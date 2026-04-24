Напомним, две собаки сбежали из частного дома в Яунмарупе и растерзали корги, а также ранили бельгийскую овчарку.

Женщина признала свою вину и приняла решение: принадлежащая ей собака будет усыплена, а другая собака, оставленная на ее попечении, будет возвращена законному владельцу и покинет территорию округа.

"Хочу ещё раз выразить самые глубокие соболезнования владельцам, с которыми я нахожусь на связи с первого дня. Я ни на мгновение не скрывалась и не отказывалась от ответственности за собак, находившихся под моим присмотром. В соответствии с законодательством в полиции начаты административные дела, я дала объяснения по поводу случившегося и признала свою вину.

Чтобы подобные ситуации больше никогда не повторились, я приняла суровое и болезненное решение — чёрная собака отправится жить к своему законному владельцу и больше не будет находиться на территории Яунмарупе/Марупе, а суку, принадлежащую мне, решено подвергнуть эвтаназии", - рассказала женщина.