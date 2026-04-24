Елена Пальчевская: «Никогда не поздно изменить свою жизнь!»

В марте вышла в свет новая книга Елены Пальчевской «Возрастной рубеж» - роман о женщине, которая сталкивается с возрастными переменами, потерями и испытаниями, но сохраняет веру в возможность счастья.

«Каждый пишет, как он дышит…» - эта строчка Булата Окуджавы идеально иллюстрирует творчество Елены Пальчевской. Путь каждого человека по-своему уникален, а опыт, который мы проживаем ежедневно, абсолютно бесценен.

Елена Пальчевская пережила потери, кризисы, перезапуски-перезагрузки, но каждый раз выбирала своим девизом фразу «Никогда не сдаваться».

Поэтому мы решили поговорить с писательницей не только о ее книгах, но и о стойкости, внутренней опоре, умении идти вперед с гордо поднятой головой, несмотря на любые жизненные подножки.

Цирк зажигает огни

Все начиналось с цирка — и карьера, и личная история нашей героини. Совместные выступления Елены с супругом - иллюзионистом Геннадием Пальчевским - в 90-х вызывали неизменный восторг зрителей не только в Латвии, но и за рубежом. Они творили на сцене настоящее волшебство, чудо, которое заставляло замирать зрительный зал.

– Елена, как в вашей жизни возник цирк?

- Мне всегда нравилось движение. Цирковая студия позволяла управлять телом, радовать зрителей, и, конечно же, как любому артисту, мне нравились аплодисменты. Именно здесь, в цирковой студии при Доме культуры «Октобрис», я встретила своего будущего мужа Геннадия, с которым мы прожили 25 лет…

Сначала я ассистировала Геннадию. Мы довольно быстро поняли, что нам интересно работать вместе, а потом наше сотрудничество переросло в личные отношения.

Я помню тот день, когда это случилось. На цирковом фестивале мой будущий муж показывал мне фокусы. Мы сидели в прожекторной, и вдруг… он посмотрел на меня совсем по-другому. Это было как щелчок, мы оба очень хорошо запомнили этот миг, хотя до этого общались два года.

– Номера супругов Пальчевских были просто невероятны, они включали в себя сценические иллюзии, выступления с птицами. Какой номер у вас был самым любимым?

– Любимое представление то, на которое лучше всего реагируют зрители. Но если говорить о том, что нравилось лично мне, то мне всегда импонировали номера, в которых есть страсть. Например, у нас с Геннадием был номер под музыку Стинга. Этот номер мне очень нравился, потому что я могла проявлять очень много эмоций - был танец, была некая история любви….

Я очень любила своего мужа, и он тоже меня любил. Иногда мне кажется, что я любила его больше и была своего рода декабристкой - всегда следовала за мужем, который до безумия любил свою профессию. На первом месте у него всегда была работа, а только потом - я. Тем не менее в самые сложные моменты нашей жизни он всегда был рядом, как орел, который защищает свою семью.

– Как вы нашли в себе силы продолжить карьеру после ухода Геннадия из жизни?

– У любого человека есть два пути: либо ты сдаешься и плывешь по течению, либо борешься. Я решила бороться.

Когда Геннадий уже уходил, мы сделали с ним специальную программу под меня. Это был очень трогательный момент, мы оба плакали. Потому что он хотел, но не мог, а я не хотела, но могла…

Пандемия как перезагрузка

В жизни Елены было немало испытаний, которые заставляли ее бороться не только с обстоятельствами, но иногда и с самой собой. Однако этот тернистый путь привел ее к успеху. Сегодня жизнь Елены заполнена праздниками, на которых она выступает в качестве ведущей, выступлениями, работой над книгами и в бьюти-индустрии.

- Какой период в жизни вы можете назвать самым трудным? Что помогло не сломаться?

– Пандемия внесла в нашу жизнь нереальное количество ограничений, приходилось импровизировать. Я работала курьером, садовником, уборщицей… Параллельно писала книгу, выступала как иллюзионист, создала вместе с дочкой салон красоты – дочь очень этого хотела.

Конечно, от такой перегрузки надорвалась и заболела. Но в этот момент на сцену вышли мои друзья, и - вы не поверите! - два года, пока я приводила себя в порядок, не прекращая работать, они помогали мне. Целых два года! Поэтому я не верю, когда говорят, что на свете мало добрых людей. Их очень много.

- Как вы пришли к новому амплуа - ведению праздников?

– Этому предшествовало довольно грустное событие. Где-то в конце декабря, когда у нас, артистов, особенно много работы, я сказала себе: «Господи, как же я устала! Мне надо отдохнуть!» И Вселенная услышала мою просьбу.

31 декабря в 10 часов вечера я поскользнулась, упала и сломала ногу. Два с половиной месяца пришлось провести в постели. И вот тогда у меня возникла идея: а почему бы не попробовать себя в роли ведущей? Пока лежала в гипсе, я составляла программу, планировала, репетировала. И к тому времени, как смогла встать на ноги, у меня уже появились первые заказы.

– Цирковые выступления, ведение праздников, салон красоты, книги… Как вы все успеваете?

- Самое главное – это планирование. Ты должен планировать свой день и рассчитывать свои силы. Если не сделаешь жесткий тайминг, то будут провалы. Дисциплина помогает. Чем бы я ни занималась, предпочитаю работать только с теми, кто так же дисциплинирован. Поэтому все успеваю и ни от чего не отказываюсь. К примеру, салон красоты - это очень энергозатратный бизнес, но мне греет душу то, что девушки уходят от меня счастливые, и то, что мы даем людям работу.

