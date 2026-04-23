Ситуация ухудшилась: эксперт о том, устоит ли «airBaltic»?

© LETA 23 апреля, 2026 09:24

Бизнес 0 комментариев

Топливный кризис, вызванный войной в Иране, сильно ударил по "airBaltic", которая оказалась опасно ослаблена огромными долгами. Как национальная авиакомпания сможет остаться на плаву?

"Не могу сказать", - отвечает на вопрос о том, переживает ли авиакомпания самые большие финансовые трудности за всю свою историю, госсекретарь Министерства сообщения Андулис Жидков.

Сложные условия были и раньше, когда Жидков еще не работал в министерстве, поэтому сравнивать он не может. При этом госсекретарь не скрывает, что ситуация ухудшилась. Компания фактически не оправилась от предыдущих кризисов, когда наступил следующий.

Тонна авиационного топлива стоила 675 евро в конце февраля, а уже в апреле - 1400. А поскольку надежда на привлечение капитала на фондовой бирже в этом году рухнула, компании срочно необходимо решить проблемы с ликвидностью и освободиться от непропорционального долгового бремени.

Ее дальнейшее существование под угрозой, предупреждает Государственный контроль.

Чтобы выиграть время для разрешения углубляющегося кризиса, Сейм 16 апреля проголосовал за краткосрочный кредит авиакомпании в размере 30 миллионов евро. Разногласия партнеров по коалиции едва не привели к отставке правительства, однако даже после положительного решения Сейма появилось лишь время для поиска реальных решений - новый бизнес-план пока неясен, как и источники финансирования для урегулирования финансового кризиса.

Кредит обеспечивает ликвидность компании до сентября, подтвердили источники, знакомые с документами ограниченного доступа по этому вопросу.

По данным Государственного контроля, компания имеет значительно более высокую долговую нагрузку, чем ее конкуренты, и не способна обеспечить достаточно высокую нагрузку на авиапарк.

Государство уже инвестировало в убыточную компанию 559 миллионов евро. Если бы не высокие процентные платежи, компания работала бы с нулевым доходом или даже с прибылью, подсчитал Жидков.

Для того чтобы "airBaltic" "восстановилась и работала в обычном режиме", крайне необходимо привлечь капитал. Что произойдет, если за лето не удастся привлечь нового инвестора?

"Не всю информацию можно обнародовать, но есть несколько сценариев", - отвечает Жидков.

Латвия приблизилась к границе, где следующим шагом станет классическая платная медицина: эксперт
Латвия приблизилась к границе, где следующим шагом станет классическая платная медицина: эксперт

Снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо будет противоречить правилам Европейского союза (ЕС), заявило Министерство финансов (МФ) агентству LETA, комментируя возможность того, что лидер парламентской фракции «Зеленые и фермеры» (ZZS) Харийс Рокпелнис допускает шаги по снижению ставки НДС на топливо.

Загрузка

Вызов поступил в Госполицию из Кулдиги 21 апреля около 20.00. Звонивший мужчина сообщил, что на улице Дзирнаву был найден примерно двухлетний потерявшийся ребенок.

Казалось бы, рай для отдыхающих — солнце, виды и знаменитые обезьяны. Но у самих животных — совсем другая история.

"Новые изменения в Гризинькалнсе, конечно, вызывают удивление в плохом смысле: улица Варну перекрыта, людям затруднено попасть к своим домам, зато на улице Звайгзне появилась велодорожка, которая начинается из ниоткуда и ведет в никуда — ни на улице Пернавас, ни на улице Таллинас велодорожки нет, - пишет Линда Кленйбрга на Pietiek.com.

Показатели «самых богатых стран» по ВВП могут вводить в заблуждение. Новый индекс процветания, учитывающий доходы, ВВП и качество жизни, не относит США, Германию и Францию к первой десятке.
Европа возглавляет мировые рейтинги богатства, но то, что на самом деле означает быть «богатой страной», во многом зависит от того, как измеряется процветание и кто именно получает от него выгоду.

В Сейме ожидается бурная дискуссия о выплатах солидарности торговцам топливом. Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединенный список) высказал в эфире телеканала TV24 мнение, что это будет означать «Добро пожаловать в СССР» или возвращение ко второй версии Советского Союза, пишет nra.lv/.

Государственная полиция оштрафовала мужчину на 350 евро за видеосъемку женщины в душевой комнате гостиницы при Лиепайской академии Рижского технического университета (РТУ).

