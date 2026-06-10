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Совпадение? На фоне скандала с теплом Рига теряет главу энергоагентства (2)

Редакция PRESS 10 июня, 2026 15:15

Новости Латвии 2 комментариев

Рижская дума поддержала прекращение трудовых отношений с директором Рижского энергетического агентства Карлисом Гринбергсом. Он покинет должность 18 июня. Официальная причина - личное решение самого руководителя.

«Это моё решение», - ранее заявил Гринбергс агентству LETA.

Однако его уход происходит на фоне жёсткого политического давления вокруг рижского теплоснабжения. Нынешний премьер Андрис Кулбергс ещё до прихода в правительство публично критиковал систему Rīgas siltums, утверждая, что рижане переплачивают за тепло, пока часть произведённой на ТЭЦ Latvenergo энергии фактически уходит в атмосферу, а система закупок позволяет покупать более дорогое тепло у других производителей.

Прямой причинной связи между отставкой Гринбергса и ситуацией вокруг Rīgas siltums сейчас нет. Но политический контекст очевиден: возглавляемое им Рижское энергетическое агентство не управляло Rīgas siltums напрямую, однако находилось в центре городской энергетической повестки - энергоэффективности, анализа потребления и политики теплоснабжения.

Гринбергс был утверждён в должности 15 октября 2025 года. Для назначения он участвовал в конкурсе Рижской думы и был признан лучшим претендентом. Всего на конкурс поступило десять заявок.

Он получил профессиональную степень бакалавра в Латвийском сельскохозяйственном университете, который сейчас называется Латвийским университетом бионаук и технологий, а также квалификацию инженера сельскохозяйственной энергетики. Кроме того, у Гринбергса есть степень магистра инженерных наук.

Рижское энергетическое агентство является учреждением самоуправления. Оно отвечает за управление и координацию вопросов энергоснабжения и энергоэффективности в Риге, а также за доступность информации по этим темам для жителей.

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