А без согласия соседей? Может ли владелец квартиры поменять в своей ванной полотенцесушитель

«Семь секретов» 23 апреля, 2026 08:28

- Имею ли я право отказаться от циркуляционной трубы в ванной (по простому - полотенцесушитель), снять ее и повесить на стену электрический обогревать? Все квартиры в доме приватизированы, и ни одна не принадлежит государству или самоуправлению, но мы еще не создали никакого квартирного кооператива. Можно ли сделать эти работы без согласования с остальными собственниками?

Согласно части второй статьи 2 закона «О квартирной собственности» (далее – закон), квартирная собственность включает две неразрывные части: саму квартиру как отдельную собственность и долю в общей собственности дома.

Это означает, что, несмотря на ваше право собственности на квартиру, ряд элементов внутри нее может одновременно относиться к общему имуществу всех собственников. В частности, пункт 1 части первой статьи 4 закона прямо относит к общей собственности инженерные коммуникации, включая элементы отопительной системы, расположенные внутри квартиры, если их работа зависит от общей системы дома.

Циркуляционная труба относится именно к таким элементам. 

Следовательно, циркуляционная труба не является исключительно вашей собственностью, и вы не вправе распоряжаться ею по своему усмотрению. Это также вытекает из обязанностей собственника, закрепленных в части первой статьи 10 закона.

В частности, собственник обязан бережно относиться к общей собственности, соблюдать правила ее эксплуатации, не препятствовать функционированию инженерных систем и обеспечивать доступ к ним.

Самовольный демонтаж циркуляционной трубы может нарушить работу всей системы отопления и ухудшить условия для других жильцов, что противоречит этим требованиям. 

Пределы самостоятельных строительных работ

Собственник квартиры вправе проводить строительные работы без согласования с другими собственниками только в пределах своей отдельной собственности и при условии, что такие работы не затрагивают общее имущество и не влияют на другие квартиры. Однако любые изменения, касающиеся инженерных систем, находящихся в общей собственности, требуют решения совокупности собственников. Даже если формально кооператив или иная форма управления домом не созданы, совокупность собственников все равно существует как субъект, принимающий решения по вопросам общего имущества. 

Необходимое количество голосов собственников

Необходимое количество голосов для принятия решения зависит от характера изменений. В большинстве случаев достаточно более половины голосов собственников квартир. Однако, если изменения затрагивают порядок использования общего имущества или могут повлиять на функционирование инженерных систем дома, как в случае демонтажа циркуляционной трубы, может потребоваться квалифицированное большинство — не менее трех четвертей голосов всех собственников, как это предусмотрено статьей 17 закона. Это связано с тем, что подобные изменения могут повлиять на давление, циркуляцию теплоносителя и общий баланс отопления в доме. 

Отсутствие кооператива или управляющей организации не дает права собственнику квартиры действовать единолично. Любые действия с общими инженерными системами должны быть согласованы в установленном порядке, поскольку они затрагивают интересы всех собственников. 

Практическая процедура согласования

С практической точки зрения законная процедура изменения системы отопления включает несколько этапов. Сначала необходимо получить техническое заключение специалиста о возможности демонтажа или изменения элемента без ущерба для всей системы. Затем разрабатывается проект изменений инженерных сетей.

После этого требуются согласие собственников, оформленное в соответствии с законом, и согласование с управляющим домом. В отдельных случаях может потребоваться подача документов через строительную информационную систему. 

На практике подобные изменения часто не одобряются, поскольку циркуляционные трубы и стояки обеспечивают функционирование всей системы отопления. Их демонтаж в одной квартире может привести к нарушению работы системы в других квартирах.

Чаще допускаются компромиссные решения — например, установка дополнительного электрического обогревателя при сохранении существующей системы или техническая модификация (например, установка байпаса, позволяющего отключить отдельный элемент без нарушения циркуляции). Однако и такие решения тоже требуют согласования. 

Заключение

Таким образом, собственник квартиры не имеет права самостоятельно демонтировать циркуляционную трубу. Такие действия возможны только при наличии технического обоснования, соответствующего проекта и решения необходимого большинства собственников. В противном случае это будет считаться нарушением закона и прав других собственников, что может повлечь обязанность восстановить прежнее состояние и иные правовые последствия. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

В центре Риги в жилом доме вспыхнул пожар: движение затруднено
В центре Риги в жилом доме вспыхнул пожар: движение затруднено

Латвия приблизилась к границе, где следующим шагом станет классическая платная медицина: эксперт
Латвия приблизилась к границе, где следующим шагом станет классическая платная медицина: эксперт (2)

Китай впервые высказался об Ормузском проливе — это знак: Янис Кажоциньш
Китай впервые высказался об Ормузском проливе — это знак: Янис Кажоциньш

Минфин: снижение ставки НДС на топливо будет противоречить правилам ЕС

Новости Латвии 0 комментариев

Снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо будет противоречить правилам Европейского союза (ЕС), заявило Министерство финансов (МФ) агентству LETA, комментируя возможность того, что лидер парламентской фракции «Зеленые и фермеры» (ZZS) Харийс Рокпелнис допускает шаги по снижению ставки НДС на топливо.

Снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо будет противоречить правилам Европейского союза (ЕС), заявило Министерство финансов (МФ) агентству LETA, комментируя возможность того, что лидер парламентской фракции «Зеленые и фермеры» (ZZS) Харийс Рокпелнис допускает шаги по снижению ставки НДС на топливо.

Вечером в Кулдиге был найден заблудившийся двухлетний малыш: подробности ЧП

Важно 0 комментариев

Вызов поступил в Госполицию из Кулдиги 21 апреля около 20.00. Звонивший мужчина сообщил, что на улице Дзирнаву был найден примерно двухлетний потерявшийся ребенок.

Вызов поступил в Госполицию из Кулдиги 21 апреля около 20.00. Звонивший мужчина сообщил, что на улице Дзирнаву был найден примерно двухлетний потерявшийся ребенок.

Объелись до земли: обезьяны на курорте лечатся… грязью после сладостей туристов

Животные 0 комментариев

Казалось бы, рай для отдыхающих — солнце, виды и знаменитые обезьяны. Но у самих животных — совсем другая история.

Казалось бы, рай для отдыхающих — солнце, виды и знаменитые обезьяны. Но у самих животных — совсем другая история.

Архитекторы-хипстеры калечат Ригу: начали с Гризинькалнса. Остановим?

Важно 0 комментариев

"Новые изменения в Гризинькалнсе, конечно, вызывают удивление в плохом смысле: улица Варну перекрыта, людям затруднено попасть к своим домам, зато на улице Звайгзне появилась велодорожка, которая начинается из ниоткуда и ведет в никуда — ни на улице Пернавас, ни на улице Таллинас велодорожки нет, - пишет Линда Кленйбрга на Pietiek.com.

"Новые изменения в Гризинькалнсе, конечно, вызывают удивление в плохом смысле: улица Варну перекрыта, людям затруднено попасть к своим домам, зато на улице Звайгзне появилась велодорожка, которая начинается из ниоткуда и ведет в никуда — ни на улице Пернавас, ни на улице Таллинас велодорожки нет, - пишет Линда Кленйбрга на Pietiek.com.

Богатейшие страны 2026 года: малые государства вырываются вперед (СПИСОК)

Мир 0 комментариев

Показатели «самых богатых стран» по ВВП могут вводить в заблуждение. Новый индекс процветания, учитывающий доходы, ВВП и качество жизни, не относит США, Германию и Францию к первой десятке.
Европа возглавляет мировые рейтинги богатства, но то, что на самом деле означает быть «богатой страной», во многом зависит от того, как измеряется процветание и кто именно получает от него выгоду.

Показатели «самых богатых стран» по ВВП могут вводить в заблуждение. Новый индекс процветания, учитывающий доходы, ВВП и качество жизни, не относит США, Германию и Францию к первой десятке.
Европа возглавляет мировые рейтинги богатства, но то, что на самом деле означает быть «богатой страной», во многом зависит от того, как измеряется процветание и кто именно получает от него выгоду.

Кулбергс о возможной нехватке топлива: «Может, продавать его по талонам, как в СССР?»

Важно 0 комментариев

В Сейме ожидается бурная дискуссия о выплатах солидарности торговцам топливом. Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединенный список) высказал в эфире телеканала TV24 мнение, что это будет означать «Добро пожаловать в СССР» или возвращение ко второй версии Советского Союза, пишет nra.lv/.

В Сейме ожидается бурная дискуссия о выплатах солидарности торговцам топливом. Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединенный список) высказал в эфире телеканала TV24 мнение, что это будет означать «Добро пожаловать в СССР» или возвращение ко второй версии Советского Союза, пишет nra.lv/.

Подсматривал за женщиной в душе: шокирующий случай в лиепайском отеле

Выбор редакции 0 комментариев

Государственная полиция оштрафовала мужчину на 350 евро за видеосъемку женщины в душевой комнате гостиницы при Лиепайской академии Рижского технического университета (РТУ).

Государственная полиция оштрафовала мужчину на 350 евро за видеосъемку женщины в душевой комнате гостиницы при Лиепайской академии Рижского технического университета (РТУ).

