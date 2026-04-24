Елена Пальчевская: «Никогда не поздно изменить свою жизнь!»

«Семь секретов» 24 апреля, 2026 14:19

7 суперСекретов

Имя Елены Пальчевской хорошо известно в сфере шоу-бизнеса. А с недавнего времени – еще и в мире литературы. Книги Елены («Найти его», «До свадьбы еще надо дойти», «Диета любви», «IT-любовь», «Дом», «Солнечное шоу», «Величие сапфирового лотоса, или Приключения Алены в стране Ом») – это истории, которые читаются взахлеб. В каждой из них нас встречают узнаваемые героини, близкие и понятные ситуации из жизни. И сердце мгновенно откликается.

В марте вышла в свет новая книга Елены Пальчевской «Возрастной рубеж» - роман о женщине, которая сталкивается с возрастными переменами, потерями и испытаниями, но сохраняет веру в возможность счастья.

«Каждый пишет, как он дышит…» - эта строчка Булата Окуджавы идеально иллюстрирует творчество Елены Пальчевской. Путь каждого человека по-своему уникален, а опыт, который мы проживаем ежедневно, абсолютно бесценен.

Елена Пальчевская пережила потери, кризисы, перезапуски-перезагрузки, но каждый раз выбирала своим девизом фразу «Никогда не сдаваться».

Поэтому мы решили поговорить с писательницей не только о ее книгах, но и о стойкости, внутренней опоре, умении идти вперед с гордо поднятой головой, несмотря на любые жизненные подножки.

Цирк зажигает огни

Все начиналось с цирка — и карьера, и личная история нашей героини. Совместные выступления Елены с супругом - иллюзионистом Геннадием Пальчевским - в 90-х вызывали неизменный восторг зрителей не только в Латвии, но и за рубежом. Они творили на сцене настоящее волшебство, чудо, которое заставляло замирать зрительный зал.

– Елена, как в вашей жизни возник цирк?

- Мне всегда нравилось движение. Цирковая студия позволяла управлять телом, радовать зрителей, и, конечно же, как любому артисту, мне нравились аплодисменты. Именно здесь, в цирковой студии при Доме культуры «Октобрис», я встретила своего будущего мужа Геннадия, с которым мы прожили 25 лет…

Сначала я ассистировала Геннадию. Мы довольно быстро поняли, что нам интересно работать вместе, а потом наше сотрудничество переросло в личные отношения.

Я помню тот день, когда это случилось. На цирковом фестивале мой будущий муж показывал мне фокусы. Мы сидели в прожекторной, и вдруг… он посмотрел на меня совсем по-другому. Это было как щелчок, мы оба очень хорошо запомнили этот миг, хотя до этого общались два года.

– Номера супругов Пальчевских были просто невероятны, они включали в себя сценические иллюзии, выступления с птицами. Какой номер у вас был самым любимым?

– Любимое представление то, на которое лучше всего реагируют зрители. Но если говорить о том, что нравилось лично мне, то мне всегда импонировали номера, в которых есть страсть. Например, у нас с Геннадием был номер под музыку Стинга. Этот номер мне очень нравился, потому что я могла проявлять очень много эмоций - был танец, была некая история любви….

Я очень любила своего мужа, и он тоже меня любил. Иногда мне кажется, что я любила его больше и была своего рода декабристкой - всегда следовала за мужем, который до безумия любил свою профессию. На первом месте у него всегда была работа, а только потом - я. Тем не менее в самые сложные моменты нашей жизни он всегда был рядом, как орел, который защищает свою семью.

– Как вы нашли в себе силы продолжить карьеру после ухода Геннадия из жизни?

– У любого человека есть два пути: либо ты сдаешься и плывешь по течению, либо борешься. Я решила бороться.

