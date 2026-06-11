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Озверели от жадности? Ночь в Лиепае по цене отпуска в Черногории (1)

Редакция PRESS 11 июня, 2026 08:24

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Летние фестивали в Латвии снова разгоняют цены на жильё. Особенно заметно это в Лиепае перед фестивалем Summer Sound, который традиционно собирает в городе тысячи гостей.

На этот раз пользователей соцсетей возмутили цены на ночлег в дни фестиваля. На скриншоте с сервисов бронирования видны предложения для двух взрослых на даты с 31 июля по 2 августа: 460, 500, 600, 770, 812 евро и даже 1498 евро. Для многих это уже не стоимость короткой поездки в Лиепаю, а бюджет небольшого отпуска за границей.

«Цены на двоих взрослых. Я понимаю, что это отличная возможность подзаработать. Но действительно ли те, кто едет на фестиваль, могут себе это позволить? Кто целевая аудитория - артисты, которые будут выступать? Ради шутки посмотрю ещё раз в день фестиваля, хочется увидеть, сколько жилья останется пустым и незабронированным», - пишет @pret.runa в Threads.

В комментариях спор быстро ушёл в две стороны. Одни считают такие цены обычным рынком: спрос высокий, мест мало, собственники зарабатывают в те дни, когда город действительно заполнен. По их логике, если есть желающие платить, значит, цена оправдана.

Другие называют происходящее жадностью. По их словам, стоимость часто не соответствует качеству жилья, а владельцы пытаются за один фестивальный уикенд компенсировать едва ли не весь сезон. Особенно резко звучат сравнения с отдыхом за границей: за такие деньги, считают комментаторы, уже можно искать поездку в другую страну, а не две ночи в Лиепае.

Часть пользователей пишет, что при завышенных ценах жильё может просто остаться пустым. По их наблюдениям, ближе к датам мероприятий владельцы иногда снижают стоимость, если броней нет. Другие выбирают более дешёвые варианты - палатки, машины, ночёвку у знакомых или поездку без ночлега.

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Комментарии (1)
Комментарии (1)

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