Латвия упорно добивалась предоставления Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро: Силиня

"Храбрые люди Украины заслуживают нашей полной и непоколебимой поддержки", - пишет премьер-министр.

Она также заявила, что Европа должна сохранять единство и выполнять свои обещания. Договоренности, достигнутые на уровне лидеров, следует соблюдать и реализовывать, подчеркнула Силиня.

Ранее сообщалось, что в четверг ЕС утвердил кредит Украине в размере 90 млрд евро и новый пакет санкций против России.

"Тупик преодолен", - заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас. "В военной экономике России нарастает напряжение, а Украина получает значительную поддержку".

Посланцы стран ЕС в среду договорились утвердить кредит и санкции после того, как Венгрия сняла свое вето. В среду решение было окончательно утверждено письменным согласием всех стран блока.

Финансирование предназначено для покрытия наиболее срочных экономических и военных нужд Украины и для продолжения ее борьбы против России.

Кроме того, страны ЕС одобрили 20-й пакет санкций против России, направленный на усиление экономического давления на Москву.

Кредит Украине был заблокирован из-за спора между Киевом и Будапештом по поводу прекращенных поставок российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, потерпевший сокрушительное поражение на парламентских выборах в этом месяце, обвинил Украину в намеренном блокировании возобновления поставок российской нефти. Киев отверг эти обвинения, заявив, что трубопровод был поврежден в результате российского удара по Украине 27 января.

Кредит Украине в размере 90 млрд евро будет финансироваться за счет совместного выпуска облигаций ЕС на рынках капитала и поддерживаться резервами долгосрочного бюджета ЕС.

Европейская комиссия рассчитывает выделить Украине 45 млрд евро до июня и еще 45 млрд евро - в следующем году.

Украине придется возвращать кредит только в случае, если Россия выплатит компенсацию за ущерб после окончания войны. Также предусмотрено, что в случае отсутствия выплат со стороны Москвы для погашения кредита могут быть использованы замороженные активы России в ЕС.

Из 90 млрд евро одна треть предназначена для бюджетной поддержки, а две трети (60 млрд евро) - на расходы, связанные с обороной.

Военное оборудование на эти средства в основном должно приобретаться в Украине или странах ЕС. Украина сможет покупать вооружение за пределами Европы только в случае отсутствия необходимого оборудования на украинском или европейском рынке.

Согласно новым санкциям, компаниям из ЕС запрещено ремонтировать российские нефтеперерабатывающие заводы, пострадавшие от украинских атак. Также введены дополнительные ограничения на экспорт сжиженного природного газа из России.

Санкции распространяются и на компании, поддерживающие российскую оборонную промышленность.

Они включают дополнительные торговые ограничения, направленные на сокращение доходов России до 570 млн евро в год, включая запреты на импорт в ЕС металлов, химикатов и сырья.