Исследование должно выяснить, как жители соседних стран покупают алкоголь в Латвии. Официально эти данные нужны для уточнения статистики потребления абсолютного алкоголя и планирования политики по ограничению пьянства.

Но новость вызвала резкую реакцию. Причина проста: всё это происходит на фоне заявлений министра здравоохранения Хосама Абу Мери о том, что в бюджете министерства не удаётся найти деньги для нужд онкологических пациентов. На этом фоне трата 140 000 евро на изучение покупок алкоголя иностранцами выглядит для многих не исследованием, а демонстрацией чиновничьих приоритетов.

«Интересно, есть ли в Эстонии и Литве исследования о привычках латвийских торговцев алкоголем продавать?»

В соцсетях решение встретили жёстко и саркастично. Пользователи спрашивают, почему этим занимается структура Минздрава, а не Министерство экономики или Министерство финансов, если речь фактически идёт о рынке, налогах и трансграничной торговле алкоголем.

«Если бы изучали привычки латышей пить, я бы ещё немного понял, ну, чтобы лечить, но зачем нам литовцы и эстонцы? Это должно изучать Министерство экономики или Министерство финансов!»

Звучали и более едкие комментарии. Одни предлагали Центру профилактики и контроля заболеваний заняться тем, что ближе к его прямому профилю.

«SPKC следовало бы тщательно изучить, какие болезни литовцы и эстонцы нам привозят. Будут прямые эфиры в TikTok?»

Другие прямо называли такую трату денег недопустимой на фоне проблем в здравоохранении.

«Эти люди реально невменяемые. Ну, не может же быть, чтобы в здравом уме можно было так грести, воровать и разбазаривать чужие деньги!»

Отдельное раздражение вызвало то, что речь идёт не о малой технической закупке, а о сумме в 140 000 евро. В комментариях задаются вопросом, почему в системе здравоохранения находятся средства на такие исследования, но не находятся на более болезненные и срочные нужды пациентов.