Когда Геннадий уже уходил, мы сделали с ним специальную программу под меня. Это был очень трогательный момент, мы оба плакали. Потому что он хотел, но не мог, а я не хотела, но могла…

Пандемия как перезагрузка

В жизни Елены было немало испытаний, которые заставляли ее бороться не только с обстоятельствами, но иногда и с самой собой. Однако этот тернистый путь привел ее к успеху. Сегодня жизнь Елены заполнена праздниками, на которых она выступает в качестве ведущей, выступлениями, работой над книгами и в бьюти-индустрии.

- Какой период в жизни вы можете назвать самым трудным? Что помогло не сломаться?

– Пандемия внесла в нашу жизнь нереальное количество ограничений, приходилось импровизировать. Я работала курьером, садовником, уборщицей… Параллельно писала книгу, выступала как иллюзионист, создала вместе с дочкой салон красоты – дочь очень этого хотела.

Конечно, от такой перегрузки надорвалась и заболела. Но в этот момент на сцену вышли мои друзья, и - вы не поверите! - два года, пока я приводила себя в порядок, не прекращая работать, они помогали мне. Целых два года! Поэтому я не верю, когда говорят, что на свете мало добрых людей. Их очень много.

- Как вы пришли к новому амплуа - ведению праздников? 

– Этому предшествовало довольно грустное событие. Где-то в конце декабря, когда у нас, артистов, особенно много работы, я сказала себе: «Господи, как же я устала! Мне надо отдохнуть!» И Вселенная услышала мою просьбу.

31 декабря в 10 часов вечера я поскользнулась, упала и сломала ногу. Два с половиной месяца пришлось провести в постели. И вот тогда у меня возникла идея: а почему бы не попробовать себя в роли ведущей? Пока лежала в гипсе, я составляла программу, планировала, репетировала. И к тому времени, как смогла встать на ноги, у меня уже появились первые заказы.

– Цирковые выступления, ведение праздников, салон красоты, книги… Как вы все успеваете?

- Самое главное – это планирование. Ты должен планировать свой день и рассчитывать свои силы. Если не сделаешь жесткий тайминг, то будут провалы. Дисциплина помогает. Чем бы я ни занималась, предпочитаю работать только с теми, кто так же дисциплинирован. Поэтому все успеваю и ни от чего не отказываюсь. К примеру, салон красоты - это очень энергозатратный бизнес, но мне греет душу то, что девушки уходят от меня счастливые, и то, что мы даем людям работу.

Ну а книги - это особая тема, особая радость души. Я получаю огромное удовольствие от этого процесса – начиная с создания романа и заканчивая общением с читателями.

Возрастной рубеж

Новая книга Елены Пальчевской «Возрастной рубеж» продолжает серию позитивных историй о любви, внутренней опоре и возможности начать новую главу жизни независимо от возраста. Это восьмой роман Елены, презентация которого прошла в конце марта в магазине Mnogoknig.

- Как вам пришла в голову эта идея начать писать? Не бывает же так, что человек проснулся утром и сказал себе: теперь я буду писателем. Или все-таки бывает?

– Вселенная всегда дает какие-то тебе меточки, подсказывая, куда ты должен идти. Писательство пришло в мою жизнь неожиданно. В школе литература не была моим любимым предметом, но позже, работая ведущей, я поняла, насколько важен язык, и начала активно учиться.

Однажды после неудачного свидания я впервые написала короткий текст — и получила сильную поддержку от дочери. Это вдохновило меня попробовать написать книгу. Училась в процессе, интуитивно следуя правилам, и вскоре закончила первую рукопись.

Несмотря на отсутствие опыта и средств, благодаря поддержке людей и даже случайным совпадениям книгу удалось издать — и она сразу нашла отклик у читателей. Вторая книга укрепила мою уверенность в собственных силах. С тех пор я продолжаю писать.

Для меня это не профессия, а призвание. Состояние потока, в котором ты стоишь, а он омывает тебя, как дождь: образы рождаются сами, сами находятся нужные слова, и не писать ты уже просто не можешь!

