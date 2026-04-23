LAT
Чт, 23. Апреля
Латвия упорно добивалась предоставления Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро: Силиня

Редакция PRESS 23 апреля, 2026 18:56

Латвия упорно добивалась, чтобы Европейский союз (ЕС) одобрил кредит Украине в размере 90 млрд евро, написала в социальных сетях премьер-министр Эвика Силиня.

"Храбрые люди Украины заслуживают нашей полной и непоколебимой поддержки", - пишет премьер-министр.

Она также заявила, что Европа должна сохранять единство и выполнять свои обещания. Договоренности, достигнутые на уровне лидеров, следует соблюдать и реализовывать, подчеркнула Силиня.

Ранее сообщалось, что в четверг ЕС утвердил кредит Украине в размере 90 млрд евро и новый пакет санкций против России.

"Тупик преодолен", - заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас. "В военной экономике России нарастает напряжение, а Украина получает значительную поддержку".

Посланцы стран ЕС в среду договорились утвердить кредит и санкции после того, как Венгрия сняла свое вето. В среду решение было окончательно утверждено письменным согласием всех стран блока.

Финансирование предназначено для покрытия наиболее срочных экономических и военных нужд Украины и для продолжения ее борьбы против России.

Кроме того, страны ЕС одобрили 20-й пакет санкций против России, направленный на усиление экономического давления на Москву.

Кредит Украине был заблокирован из-за спора между Киевом и Будапештом по поводу прекращенных поставок российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, потерпевший сокрушительное поражение на парламентских выборах в этом месяце, обвинил Украину в намеренном блокировании возобновления поставок российской нефти. Киев отверг эти обвинения, заявив, что трубопровод был поврежден в результате российского удара по Украине 27 января.

Кредит Украине в размере 90 млрд евро будет финансироваться за счет совместного выпуска облигаций ЕС на рынках капитала и поддерживаться резервами долгосрочного бюджета ЕС.

Европейская комиссия рассчитывает выделить Украине 45 млрд евро до июня и еще 45 млрд евро - в следующем году.

Украине придется возвращать кредит только в случае, если Россия выплатит компенсацию за ущерб после окончания войны. Также предусмотрено, что в случае отсутствия выплат со стороны Москвы для погашения кредита могут быть использованы замороженные активы России в ЕС.

Из 90 млрд евро одна треть предназначена для бюджетной поддержки, а две трети (60 млрд евро) - на расходы, связанные с обороной.

Военное оборудование на эти средства в основном должно приобретаться в Украине или странах ЕС. Украина сможет покупать вооружение за пределами Европы только в случае отсутствия необходимого оборудования на украинском или европейском рынке.

Согласно новым санкциям, компаниям из ЕС запрещено ремонтировать российские нефтеперерабатывающие заводы, пострадавшие от украинских атак. Также введены дополнительные ограничения на экспорт сжиженного природного газа из России.

Санкции распространяются и на компании, поддерживающие российскую оборонную промышленность.

Они включают дополнительные торговые ограничения, направленные на сокращение доходов России до 570 млн евро в год, включая запреты на импорт в ЕС металлов, химикатов и сырья.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

В Рижской думе засняли спящую Лангу: соцсети взорвались фотожабами
В Рижской думе засняли спящую Лангу: соцсети взорвались фотожабами (4)

Руки золотые, но обе левые: разметка для слепых не держится в нашем асфальте? ВИДЕО
Руки золотые, но обе левые: разметка для слепых не держится в нашем асфальте? ВИДЕО

«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире
«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире (4)

ЗОЖ с подвохом? У любителей овощей нашли неожиданный риск рака

То, что считалось «идеальной диетой», внезапно оказалось под вопросом.

То, что считалось «идеальной диетой», внезапно оказалось под вопросом.

Страны Балтии потребовали от России немедленно восстановить снесенный памятник жертвам репрессий

В четверг в Министерство иностранных дел Литвы был вызван временный поверенный в делах России, которому была вручена нота протеста в связи с демонтажем 19 апреля в Томске мемориального камня, посвященного депортированным литовцам.

В четверг в Министерство иностранных дел Литвы был вызван временный поверенный в делах России, которому была вручена нота протеста в связи с демонтажем 19 апреля в Томске мемориального камня, посвященного депортированным литовцам.

Тимати и другие: кто попал в новый санкционный список ЕС

Евросоюз внес в санкционный список директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Алексея Ртищева, рэпера Тимати (Тимур Юнусов), а также других физических лиц и компании, сообщает Русская служба Би-би-си.

Евросоюз внес в санкционный список директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Алексея Ртищева, рэпера Тимати (Тимур Юнусов), а также других физических лиц и компании, сообщает Русская служба Би-би-си.

Давление на Россию необходимо продолжать до выплаты репараций: Браже

Необходимо продолжать оказывать давление на Россию, вводя более обширные санкции вплоть до окончания войны и выплаты репараций, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая на этой неделе посетила Азербайджан и встретилась с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Необходимо продолжать оказывать давление на Россию, вводя более обширные санкции вплоть до окончания войны и выплаты репараций, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая на этой неделе посетила Азербайджан и встретилась с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Шпионский скандал: гражданин Латвии арестован в Германии

Полиция Германия в ходе обычной дорожной проверки задержала двух мужчин, которых подозревают в работе на иностранные спецслужбы с задачей проведения диверсий.

Полиция Германия в ходе обычной дорожной проверки задержала двух мужчин, которых подозревают в работе на иностранные спецслужбы с задачей проведения диверсий.

Пожар на улице Хоспиталю в Риге: задействованы масштабные силы спасателей. ФОТО

В четверг в Риге на улице Хоспиталю масштабные силы спасателей задействованы в тушении пожара в жилом доме.

В четверг в Риге на улице Хоспиталю масштабные силы спасателей задействованы в тушении пожара в жилом доме.

