По его словам, даже семейный врач, пытаясь направить пациента на амбулаторное обследование или к специалисту, финансируемое государством, осознает, что очередь будет настолько длинной, что единственная реальная возможность получить эту услугу вовремя за счет бюджетных средств — это обратиться в приемное отделение больницы. Это означает, что сложилась ситуация, в которой больницы вынуждены неэффективно расходовать имеющиеся средства, подтвердил Берзиньш.

Представитель Ассоциации больниц заявил, что дефицит финансируемых государством амбулаторных услуг из года в год остается очень большим, а это значит, что проблема уже усугубилась, и у пациентов накопились проблемы со здоровьем. «Спрос настолько велик, а услуги предоставляются в дефиците, и только увеличив финансирование, можно потушить этот пожар в амбулаторном отделении», — сказал Берзиньш.

Он добавил, что расширение доступности амбулаторных услуг снизит нагрузку на приемные отделения больниц, а также уменьшит количество пациентов, поступающих с различными проблемами.

Берзиньш также неоднократно подчеркивал проблему нехватки медицинского персонала, в результате чего отрасль вынуждена повышать заработную плату, а государственные учреждения больше не могут нанимать сотрудников.

Глава LSB считает, что Латвия приблизилась к границе, где следующим шагом станет классическая платная медицина.