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«Европа станет колонией США и Китая, если не объединится»: экс-премьер Италии

Euronews 10 июня, 2026 15:00

Мир 0 комментариев

Европе необходимо и дальше ускорять реализацию плана по интеграции единого рынка и выработке общеевропейской промышленной стратегии, чтобы не оказаться в подчиненном положении у мировых сверхдержав. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии Энрико Летта в флагманской программе Euronews Europe Today.

 "Мы не хотим быть колонией США и не хотим быть колонией Китая, мы хотим быть европейцами", — сказал бывший глава итальянского правительства.

В 2024 году Летта представил доклад о том, как завершить формирование единого рынка; этот документ вдохновил дорожную карту ЕС по повышению конкурентоспособности Европы.

В докладе под названием Much More Than a Market подчеркивается необходимость интеграции ключевых секторов на общеевропейском уровне, в частности создания энергетического союза, объединения цифровых сервисов и прекращения раздробленности рынков капитала. 
 
Кроме того, Летта предложил ввести "пятую свободу" — свободу исследований и инноваций, чтобы вывести экономику знаний на первый план экономической повестки ЕС.

В интервью Euronews Летта отметил, что Европа, похоже, наконец осознает необходимость действовать, чтобы не оказаться на обочине, в том числе под влиянием экстравагантных угроз президента США Дональда Трампа захватить принадлежащую Дании территорию Гренландии.

"За последние три месяца произошел рывок, — сказал он. — 2025 год стал временем, когда всех нас потрясла новая эпоха Трампа II, тарифы, войны и все остальное. А потом случилась Гренландия. Думаю, история с Гренландией стала тревожным сигналом для всех европейских стран и их лидеров".

Еврокомиссия недавно представила новую стратегию "Одна Европа - один рынок", в рамках которой приоритет будет отдан законодательным инициативам, способным усилить глобальную конкурентоспособность Европы.

В стратегии предусмотрены 42 реформы на уровне ЕС для завершения формирования единого рынка, для каждой инициативы установлен конкретный срок. Большинство из них может быть реализовано в течение двух лет.

Среди предлагаемых реформ — выработка мощной промышленной стратегии в рамках закона Industrial Accelerator Act, а также так называемый 28-й режим, или "EU Inc", законодательная инициатива, которая упростит открытие компаний в Европе.

ЕС намерен одобрить оба этих законодательных столпа до конца года.

"Сегодня все базовые условия налицо, чтобы европейцы осознали: у нас есть шанс быть более едиными и более самостоятельными", — отметил Летта.

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