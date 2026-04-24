На Латвию идёт снежная буря: обновлённый прогноз на выходные

© LETA 24 апреля, 2026 07:59

Важно 0 комментариев

С воскресенья в Латвии ожидается похолодание, которое сохранится и на следующей неделе. Также в воскресенье синоптики прогнозируют бурю с сильным ветром и осадками.

В субботу будет преимущественно облачно, в течение дня во многих регионах пройдут дожди. Будет дуть южный, юго-западный ветер, который вечером сменится на северо-западный - его порывы могут составить до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха не превысит +7...+13 градусов.

В ночь на воскресенье на побережье, а днем уже по всей стране северо-западный ветер усилится до 20-26 метров в секунду. Ожидается дождь и снег, местами град, но начиная с запада страны облачность уменьшится и выглянет солнце. Местами в Латвии образуется кратковременный снежный покров, а температура воздуха в воскресенье не превысит +2...+8 градусов.

В понедельник погода станет более солнечной, но сохранятся порывы северного, северо-западного ветра до 20 метров в секунду. Местами ожидаются кратковременные осадки, температура воздуха будет ниже +10 градусов.

В середине следующей недели сохранится холодная погода, временами ожидается кратковременный дождь, снег и град. В начале мая прогнозируется постепенное повышение температуры, но по ночам столбики термометров местами еще могут опускаться ниже нуля.

В воскресенье во время бури сильный ветер может ломать деревья, повреждать крыши и причинять другие разрушения. Самые разрушительные порывы ветра прогнозируются в Курземе, Земгале и на западе Видземе.

В воскресенье в Латвии возможны самые масштабные разрушения от ветра со времен шторма 29 июля 2024 года, поэтому рекомендуется отменить все мероприятия на открытом воздухе и поездки. Движение транспорта может быть затруднено не только из-за падающих деревьев и их веток, но и из-за снега и метелей.

«Швинка лжет, госкредит airBaltic может быть погашен только за счет другого госкредита»: Стракшас
«Швинка лжет, госкредит airBaltic может быть погашен только за счет другого госкредита»: Стракшас

40 000 евро в год: латыши нашли работу мечты, но не в Латвии
40 000 евро в год: латыши нашли работу мечты, но не в Латвии

Погибли оба питомца: окончание истории с растерзанной в Яунмарупе корги
Погибли оба питомца: окончание истории с растерзанной в Яунмарупе корги (1)

Путешественникам советуют менять паспорта: данные утекли в даркнет

Европейские туристы столкнулись с неожиданной проблемой — после хакерской атаки их личные данные оказались в открытом доступе.

Пограничники за сутки задержали трёх перевозчиков нелегалов

Государственная пограничная охрана Латвии совместно с Государственной полицией Латвии за последние сутки задержали трёх перевозчиков нелегальных мигрантов в Аугшдаугавском крае, Краславском крае и Резекненском крае.

Елена Пальчевская: «Никогда не поздно изменить свою жизнь!»

Имя Елены Пальчевской хорошо известно в сфере шоу-бизнеса. А с недавнего времени – еще и в мире литературы. Книги Елены («Найти его», «До свадьбы еще надо дойти», «Диета любви», «IT-любовь», «Дом», «Солнечное шоу», «Величие сапфирового лотоса, или Приключения Алены в стране Ом») – это истории, которые читаются взахлеб. В каждой из них нас встречают узнаваемые героини, близкие и понятные ситуации из жизни. И сердце мгновенно откликается.

Стали известны причины пожара в баре The Sinners в Старой Риге. ФОТО

Пожар в баре и ночном клубе "The Sinners" в Вецриге предположительно произошел из-за короткого замыкания, сообщили в Госполиции.

ЕС готовит новые санкции против РФ после ухода Орбана

После поражения на выборах венгерского премьера Виктора Орбана, на протяжении многих лет блокировавшего санкционные решения против Москвы, России грозит значительное ужесточение ограничительных мер со стороны ЕС. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила после консультаций на саммите Евросоюзана Кипре в пятницу, 24 апреля, что лидеры европейских стран оказывают давление в пользу скорейшей подготовки 21-го санкционного пакета. По ее словам, это стало бы четким сигналом Москве о том, что ЕС не собирается сворачивать поддержку Украины.

Мероприятия по всей Риге: программа на 4 мая

4 мая в Риге обширной культурной программой отметят 36-ю годовщину восстановления независимости Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Известный бар горел: утро в Старой Риге началось с пожара (ДОПОЛНЕНО)

В ночном клубе "The Sinners" (Грешники) в Вецриге сегодня утром произошел пожар, охвативший 300 кв. м.

