит значительное ужесточение ограничительных мер со стороны ЕС. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила после консультаций на саммите Евросоюзана Кипре в пятницу, 24 апреля, что лидеры европейских стран оказывают давление в пользу скорейшей подготовки 21-го санкционного пакета. По ее словам, это стало бы четким сигналом Москве о том, что ЕС не собирается сворачивать поддержку Украины.