- О чем ваша новая книга?

- Книга «Возрастной рубеж» рассказывает не столько о возрасте, сколько о преодолении страха. Это история о том, что никогда не поздно изменить свою жизнь, о том, что любой новый этап — это не конец, а начало. Нужно только найти в себе силы двигаться вперед.

В книге затрагиваются важные жизненные темы: отношения между родителями и детьми, сложности перемен, языковой барьер, проблемы со здоровьем, внутренние переживания. Все это делает историю близкой и понятной читателям.

- Какой главный месседж ваших книг?

- Главная мысль моих произведений: всегда нужно верить в то, что все наладится, несмотря на трудности. В жизни бывают разные моменты, не только радостные, но и сложные. Однако важно сохранять надежду. Поэтому все мои книги заканчиваются счастливо.

В каждой истории у героини есть своя слабость или проблема. Например, в одной книге — это возраст, в другой — неуверенность в себе из-за внешности. Моя задача как автора — показать путь, как можно преодолеть эти трудности и прийти к внутренней гармонии и счастью.

- Раскройте хотя бы пару секретов авторской кухни. Как рождаются ваши идеи и персонажи? Насколько сложно придумать героев, название книги?

- Когда ко мне приходит идея для книги, я сразу придумываю образы героев. Название приходит мгновенно и уже не меняется. У меня никогда не бывает трех или пяти вариантов, всегда один. Сначала идет идея, и потом, буквально через три минуты, приходит название романа.

Как у любого писателя, у моих героев есть прототипы в реальной жизни. Например, героиня Рита списана с реальной доброй и скромной женщины. Моей героине из романа «Возрастной рубеж» 58 лет. Я встречалась с женщинами этого возраста и говорила с ними, чтобы понять, что они чувствуют, чем дышат. Дамы делились на две категории. Те, которые уверены в том, что им уже ничего не надо, и те, которые все-таки хотели бы что- то изменить в жизни.

Сказки для женщин

- Кто оформляет ваши книги?

- Художница Светлана Блум. Она умеет нарисовать мою идею. У меня всегда есть идея обложки, а Светлана, исходя из моих мыслей и описаний, оформляет книгу.

- Можно ли вас назвать автором женских романов?

— Да, конечно, конечно! Знаете, как я про себя говорю? Я пишу сказки для женщин!

- Сегодня вашими книгами зачитываются женщины разных стран мира. Получается, что мы потеряли иллюзионистку, но приобрели писательницу?

- Ну почему же потеряли? Я продолжаю заниматься иллюзионизмом. Хотя теперь уже реже, и если выступаю, то преимущественно в странах Балтии.

– Иллюзия – это чудо, а возможны ли чудеса в нашей повседневной жизни? Советуете ли вы вашим читателям верить в чудо или полагаться исключительно на реальность?

– Нет, на реальность не надо полагаться, это очень сложно. Чудеса - они есть. Хотя скептики и говорят, что это совпадения. А я по-другому смотрю на эти вещи. По-моему, чем больше ты веришь в чудеса, тем чаще они случаются. В моей жизни очень много чудес. Нужно просто уметь замечать маленькие чудеса, и тогда в вашей жизни останется место для больших.

5 фактов

* Елена Пальчевская – писатель, иллюзионист, предприниматель, ведущая праздничных мероприятий.

* Образование - рижский институт TSI (факультет экономики) и школа RPTS.

* Принимала участие в создании специальных шоу для международных проектов, включая «Евровидение», а также для государственных театров и крупных мировых брендов.

* Книги Елены Пальчевской представлены более чем в 240 библиотеках, в том числе в Латвийской национальной библиотеке.

* Романы Елены читают не только в Латвии, но и в Дании, Норвегии, Эстонии, Германии, Великобритании и Австралии.

