Машины — для самых богатых? Цены на топливо в Латвии сильно вырастут

© LETA 23 апреля, 2026 09:43

Рост цен на топливо из-за войны США и Израиля в Иране грозит создать экономический кризис. То же самое может произойти и через три года, когда Латвии придется выполнять цели климатической политики в сфере транспорта.

К 2030 году треть ископаемого топлива должна быть заменена возобновляемыми источниками энергии. Политики, опасаясь недовольства общества ростом цен на топливо, отложили меры по "озеленению" транспорта на последний момент. Возможно ли достичь намеченных целей и одновременно сохранить разумные цены на топливо?

Сейчас заправляться более экологичным, но и более дорогим топливом - выбор каждого водителя. Единственное, чего нельзя избежать, - это обязательные добавки, производимые из возобновляемых ресурсов.

Их доля невелика - около 7%. Однако в ближайшие годы ситуация быстро изменится, и цена топлива, особенно дизельного, приблизится к цене самого дорогого - гидрогенизированного растительного масла (ГВО).

Эти изменения затронут всех, поскольку цены на сельскохозяйственную продукцию и товары на полках магазинов также зависят от топлива, в основном от дизельного. Такой поворот событий предотвратить невозможно. К нему можно было подготовиться как минимум за пять лет, но латвийские политики отложили это до последнего момента.

Европа, включая Латвию, взяла на себя обязательство достичь климатической нейтральности к 2050 году. Это означает, что выбросы парниковых газов должны быть сокращены до уровня, который можно будет компенсировать естественными механизмами поглощения, такими как леса, а также различными технологическими решениями.

Путь к этой цели разделен на несколько этапов.

2030 год станет важным промежуточным этапом, когда Европейская комиссия оценит, выполнили ли страны свои обещания. Из всех выбросов наибольшая доля - 97% - приходится на автомобильный транспорт.

Более двух третей приходится на легковые автомобили. Хотя министры и политики любят говорить об увеличении количества электромобилей и государственной поддержке при их покупке, выгода от этого пока незначительна. Только состоятельные семьи могут позволить себе купить новые электромобили, и даже подержанные по-прежнему слишком дороги для большинства водителей.

Китай впервые высказался об Ормузском проливе — это знак: Янис Кажоциньш
Архитекторы-хипстеры калечат Ригу: начали с Гризинькалнса. Остановим?
Латвия приблизилась к границе, где следующим шагом станет классическая платная медицина: эксперт
Минфин: снижение ставки НДС на топливо будет противоречить правилам ЕС

Снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо будет противоречить правилам Европейского союза (ЕС), заявило Министерство финансов (МФ) агентству LETA, комментируя возможность того, что лидер парламентской фракции «Зеленые и фермеры» (ZZS) Харийс Рокпелнис допускает шаги по снижению ставки НДС на топливо.

Вечером в Кулдиге был найден заблудившийся двухлетний малыш: подробности ЧП

Вызов поступил в Госполицию из Кулдиги 21 апреля около 20.00. Звонивший мужчина сообщил, что на улице Дзирнаву был найден примерно двухлетний потерявшийся ребенок.

Объелись до земли: обезьяны на курорте лечатся… грязью после сладостей туристов

Казалось бы, рай для отдыхающих — солнце, виды и знаменитые обезьяны. Но у самих животных — совсем другая история.

Архитекторы-хипстеры калечат Ригу: начали с Гризинькалнса. Остановим?

"Новые изменения в Гризинькалнсе, конечно, вызывают удивление в плохом смысле: улица Варну перекрыта, людям затруднено попасть к своим домам, зато на улице Звайгзне появилась велодорожка, которая начинается из ниоткуда и ведет в никуда — ни на улице Пернавас, ни на улице Таллинас велодорожки нет, - пишет Линда Кленйбрга на Pietiek.com.

Богатейшие страны 2026 года: малые государства вырываются вперед (СПИСОК)

Показатели «самых богатых стран» по ВВП могут вводить в заблуждение. Новый индекс процветания, учитывающий доходы, ВВП и качество жизни, не относит США, Германию и Францию к первой десятке.
Европа возглавляет мировые рейтинги богатства, но то, что на самом деле означает быть «богатой страной», во многом зависит от того, как измеряется процветание и кто именно получает от него выгоду.

Кулбергс о возможной нехватке топлива: «Может, продавать его по талонам, как в СССР?»

В Сейме ожидается бурная дискуссия о выплатах солидарности торговцам топливом. Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединенный список) высказал в эфире телеканала TV24 мнение, что это будет означать «Добро пожаловать в СССР» или возвращение ко второй версии Советского Союза, пишет nra.lv/.

Подсматривал за женщиной в душе: шокирующий случай в лиепайском отеле

Государственная полиция оштрафовала мужчину на 350 евро за видеосъемку женщины в душевой комнате гостиницы при Лиепайской академии Рижского технического университета (РТУ).