Ну а книги - это особая тема, особая радость души. Я получаю огромное удовольствие от этого процесса – начиная с создания романа и заканчивая общением с читателями.

Возрастной рубеж

Новая книга Елены Пальчевской «Возрастной рубеж» продолжает серию позитивных историй о любви, внутренней опоре и возможности начать новую главу жизни независимо от возраста. Это восьмой роман Елены, презентация которого прошла в конце марта в магазине Mnogoknig.

- Как вам пришла в голову эта идея начать писать? Не бывает же так, что человек проснулся утром и сказал себе: теперь я буду писателем. Или все-таки бывает?

– Вселенная всегда дает какие-то тебе меточки, подсказывая, куда ты должен идти. Писательство пришло в мою жизнь неожиданно. В школе литература не была моим любимым предметом, но позже, работая ведущей, я поняла, насколько важен язык, и начала активно учиться.

Однажды после неудачного свидания я впервые написала короткий текст — и получила сильную поддержку от дочери. Это вдохновило меня попробовать написать книгу. Училась в процессе, интуитивно следуя правилам, и вскоре закончила первую рукопись.

Несмотря на отсутствие опыта и средств, благодаря поддержке людей и даже случайным совпадениям книгу удалось издать — и она сразу нашла отклик у читателей. Вторая книга укрепила мою уверенность в собственных силах. С тех пор я продолжаю писать.

Для меня это не профессия, а призвание. Состояние потока, в котором ты стоишь, а он омывает тебя, как дождь: образы рождаются сами, сами находятся нужные слова, и не писать ты уже просто не можешь!

- О чем ваша новая книга?

- Книга «Возрастной рубеж» рассказывает не столько о возрасте, сколько о преодолении страха. Это история о том, что никогда не поздно изменить свою жизнь, о том, что любой новый этап — это не конец, а начало. Нужно только найти в себе силы двигаться вперед.

В книге затрагиваются важные жизненные темы: отношения между родителями и детьми, сложности перемен, языковой барьер, проблемы со здоровьем, внутренние переживания. Все это делает историю близкой и понятной читателям.

- Какой главный месседж ваших книг?

- Главная мысль моих произведений: всегда нужно верить в то, что все наладится, несмотря на трудности. В жизни бывают разные моменты, не только радостные, но и сложные. Однако важно сохранять надежду. Поэтому все мои книги заканчиваются счастливо.

В каждой истории у героини есть своя слабость или проблема. Например, в одной книге — это возраст, в другой — неуверенность в себе из-за внешности. Моя задача как автора — показать путь, как можно преодолеть эти трудности и прийти к внутренней гармонии и счастью.

- Раскройте хотя бы пару секретов авторской кухни. Как рождаются ваши идеи и персонажи? Насколько сложно придумать героев, название книги?

- Когда ко мне приходит идея для книги, я сразу придумываю образы героев. Название приходит мгновенно и уже не меняется. У меня никогда не бывает трех или пяти вариантов, всегда один. Сначала идет идея, и потом, буквально через три минуты, приходит название романа.

Как у любого писателя, у моих героев есть прототипы в реальной жизни. Например, героиня Рита списана с реальной доброй и скромной женщины. Моей героине из романа «Возрастной рубеж» 58 лет. Я встречалась с женщинами этого возраста и говорила с ними, чтобы понять, что они чувствуют, чем дышат. Дамы делились на две категории. Те, которые уверены в том, что им уже ничего не надо, и те, которые все-таки хотели бы что- то изменить в жизни.

Сказки для женщин

- Кто оформляет ваши книги?

- Художница Светлана Блум. Она умеет нарисовать мою идею. У меня всегда есть идея обложки, а Светлана, исходя из моих мыслей и описаний, оформляет книгу.

- Можно ли вас назвать автором женских романов?

— Да, конечно, конечно! Знаете, как я про себя говорю? Я пишу сказки для женщин!

- Сегодня вашими книгами зачитываются женщины разных стран мира. Получается, что мы потеряли иллюзионистку, но приобрели писательницу?

- Ну почему же потеряли? Я продолжаю заниматься иллюзионизмом. Хотя теперь уже реже, и если выступаю, то преимущественно в странах Балтии.

– Иллюзия – это чудо, а возможны ли чудеса в нашей повседневной жизни? Советуете ли вы вашим читателям верить в чудо или полагаться исключительно на реальность?

– Нет, на реальность не надо полагаться, это очень сложно. Чудеса - они есть. Хотя скептики и говорят, что это совпадения. А я по-другому смотрю на эти вещи. По-моему, чем больше ты веришь в чудеса, тем чаще они случаются. В моей жизни очень много чудес. Нужно просто уметь замечать маленькие чудеса, и тогда в вашей жизни останется место для больших.

5 фактов

* Елена Пальчевская – писатель, иллюзионист, предприниматель, ведущая праздничных мероприятий.

* Образование - рижский институт TSI (факультет экономики) и школа RPTS.

* Принимала участие в создании специальных шоу для международных проектов, включая «Евровидение», а также для государственных театров и крупных мировых брендов.

* Книги Елены Пальчевской представлены более чем в 240 библиотеках, в том числе в Латвийской национальной библиотеке.

* Романы Елены читают не только в Латвии, но и в Дании, Норвегии, Эстонии, Германии, Великобритании и Австралии.

Лада МИРОНОВА