Лада МИРОНОВА

40 000 евро в год: латыши нашли работу мечты, но не в Латвии
Важно

40 000 евро в год: латыши нашли работу мечты, но не в Латвии

Силиня «насидела» в ВИП-залах 35,5 тысяч евро, хотя смелый чиновник пытался ей это запретить
Важно

Силиня «насидела» в ВИП-залах 35,5 тысяч евро, хотя смелый чиновник пытался ей это запретить (2)

«Швинка лжет, госкредит airBaltic может быть погашен только за счет другого госкредита»: Стракшас
Важно

«Швинка лжет, госкредит airBaltic может быть погашен только за счет другого госкредита»: Стракшас

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Путешественникам советуют менять паспорта: данные утекли в даркнет

Всюду жизнь 14:33

Всюду жизнь 0 комментариев

Европейские туристы столкнулись с неожиданной проблемой — после хакерской атаки их личные данные оказались в открытом доступе.

Европейские туристы столкнулись с неожиданной проблемой — после хакерской атаки их личные данные оказались в открытом доступе.

Читать
Загрузка

Пограничники за сутки задержали трёх перевозчиков нелегалов

Важно 14:28

Важно 0 комментариев

Государственная пограничная охрана Латвии совместно с Государственной полицией Латвии за последние сутки задержали трёх перевозчиков нелегальных мигрантов в Аугшдаугавском крае, Краславском крае и Резекненском крае.

Государственная пограничная охрана Латвии совместно с Государственной полицией Латвии за последние сутки задержали трёх перевозчиков нелегальных мигрантов в Аугшдаугавском крае, Краславском крае и Резекненском крае.

Читать

Стали известны причины пожара в баре The Sinners в Старой Риге. ФОТО

Важно 14:09

Важно 0 комментариев

Пожар в баре и ночном клубе "The Sinners" в Вецриге предположительно произошел из-за короткого замыкания, сообщили в Госполиции.

Пожар в баре и ночном клубе "The Sinners" в Вецриге предположительно произошел из-за короткого замыкания, сообщили в Госполиции.

Читать

ЕС готовит новые санкции против РФ после ухода Орбана

Мир 14:01

Мир 0 комментариев

После поражения на выборах венгерского премьера Виктора Орбана, на протяжении многих лет блокировавшего санкционные решения против Москвы, России грозит значительное ужесточение ограничительных мер со стороны ЕС. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила после консультаций на саммите Евросоюзана Кипре в пятницу, 24 апреля, что лидеры европейских стран оказывают давление в пользу скорейшей подготовки 21-го санкционного пакета. По ее словам, это стало бы четким сигналом Москве о том, что ЕС не собирается сворачивать поддержку Украины.

После поражения на выборах венгерского премьера Виктора Орбана, на протяжении многих лет блокировавшего санкционные решения против Москвы, России грозит значительное ужесточение ограничительных мер со стороны ЕС. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила после консультаций на саммите Евросоюзана Кипре в пятницу, 24 апреля, что лидеры европейских стран оказывают давление в пользу скорейшей подготовки 21-го санкционного пакета. По ее словам, это стало бы четким сигналом Москве о том, что ЕС не собирается сворачивать поддержку Украины.

Читать

Мероприятия по всей Риге: программа на 4 мая

История и культура 13:52

История и культура 0 комментариев

4 мая в Риге обширной культурной программой отметят 36-ю годовщину восстановления независимости Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

4 мая в Риге обширной культурной программой отметят 36-ю годовщину восстановления независимости Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Читать

Известный бар горел: утро в Старой Риге началось с пожара (ДОПОЛНЕНО)

Выбор редакции 13:50

Выбор редакции 0 комментариев

В ночном клубе "The Sinners" (Грешники) в Вецриге сегодня утром произошел пожар, охвативший 300 кв. м.

В ночном клубе "The Sinners" (Грешники) в Вецриге сегодня утром произошел пожар, охвативший 300 кв. м.

Читать