На Латвию идёт снежная буря: обновлённый прогноз на выходные

В субботу будет преимущественно облачно, в течение дня во многих регионах пройдут дожди. Будет дуть южный, юго-западный ветер, который вечером сменится на северо-западный - его порывы могут составить до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха не превысит +7...+13 градусов.

В ночь на воскресенье на побережье, а днем уже по всей стране северо-западный ветер усилится до 20-26 метров в секунду. Ожидается дождь и снег, местами град, но начиная с запада страны облачность уменьшится и выглянет солнце. Местами в Латвии образуется кратковременный снежный покров, а температура воздуха в воскресенье не превысит +2...+8 градусов.

В понедельник погода станет более солнечной, но сохранятся порывы северного, северо-западного ветра до 20 метров в секунду. Местами ожидаются кратковременные осадки, температура воздуха будет ниже +10 градусов.

В середине следующей недели сохранится холодная погода, временами ожидается кратковременный дождь, снег и град. В начале мая прогнозируется постепенное повышение температуры, но по ночам столбики термометров местами еще могут опускаться ниже нуля.

В воскресенье во время бури сильный ветер может ломать деревья, повреждать крыши и причинять другие разрушения. Самые разрушительные порывы ветра прогнозируются в Курземе, Земгале и на западе Видземе.

В воскресенье в Латвии возможны самые масштабные разрушения от ветра со времен шторма 29 июля 2024 года, поэтому рекомендуется отменить все мероприятия на открытом воздухе и поездки. Движение транспорта может быть затруднено не только из-за падающих деревьев и их веток, но и из-за снега и метелей.